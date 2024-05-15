Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Англия
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 00:45

«Манчестер Сити» — почти чемпион. Расклады титульной гонки АПЛ перед последним туром

«Манчестер Сити» опережает «Арсенал» в АПЛ на 2 очка за тур до конца
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Хосеп Гвардиола.
Фото Reuters
Telegram Дзен
«Канонирам» пора болеть за «Вест Хэм».

В перенесенном матче 34-го тура АПЛ «Манчестер Сити» впервые победил «Тоттенхэм» на новом стадионе «шпор» (2:0). Но прерванная серия — не главная радость команды Гвардиолы. Благодаря победе «Сити» вышел на первое место, и теперь расклады в гонке за титул меняются.

«Манчестер Сити» — 88 очков

Что нужно для чемпионства: победа (в определенном случае можно сыграть вничью или проиграть)

У «горожан» ситуация упрощается. Для очередного трофея Гвардиоле достаточно дома победить «Вест Хэм» в последнем туре. Можно даже сыграть вничью или проиграть — но только в том случае, если «Арсенал» оступится с «Эвертоном».

Учитывая, что «Вест Хэм» с начала весны одержал всего три победы в рамках АПЛ, а в последних пяти матчах совладал только с «Лутоном» (3:1), и при этом дважды крупно уступил, для Хосепа Гвардиолы есть хорошие новости. Турнирных задач у «Вест Хэма» нет, так что фаворит в матче очевиден. В матче против «молотобойцев» можно не только спокойно выиграть чемпионство, но и для престижа поправить разницу мячей на лучшую в стране.

Эрлин Холанн (справа) празднует гол в&nbsp;ворота &laquo;Тоттенхэма&raquo; с&nbsp;одноклубниками. Холанн и суперсейв резервного вратаря приблизили «Манчестер Сити» к историческому титулу. Фанаты «Тоттенхэма» тоже довольны

«Арсенал» — 86 очков

Что нужно для чемпионства: только победа + потеря очков «Ман Сити»

Интриги не получилось — так как «Сити» победил «шпор», инициатива теперь у команды Пепа Гвардиолы. У «Арсенала» есть два чемпионских сценария, и в обоих у лондонцев не главная роль. При любых раскладах «канонирам» нужна домашняя победа над «Эвертоном» в последнем туре, а дальше уже все в руках «Сити».

Если «горожане» проиграют «Вест Хэму» — «Арсенал» чемпион. Интереснее будет, если «Сити» сыграет вничью — тогда считать будут разницу мячей. Перед 38-м туром счет 61:60 в пользу лондонцев, так что в случае ничьей в матче конкурента «канониры» станут чемпионами.

Футболисты &laquo;Арсенала&raquo; празднуют гол в&nbsp;ворота &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo;. В АПЛ тоже яркая золотая гонка: «Арсенал» победил «МЮ», так что чемпион определится в последнем туре

Правда, с победой над «Эвертоном» могут возникнуть некоторые проблемы — «ириски» уже месяц на ходу. После позора с «Челси» (0:6) футболисты Шона Дайча собрались и за пять последних туров АПЛ пропустили всего один мяч, одержав четыре «сухие» победы при одной ничьей (1:1 с «Лутоном»). Одолели даже «Ливерпуль» (2:0), а ведь команде Клоппа тогда было за что бороться! Так что «Арсеналу» нужно сохранить концентрацию.

Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Манчестер Сити
ФК Эвертон
Микель Артета
0
Читайте также
Фьюри и Усик проведут бой по боксу 18 мая в Эр-Рияде
Российская фигуристка Овсянкина будет выступать за сборную Франции
Блинкен назвал критическим для Киева нынешний этап спецоперации
Ничушкин влетел на полугодичный бан и взбесил Америку. Русскую звезду НХЛ поймали на наркотиках?
В центре Москвы обнаружили тело мужчины со следами жестокого избиения
Умер журналист Максим Кононенко
Популярное видео
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Холанн и суперсейв резервного вратаря приблизили «Манчестер Сити» к историческому титулу. Фанаты «Тоттенхэма» тоже довольны