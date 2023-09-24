Шутки о «Челси»-середняке должны исчезнуть. Боэли превратил их в суровую реальность

Неутешительный диагноз лондонскому гранду.

По итогам стартовых пяти туров АПЛ «Челси» занимает 14-е место в таблице — всего одна победа (над новичком «Лутоном»), два поражения и две ничьих. Такой график у недавнего топа, побеждавшего в финале Лиги чемпионов.

Двумя сезонами ранее спортивные сайты и соцсети уже разорвали бы инфополе криками о кризисе, безыдейном тренере, глупом руководстве и деревянных игроках, а в комментариях преданные фанаты лондонцев сбегали от насмешек футбольных ценителей из Ливерпуля, Манчестера, Москвы и Абиджана.

Конечно, насмешки можно наблюдать и сейчас, но те же глумления от хейтеров с продвижением статуса «Челси» как английского аутсайдера и 25-й команды Лондона уже давно автоматизированы. В них нет былой романтики и искренности. А все потому, что «Челси» прямо сейчас — реально середняк АПЛ.

Тодд Боэли. Фото Global Look Press

Причина проста — трансферы. При Абрамовиче такого хаоса не было

Не подумайте, что это простой вывод, сделанный из неутешительных результатов матчей. Просто в новом статусе клуба нас стремительно пытается убедить Тодд Боэли, который бомбил ленту новостей ежедневными трансферными слухами, половина из которых переросла в реальность. А реальность эта не очень утешает.

Чтобы понимать, что творится с составом: представьте в основе грандов игроков запаса или неопытный молодняк. Представьте, к примеру, что опорой «Реала» будут Гюлер, Лунин, Себальос, Рейньер, Начо. Будете всерьез ждать от них 15-й победы в Лиге чемпионов?

Три года назад Абрамович раскрыл кошелек и усилил команду основными игроками сборной Германии с 74 голевыми действиями на двоих (Вернер и Хавертц), лидером легендарного «Аякса», дошедшего до полуфинала ЛЧ (Зиеш), одним из лучших защитников поколения (Тиагу Силва). А пять лет назад «Челси» подписал главного таланта немецкой бундеслиги (Пулишич), основного игрока сборной Хорватии и трехкратного обладателя ЛЧ (Ковачич), одного из лидеров сборной Италии и сердце топового «Наполи» (Жоржиньо). Отметим, что тогда лондонцы выложили примерно 450 миллионов евро.

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Прошедшим летом Боэли не только догнал, но и переплюнул по тратам эти трансферные окна, потратив 460 миллионов. Вот только на кого потратил? На Лавию и Кайседо с одним хорошим сезоном на уровне АПЛ (причем команда Лавии по итогу вылетела из премьер-лиги)? На Палмера с нулем голов в чемпионате? На Джексона, который может похвастаться неплохой второй половиной сезона-2022/23? На Лесли Угочукву?

Десять лет назад эти имена были бы отличными кандидатурами для арендной системы лондонцев. Скауты выслеживали 19-летних пацанов со всей планеты, привозили в клуб и обкатывали в партнерском «Витессе» или в соседних английских клубах. Сейчас эти таланты должны, по идее, тащить команду если не к титулам, то к зоне ЛЧ.

Фото Reuters

Теперь «Челси» — кузница молодых игроков, а не титулов

Резкую смену менталитета команды показывает комментарий Почеттино об игре 70-миллионного Мудрика. Маурисио сказал после игры с «Борнмутом»: «Ему все еще нужно привыкать к АПЛ. Она очень скоростная. Ему нужно лучше понимать игру, стараться больше взаимодействовать с командой. Нужно дать ему время и возможности для совершенствования в течение сезона».

Отбросив конский ценник: оставить молодого игрока в команде и давать ему время на адаптацию — абсолютно нормально. Но не в случае, когда этот игрок является одной из основных опций на позиции левого вингера в команде, которая в идеале должна претендовать на чемпионство. Во времена Абрамовича «Челси» не церемонился даже с Лукаку, который к 18 годам уже разрывал чемпионат Бельгии и регулярно забивал на международном уровне.

Комментарии Почеттино были бы уместны, тренируй он английский аналог «Лиона», «Бенфики», «Аякса». Хотя далеко идти не надо: «Брайтон» не чурается подобной стратегии, работая на развитие юных игроков и продажу английским богачам. Работай «Челси» по этой же схеме и признай Боэли это публично — вопросов бы не было. Но «Челси» и есть тот самый английский богач, за счет которого и живет «Брайтон».

Разумнее было бы сравнивать селекционную работу лондонцев с «Барселоной», другим номинальным топ-клубом. Но «Челси» явно проигрывает каталонцам, которые экономят даже на питании детей из юношеских команд. «Барса» даже в безвыходной ситуации ухитряется укреплять состав Гюндоганом, Канселу и Феликсом, потратив за трансферное окно всего три миллиона евро.

Единственной покупкой «Челси», соответствующей былому представлению о топ-клубе, стало подписание Нкунку, но тот, по несчастью, выбыл на несколько месяцев. Даже отбросив тот факт, что Обамеянг уже отбегал за лондонцев прошлый сезон, его покупка прошлым летом внушала куда больше оптимизма, нежели новый сезон с необстрелянным Джексоном на острие. Потому что Пьер-Эмерик показал, что может делать результат, приносить победы и титулы. Его уровень известен и проверен, и он объективно высок.

Не ждите от «Челси» побед над «Ман Сити», «Арсеналом», «Тоттенхэмом» и другими топами АПЛ. Как это делают фанаты «Брентфорда» или «Фулхэма». Ждите от «Челси» побед над «Кристал Пэлас», тем же «Борнмутом», «Лутоном» — это будет справедливо не только по отношению к команде, но и к своим нервам.

К сожалению, Боэли вернул клуб в эпоху до Абрамовича. В эпоху, когда приезд признанных кудесников мяча по типу Дзолы или Виалли был сродни чуду. А по случаю выхода в еврокубки закатывали пирушки в английских пабах.