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«Челси» спасает провальный сезон. Разгром «Вест Хэма» приближает «синих» к еврокубкам и сильно раздражает «МЮ»

«Челси» разгромил «Вест Хэм» в матче 36-го тура АПЛ
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Коул Палмер празднует гол.
Фото Reuters
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Маурисио Почеттино сохранит свою работу?
Англия. Премьер-лига. 36-й тур
05 мая, 16:00. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
5:0
Вест Хэм

«Челси» в 36-м туре АПЛ разгромил «Вест Хэм» (5:0) и увеличил шансы на попадание в еврокубки. «Синие» будут занимать седьмую строчку как минимум до матча «Манчестер Юнайтед», который в понедельник на выезде встретится с «Кристал Пэлас», а от идущего шестым «Ньюкасла» они отстали всего на два очка. Таким образом, команда Маурисио Почеттино находится в плотной борьбе за попадание в Лигу Европы или Лигу конференций. На Лигу чемпионов шансов уже нет — занимающая четвертое место «Астон Вилла» оторвалась на 13 очков, а в запасе у лондонцев лишь три игры.

В АПЛ первые четыре команды отправляются в ЛЧ, пятая — в Лигу Европы. Еще две путевки в еврокубки получают победители Кубка Англии (место в ЛЕ) и Кубка Лиги (в Лиге конференций). Второй турнир в феврале забрал «Ливерпуль» — как раз в финале против «Челси» (1:0 в овертайме). Но мерсисайдцы уже точно не выскользнут из топ-4, поэтому место в ЛК на данный момент получает шестая команда чемпионата — там сейчас находится «Ньюкасл».

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино.
Маурисио Почеттино.
Фото AFP

Все интереснее с седьмой строчкой, где сейчас находится «Челси», — она тоже может стать еврокубковой. 25 мая пройдет финал Кубка Англии между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед»: в случае победы «красные дьяволы» получат путевку в Лигу Европы вне зависимости от позиции в АПЛ. Если же трофей заберут «горожане», то седьмая позиция чемпионата принесет место в Лиге конференций, шестая — в Лиге Европы.

Эрлинг Холанн недоволен решением Хосепа Гвардиолы заменить его. Холанн недоволен заменой — Гвардиола оставил его без пента-трика. «Арсенал» первый, но «Ман Сити» — фаворит

Для «Челси» седьмая строчка более вероятна, ведь за три тура до финиша чемпионата команда уступает два балла «Ньюкаслу», а по потерянным очкам отстает на три от «Манчестер Юнайтед». При этом клуб не лишился шансов и на шестую позицию, ведь у синих, вероятно, самый простой календарь среди конкурентов:

Самое тяжелое расписание у «красных дьяволов»: им осталось провести на матч больше, а также предстоит встреча с борющимся за чемпионство «Арсеналом». Также многое будет зависеть от игры «Ньюкасла» и «МЮ».

В любом случае «Челси» необходимо побеждать в оставшихся турах — в таком случае они, скорее всего, опередят кого-то из конкурентов, которым предстоит очная встреча. Более зыбкие позиции в борьбе у манкунианцев. Лондонцы на данный момент опережают «МЮ» благодаря лучшей разнице мячей (+11 против +1), и вряд ли за оставшиеся туры подопечные Эрика тен Хага отыграют этот гандикап. Вдобавок «красным дьяволам» еще играть с мощным «Арсеналом».

Также попадание в еврокубки очень важно для главного тренера синих Маурисио Почеттино: кандидатура аргентинца вызывает серьезные сомнения на следующий сезон. Окончательное решение о судьбе тренера еще не принято, но, по информации The Telegraph, его точно уволят в случае непопадания в континентальные турниры. Но сейчас «Челси» находится в неплохой форме — у команды лишь одно поражение в предыдущих 12 турах АПЛ.

Футбол
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Челси
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