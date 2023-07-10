Де Хеа попрощался с «МЮ». Он мог стать легендой, но слишком много ошибался

Знаменитый испанский голкипер ушел из «Манчестер Юнайтед» спустя 12 лет.

Исключительный талант

Давиду де Хеа только 32 года, но основная часть его карьеры позади, пик пройден, так что уход из «МЮ» — отличный повод оценить достижения испанца. И поверхностный вывод — не самый утешительный для безусловно одаренного игрока: в современном футболе сложно найти вратаря с более противоречивой карьерой.

Де Хеа всегда считался талантливым, и в академии «Атлетико» на него возлагали серьезные надежды. Уже в 18 лет он дебютировал за мадридцев, спустя несколько месяцев закрепился в основе, а вскоре великий Икер Касильяс бросил фразу, которая до сих пор преследует де Хеа. Экс-капитан сборной Испании сказал о Давиде: «Однажды он нас всех отправит на покой».

Талант будущего вратаря «МЮ» был исключительным. Знаменитая и показательная история: в сентябре 2010 года сэр Алекс Фергюсон пропустил матч «Юнайтед» в Кубке лиги, потому что летал в Испанию и лично наблюдал за игрой «Атлетико» де Хеа против «Валенсии». Шотландец искал замену Эдвину ван дер Сару и сперва хотел купить Мануэля Нойера, но его ассистент убедил главного тренера: этот худощавый юноша — будущее «МЮ».

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Последний игрок Фергюсона

За де Хеа английский клуб заплатил 25 миллионов евро — солидные деньги для голкипера в 2011 году. Но испанец в Манчестере начал отвратительно: мало тренировался, много спал и на каком-то отрезке логично проиграл конкуренцию гораздо менее звездному новичку Андерсу Линдегору. Апогей кошмарного старта де Хеа в Англии — скандал с украденным из супермаркета пончиком. Зачем он это сделал, до сих пор неизвестно.

Со спортивной точки зрения у вратаря тоже все складывалось далеко не идеально: 31 декабря 2011 года, в день 70-летнего юбилея Фергюсона, «МЮ» дома проиграл «Блэкберну» 2:3, а де Хеа оказался виноват в двух пропущенных мячах.

Со временем испанец вырос, набрал массу и поумнел. В сезоне-2012/13 де Хеа был основным и зацепил последнее на данный момент золото «Манчестер Юнайтед», а заодно проводил Фергюсона на пенсию. К слову, с уходом испанца обрывается и эпоха великого сэра — в «МЮ» больше не осталось футболистов, игравших под руководством шотландца.

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Жертва эпохи

Возможно, в этом и беда де Хеа: он перебирался в великий и все еще процветающий клуб, но массивная часть его карьеры пришлась на смутное время в «МЮ». Мойес, ван Гал, Моуринью, Сульшер, Рангник — никто из них не смог вернуть «Юнайтед» ни титул АПЛ, ни Лигу чемпионов. Да, за 12 лет в Англии Давид выиграл Лигу Европы, Кубок Англии и два Кубка лиги, но едва ли испанец этим доволен. Если бы в 2011 году ему сказали, что за дюжину лет в Манчестере он завоюет так мало, то точно не поверил бы.

А ведь де Хеа вполне мог уйти. С испанцем связан самый резонансный сорванный трансфер последних лет. В 2015 году вратарь «Реала» Кейлор Навас уже садился в самолет до Манчестера, так как должен был стать частью сделки по обмену на де Хеа, но якобы забарахливший факс не позволил клубам оформить документы до дедлайна. Впрочем, у мадридцев была другая версия срыва: по их версии, «Юнайтед» намеренно затягивал время, так как не хотел меняться голкиперами.

Кумир и посмешище

На тот момент де Хеа уже был раскрученным вратарем в самом соку. На пике Transfermarkt оценивал его стоимость в 70 миллионов евро, и на то были причины: испанец поражал публику эффектными сейвами, из которых можно сделать подборку на целый фильм. В декабре 2017-го в матче с «Арсеналом» де Хеа отразил мяч целых 14 раз — рекорд АПЛ. Примерно в то время британские соцсети заполонили мемы на тему того, что де Хеа мог бы спасти «Титаник» и динозавров от вымирания. Давид стал настоящим явлением.

Но почему в начале текста я описал карьеру де Хеа как противоречивую? С одной стороны, он провел 12 лет в крупном клубе, где регулярно играл, с другой — почти ничего не выиграл. С одной стороны, он не раз спасал «Юнайтед», с другой — привозил голы. Проклятие любого голкипера в том, что он играет на последнем рубеже, и его ляпы запоминаются особенно. А когда ты много лет выступаешь за один из самых популярных клубов планеты, то получаешь стократную дозу критики и насмешек. Из ошибок де Хеа тоже можно слепить достаточно длинный фильм, и вряд ли испанец захочет его пересматривать.

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Нереализованный талант

Показательно, что в сборной Испании де Хеа тоже так никого и не отправил на пенсию, как завещал Касильяс. Он поздно за нее дебютировал — лишь в 2014 году и на данный момент не сыграл и 50 матчей. Провальные Евро-2016 и ЧМ-2018 — единственные крупные турниры в карьере испанца. На Евро-2020 вратарь «МЮ» ездил в качестве запасного, а на мировой форум в Катаре даже не полетел — и в этом не было ничего сенсационного.

Последний сезон — карьера де Хеа в миниатюре. Он получил «Золотую перчатку» — приз голкиперу, отыгравшему больше всего матчей чемпионата насухо. Но по традиции немало ошибался и оставил не лучшее впечатление о себе. Поэтому «МЮ» долго решал, продлевать ли с Давидом контракт и на каких условиях. Не сошлись, и испанец покидает команду свободным агентом.

Что дальше? В «Юнайтед» готовится перейти вратарь «Интера» Андре Онана, еще один футболист с противоречивой карьерой. А де Хеа, вероятно, переберется в Саудовскую Аравию, которой такие звезды сейчас нужны. Для испанца это оптимальный вариант: стать великим у него не вышло, зато обеспечит себе безбедную старость.