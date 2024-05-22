Увольнение Почеттино из «Челси» ничего не значит. Клуб свернул не туда очень давно

Дело совсем не в тренерах.

Два дня после завершения чемпионата Англии Маурисио Почеттино провел на встречах с боссами «Челси», где обсуждались итоги сезона. Результатом стало увольнение тренера. Аргентинец не спорил — согласился уйти, так что формально это разрыв контракта по обоюдному согласию.

Решение странное, как и почти все, принимаемые в клубе в последнее время. Весной европейские инсайдеры писали, что Почеттино оставят, если команда попадет в еврокубки. «Челси» финишировал шестым и прошел в Лигу конференций. Что мы видим? Маурисио все равно убрали.

Аргентинец проработал с лондонцами всего 11 месяцев. Всего за неполные два года некогда топовый клуб попрощался аж с четвертым специалистом — с учетом Лэмпарда, которого изначально звали на ограниченный срок. Кажется, никто уже и не удивляется. Нет никакой разницы, кто будет тренировать «Челси». Клуб свернул не туда гораздо раньше увольнения Почеттино. Это случилось, когда за рулем оказался Тодд Боэли.

Новый владелец раскурочил все исправно работающие механизмы и превратил конкурентоспособный болид в рухлядь. Казалось бы, ну не умеешь ты сам управлять сложной конструкцией в новом для себя виде спорта — так найми квалифицированных сотрудников, которые и контроль процесса на себя возьмут, и тебе самому попытаются объяснить принципы работы. Но нет. Вместо этого Боэли дал рабочие места людям, хаотично набирающим толпу неокрепших талантов. Даже не надо касаться совсем цирковых историй про схему 4-4-3, которую Тодд советовал Тухелю, — картинка ясна и без подобных деталей.

Здесь ни одно тренерское назначение не поможет. При всем вышесказанном Почеттино умудрялся действовать эффективно. Насколько это возможно, конечно. Вопреки внутреннему хаосу, «Челси» под его руководством выбил себе место в Европе на следующий сезон. На финише АПЛ только две команды набрали больше очков — «Сити» и «Арсенал». Весной появилось ощущение, что на поле наконец находится команда, а не случайный набор футболистов.

Футболисты «Челси» в матче 38-го тура АПЛ против «Борнмута». Фото Reuters

Бессистемность порой и есть система. Это точно не случай лондонцев. О чем говорить, если сам Маурисио путался в собственных игроках и на полном серьезе спрашивал у журналистов, кто такие Маланг Сарр и Джейми Камминг. Вам, возможно, эти фамилии тоже ни о чем не скажут, но вы и в тренеры названных футболистов не записывались.

И ведь не обвинишь Почеттино в плохой работе с кадрами. За одного только Коула Палмера руководители клуба обязаны его благодарить. Воспитанник «Сити» переходил в «Челси» одним из многих, а стал единственным и неповторимым. Лучшим молодым игроком сезона в АПЛ, лучшим в лиге по «гол плюс пас». Разве не тренерская в том числе заслуга?

На выходе аргентинца можно назвать победителем. Впрочем, у Маурисио были беспроигрышные карты. Он приходил в гибнущий клуб, от которого большинство серьезных специалистов отмахиваются до сих пор. Провалишься — ну а как тут иначе, вы владельца вообще видели? Вывезешь — браво, показал уровень даже в таком «Челси». Ну это если упрощать.

А получилось еще лучше. Почеттино вывез и стал жертвой миллионного непонятного указа Тодда Боэли, отчего степень сочувствия кратно выше. Неудивительно, что тренером тут же заинтересовалась «Бавария» — прямо сейчас именно он считается фаворитом на пост главного в Мюнхене.

Самый интересный вопрос: кто теперь пойдет в «Челси»? Кандидатов несколько. Очень вероятно назначение Де Дзерби. Хочется сказать одно — пожалуйста, не надо. Итальянец прошел проверку «Брайтоном», зачем ему еще одна? Из остальных претендентов выделяются Томас Тухель и Жозе Моуринью. Первый, как говорят, пристально следил за ситуацией на «Стэмфорд Бридж», а Особенный намеренно затягивал переговоры с другими клубами, чтобы дождаться решения по Почеттино.

Вот эти варианты уже куда более приемлемые. Единственным логичным исходом поиска нового тренера станет приход человека, у которого в лондонской команде остались неоконченные дела. Который чувствует недосказанность. По крайней мере, найти мотивацию посильнее для нынешнего «Челси» едва ли возможно.