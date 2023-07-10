Де Хеа попрощался с «МЮ». Он мог стать легендой, но слишком много ошибался

Сегодня, 13:00
Давиду де Хеа только 32 года, но основная часть его карьеры позади, пик пройден, так что уход из «МЮ» — отличный повод оценить достижения испанца. И поверхностный вывод — не самый утешительный для безусловно одаренного игрока: в современном футболе сложно найти вратаря с более противоречивой карьерой.
Де Хеа всегда считался талантливым, и в академии «Атлетико» на него возлагали серьезные надежды. Уже в 18 лет он дебютировал за мадридцев, спустя несколько месяцев закрепился в основе, а вскоре великий Икер Касильяс бросил фразу, которая до сих пор преследует де Хеа. Экс-капитан сборной Испании сказал о Давиде: «Однажды он нас всех отправит на покой».
Талант будущего вратаря «МЮ» был исключительным. Знаменитая и показательная история: в сентябре 2010 года сэр Алекс Фергюсон пропустил матч «Юнайтед» в Кубке лиги, потому что летал в Испанию и лично наблюдал за игрой «Атлетико» де Хеа против «Валенсии». Шотландец искал замену Эдвину ван дер Сару и сперва хотел купить Мануэля Нойера, но его ассистент убедил главного тренера: этот худощавый юноша — будущее «МЮ».
За де Хеа английский клуб заплатил 25 миллионов евро — солидные деньги для голкипера в 2011 году. Но испанец в Манчестере начал отвратительно: мало тренировался, много спал и на каком-то отрезке логично проиграл конкуренцию гораздо менее звездному новичку Андерсу Линдегору. Апогей кошмарного старта де Хеа в Англии — скандал с украденным из супермаркета пончиком. Зачем он это сделал, до сих пор неизвестно.
Со спортивной точки зрения у вратаря тоже все складывалось далеко не идеально: 31 декабря 2011 года, в день 70-летнего юбилея Фергюсона, «МЮ» дома проиграл «Блэкберну» 2:3, а де Хеа оказался виноват в двух пропущенных мячах.
Со временем испанец вырос, набрал массу и поумнел. В сезоне-2012/13 де Хеа был основным и зацепил последнее на данный момент золото «Манчестер Юнайтед», а заодно проводил Фергюсона на пенсию. К слову, с уходом испанца обрывается и эпоха великого сэра — в «МЮ» больше не осталось футболистов, игравших под руководством шотландца.
Возможно, в этом и беда де Хеа: он перебирался в великий и все еще процветающий клуб, но массивная часть его карьеры пришлась на смутное время в «МЮ». Мойес, ван Гал, Моуринью, Сульшер, Рангник — никто из них не смог вернуть «Юнайтед» ни титул АПЛ, ни Лигу чемпионов. Да, за 12 лет в Англии Давид выиграл Лигу Европы, Кубок Англии и два Кубка лиги, но едва ли испанец этим доволен. Если бы в 2011 году ему сказали, что за дюжину лет в Манчестере он завоюет так мало, то точно не поверил бы.
А ведь де Хеа вполне мог уйти. С испанцем связан самый резонансный сорванный трансфер последних лет. В 2015 году вратарь «Реала» Кейлор Навас уже садился в самолет до Манчестера, так как должен был стать частью сделки по обмену на де Хеа, но якобы забарахливший факс не позволил клубам оформить документы до дедлайна. Впрочем, у мадридцев была другая версия срыва: по их версии, «Юнайтед» намеренно затягивал время, так как не хотел меняться голкиперами.
На тот момент де Хеа уже был раскрученным вратарем в самом соку. На пике Transfermarkt оценивал его стоимость в 70 миллионов евро, и на то были причины: испанец поражал публику эффектными сейвами, из которых можно сделать подборку на целый фильм. В декабре 2017-го в матче с «Арсеналом» де Хеа отразил мяч целых 14 раз — рекорд АПЛ. Примерно в то время британские соцсети заполонили мемы на тему того, что де Хеа мог бы спасти «Титаник» и динозавров от вымирания. Давид стал настоящим явлением.
Но почему в начале текста я описал карьеру де Хеа как противоречивую? С одной стороны, он провел 12 лет в крупном клубе, где регулярно играл, с другой — почти ничего не выиграл. С одной стороны, он не раз спасал «Юнайтед», с другой — привозил голы. Проклятие любого голкипера в том, что он играет на последнем рубеже, и его ляпы запоминаются особенно. А когда ты много лет выступаешь за один из самых популярных клубов планеты, то получаешь стократную дозу критики и насмешек. Из ошибок де Хеа тоже можно слепить достаточно длинный фильм, и вряд ли испанец захочет его пересматривать.
Показательно, что в сборной Испании де Хеа тоже так никого и не отправил на пенсию, как завещал Касильяс. Он поздно за нее дебютировал — лишь в 2014 году и на данный момент не сыграл и 50 матчей. Провальные Евро-2016 и ЧМ-2018 — единственные крупные турниры в карьере испанца. На Евро-2020 вратарь «МЮ» ездил в качестве запасного, а на мировой форум в Катаре даже не полетел — и в этом не было ничего сенсационного.
Последний сезон — карьера де Хеа в миниатюре. Он получил «Золотую перчатку» — приз голкиперу, отыгравшему больше всего матчей чемпионата насухо. Но по традиции немало ошибался и оставил не лучшее впечатление о себе. Поэтому «МЮ» долго решал, продлевать ли с Давидом контракт и на каких условиях. Не сошлись, и испанец покидает команду свободным агентом.
Что дальше? В «Юнайтед» готовится перейти вратарь «Интера» Андре Онана, еще один футболист с противоречивой карьерой. А де Хеа, вероятно, переберется в Саудовскую Аравию, которой такие звезды сейчас нужны. Для испанца это оптимальный вариант: стать великим у него не вышло, зато обеспечит себе безбедную старость.