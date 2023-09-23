Де Хеа может завершить карьеру в 32 года. Почему один из лучших вратарей поколения не найдет себе команду?

Есть целый ряд причин.

Давид де Хеа перебрался в «Манчестер Юнайтед», ведомый сэром Алексом Фергюсоном, больше двенадцати лет назад. На тогда еще на стража ворот молодежной сборной Испании, сыгравшего всего несколько сезонов на взрослом уровне за «Атлетико», была возложена непростая миссия — заменить великого голландца Эдвина ван дер Сара. Справился ли Давид с этой ролью на сто процентов? На этот вопрос нет однозначного ответа даже у самых преданных фанатов манкунианцев.

Да, за эти более чем десять лет испанец помог «МЮ» привезти на «Олд Траффорд», пожалуй, главный титул — чемпионский Кубок АПЛ (последняя победа «красных дьяволов» в чемпионате в сезоне-2012/13), но сколько ужасающих ляпов и привозов вы помните? Не хватит пальцев всех рук и ног, чтобы сосчитать их. Тем не менее де Хеа прекрасно играл на ленточке, совершал порой невообразимые сейвы и дважды был признан лучшим голкипером АПЛ. В общем, путь его получился зигзагообразным и неоднозначным.

За свою карьеру в «Манчестер Юнайтед» Давид пережил девять тренеров (включая временных и и.о.), но 30 июня этого года у испанца закончился контракт, и он ушел, не договорившись с боссами клуба. Сейчас 32-летний голкипер находится в статусе свободного агента и поддерживает форму с индивидуальным тренером. По информации The Guardian, Давид подумывает о завершении карьеры, если не получит место в основе в европейском топ-клубе. Пока вариантов нет.

Так почему испанец до сих пор не перешел ни в один топ-клуб?

Фото Global Look Press

Ужасающие ошибки в прошлом сезоне

Правда заключается в том, что Давид слишком много ошибался в важных играх — его ляпы и привозы серьезно осложнили жизнь команде.

В матче на выезде против «Брентфорда» испанец явно находился не в своей тарелке. «МЮ» тогда уступил 0:4, и де Хеа стал главным антигероем. На старте встречи голкипер умудрился выпустить мяч из рук после слабого удара Джоша Дасилвы из-за пределов штрафной. Гол получился настолько неуклюжим, что полузащитник постеснялся его отпраздновать.

На этом ошибки Давида в этом матче не закончились — при розыгрыше от своих ворот, находясь под прессингом, испанец отдал передачу на Кристиана Эриксена, которого уже накрывали со спины. В итоге удачный отбор игрока «Брентфорда» Матиаса Йенсена, разящий удар по воротам — и «МЮ» уже горит 0:2.

Подарки испанца не закончились и на этом. На 30-й минуте де Хеа совершенно растерялся при подаче с углового, судорожно перемещаясь из одного угла вратарской в другой. Защитник Бен Ми не простил — гол головой в пустые ворота.

Во встрече 1/32 финала Кубка Англии с «Эвертоном» де Хеа совершил еще одну результативную ошибку, подарив гол Конору Коди: мяч прошел сквозь ноги испанца.

В Лиге Европы Давид также показывал крайне неуверенную игру. И если в 1/8 финала против «Бетиса» его ляпы чудом не привели к голам, то в противостоянии с другой испанской командой — «Севильей» — де Хеа привез полную авоську.

На восьмой минуте ответного матча Харри Магуайр, находясь под давлением, покатил назад на испанца, на вратаря также набросился нападающий соперника, поэтому тот вернул мяч обратно английскому защитнику, которого уже встретили втроем. Эрик Ламела совершил перехват, отдал на Юссуфа Эн-Несири, а тот открыл счет.

Второй гол — тоже частичная вина Давида. Испанец снова потерял ворота при подаче с углового, в итоге Лоик Баде поймал подачу Ивана Ракитича и головой перекинул голкипера.

Апофеозом стал третий гол — де Хеа неудачно вышел из ворот, подарил мяч Эн-Несери, а марокканец хладнокровно наказал соперника за ошибку.

Парадоксально, но именно в прошлом сезоне де Хеа был признан лучшим вратарем АПЛ.

Эрик тен Хаг на протяжении всего чемпионата наблюдал за тем, как его первый номер не выдерживает давление, и к концу весны стало понятно, что карьера испанца на «Олд Траффорд» подходит к концу. Голландскому специалисту нужен был современный голкипер, умеющий быстро начинать атаки. Это, к сожалению, совсем не про Давида. В свои 32 года он успел устареть.

Испанец действительно сильно сдал? Посмотрим на цифры

Исходя из этих показателей, трудно сделать какой-либо полноценный вывод относительно прогресса или регресса Давида. Тем более нужно понимать, что оборона «Ман Юнайтед» далеко не идеальна. Учитывая, что в разное время испанцу приходилось играть с центральными защитниками вроде Фила Джонса, Эрика Байи, Харри Магуайра и Виктора Линделефа, которые не отличаются высокой надежностью.

Если посмотреть на цифры последнего сезона, то 44,7 — процент сухих матчей — достаточно высокий показатель. Неудивительно, что по итогам чемпионата Англии-2022/23 де Хеа забрал «Золотую перчатку».

Сравним статистику Давида и вратарей топ-клубов из Англии, Испании, Франции и Андре Онаны (сейчас защищает ворота «МЮ») за сезон-2022/23.

По пропущенным голам из этой семерки де Хеа — худший на ряду с Алиссоном, что выглядит логично. Оборона и той и другой команды в прошлом сезоне выглядела откровенно плохо. Интересно, что по проценту отраженных ударов хуже Давида только Эдерсон.

Что же не так с испанцем, если по статистике он не сильно уступает вратарям из топ-лиг, а в чем-то даже превосходит? Есть две основные причины, почему ему будет сложно найти работу в топ-клубе: высокая заработная плата (375 тысяч фунтов в неделю, был самым высокооплачиваемым игроком «МЮ») и абсолютное неумение играть ногами, что катастрофично в современном футболе.

Де Хеа — представитель старой вратарской школы, который не подходит для игры современных команд. Топ-клубам он просто не нужен

Помимо грубых ошибок на ленточке Давид показал свою неспособность подстроиться под требования современного футбола и продолжал нервозно начинать атаки от ворот. Его неспособность играть ногами — далеко не новость. Напротив, это — главная причина его «отстранения» от игр за национальную сборную Испании. Он не выступает за «Красную фурию» с 2020 года. Команда, которую сейчас возглавляет Луис де ла Фуэнте, просто не может доверять вратарю, не умеющему разыгрывать мяч.

По той же причине тен Хаг не мог положиться на де Хеа в качестве первого номера «МЮ». В итоге постоянные ошибки Давида привели к тому, что главному тренеру на время пришлось отказаться от излюбленного стиля — владения мячом на своей половине поля.

«Игра ногами — это не просто моя прихоть, это скорее то, чего требует современный топ-футбол. Если вы наблюдаете за самыми крупными командами, вы видите, что они умеют играть от обороны и использовать своего вратаря как плюс один в защите. В противном случае соперникам очень просто оказать на вас давление. Де Хеа должен был стать лучше в этом, и в ряде игр он продемонстрировал прогресс», — говорил тен Хаг.

Как мы увидели позже, главный тренер «МЮ» не дождался прогресса Давида. Терпению голландца пришел конец, и он задумался о покупке Андре Онаны, которого знает еще по «Аяксу». Камерунец в этом плане — полная противоположность испанцу, игра ногами — его главный козырь.

Фото Global Look Press

Какие варианты дальше?

Пока однозначно планы де Хеа непонятны. Сезон давно стартовал, а он все еще свободный агент. Возможно, испанец и правда планирует завершить карьеру, если не найдет себе место в стартовом составе топ-клуба. При этом деньги для Давида не являются приоритетом, этим летом он отклонил предложения от команд из Саудовской Аравии.

После тяжелой травмы Тибо Куртуа, который выбыл как минимум до середины сезона, многие видели в лице Давида его идеального сменщика в «Реале». И де Хеа наверняка очень хотел вернуться в Испанию и играть за сливочных в Лиге чемпионов. Однако боссы мадридского клуба остановили свой выбор на Кепе Аррисабалаге из «Челси».

Опять же, учитывая старомодный стиль игры де Хеа, ему будет очень сложно найти себе место в топ-клубе. Он вполне мог бы заменить травмированного Нойера в «Баварии», но Томасу Тухелю вратарь с таким стилем игры просто не нужен.

Какой топ-клуб сейчас сможет гарантировать Давиду место в стартовом составе? Может быть, ему стоит умерить свои аппетиты по зарплате и согласиться на предложения от более скромных команд? Испанцу сейчас только лишь 32 года — самый расцвет для вратаря. Его великий предшественник в «МЮ» Эдвин ван дер Сар в этом возрасте перешел в скромный «Фулхэм», а через несколько лет был признан лучшим европейским голкипером. Но тогда были совсем другие времена и требования к игрокам этой позиции.

Роман Кольцов