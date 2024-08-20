Чемпионат Англии по футболу: основная информация о сезоне-2024/25

Главное о розыгрыше АПЛ.

Даты сезона АПЛ, старт и последний тур

Чемпионат Англии сезона-2024/25 стартовал 16 августа 2024-го и завершится 25 мая 2025-го. Матчи 1-го тура проходили с 16 по 19 августа. Заключительный тур запланирован на 25 мая 2025 года.

Все команды — участницы чемпионата Англии

В розыгрыше принимают участие 20 команд. По итогам прошлого сезона премьер-лигу покинули «Лутон», «Бернли» и «Шеффилд Юнайтед». Право выступать в АПЛ получили «Лестер», «Ипсвич» и «Саутгемптон».

«Арсенал»

«Астон Вилла»

«Борнмут»

«Брайтон»

«Брентфорд»

«Вест Хэм»

«Вулверхэмптон»

«Ипсвич»

«Кристал Пэлас»

«Лестер»

«Ливерпуль»

«Манчестер Сити»

«Манчестер Юнайтед»

«Ноттингем Форест»

«Ньюкасл»

«Саутгемптон»

«Тоттенхэм»

«Фулхэм»

«Челси»

«Эвертон»

«Манчестер Сити» — чемпион Англии сезона 2023/24. Фото Global Look Press

Чемпион и участники еврокубков в этом сезоне

Чемпионом Англии в сезоне-2023/24 стал «Манчестер Сити». «Горожане» завоевали титул в четвертый раз подряд, в восьмой раз с 2011 года и в десятый в своей истории.

В Лиге чемпионов Англию представят четыре лучших клуба по итогам предыдущего розыгрыша премьер-лиги: «Манчестер Сити», «Арсенал», «Ливерпуль», «Астон Вилла».

В Лиге Европы сыграют пятая команда АПЛ «Тоттенхэм» и победитель Кубка Англии «Манчестер Юнайтед», а в Лиге конференций — ставший шестым в чемпионате «Челси».

Кто фаворит чемпионата Англии

Главным претендентом на титул АПЛ в сезоне-2024/25 букмекеры считают действующего чемпиона — «Манчестер Сити». Пятый подряд триумф горожан перед стартом турнира оценивался коэффициентом 2,10.

Возможный успех «Арсенала» котируется как 2,75, а «Ливерпуля» — 7,50.

«Арсенал» считается главным конкурентом «Сити» в борьбе за чемпионский титул. Фото Reuters

Российские футболисты в АПЛ

За все время в Англии выступали десять футболистов из России. Это Андрей Канчельскис («Манчестер Юнайтед», «Эвертон», «Манчестер Сити», «Саутгемптон», 1991—1997, 2001—2003), Дмитрий Харин («Челси», 1992—1999), Сергей Юран и Василий Кульков (оба — «Миллуол», чемпионшип, 1995—1996), Алексей Смертин («Портсмут», «Челси», «Чарльтон», «Фулхэм», 2003—2008), Роман Павлюченко («Тоттенхэм», 2008—2012), Андрей Аршавин («Арсенал», 2008—2013), Юрий Жирков («Челси», 2009—2011), Динияр Билялетдинов («Эвертон», 2009—2012), Павел Погребняк («Фулхэм», «Рединг», 2012—2015).

На данный момент в заявках английских клубов на сезон-2024/25 нет ни одного игрока с паспортом РФ.

Расписание и результаты 1-го тура чемпионата Англии

16 августа, пятница

22.00. «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм» — 1:0

17 августа, суббота

14.30. «Ипсвич» — «Ливерпуль» — 0:2

17.00. «Арсенал» — «Вулверхэмптон» — 2:0

17.00. «Ноттингем Форест» — «Борнмут» — 1:1

17.00. «Эвертон» — «Брайтон» — 0:3

17.00. «Ньюкасл» — «Саутгемптон» — 1:0

19.30. «Вест Хэм» — «Астон Вилла» — 1:2

18 августа, воскресенье

16.00. «Брентфорд» — «Кристал Пэлас» — 2:1

18.30. «Челси» — «Манчестер Сити» — 0:2

19 августа, понедельник

22.00. «Лестер» — «Тоттенхэм» — 1:1

Время начала матчей — московское.

Календарь матчей и турнирная таблица АПЛ в актуальном виде доступны в разделе чемпионата Англии на нашем сайте.

Фото Global Look Press

Где смотреть трансляции чемпионата Англии

Официальный показ турнира осуществляют компании Sky Sports, TNT Sports, Amazon Prime Video и различные зарубежные вещатели — в том числе BeIN Sports, DAZN, Setanta. Для России была приостановлена официальная лицензия на показ чемпионата Англии. Смотреть видеотрансляции матчей АПЛ в прямом эфире бесплатно можно в тематических группах социальной сети «ВКонтакте», эти паблики по сути занимаются пиратством.