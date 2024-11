Эд Ширан, тренер из «МЮ» и первая большая победа за 22 года. Колонка Казанского, после которой вы начнете болеть за «Ипсвич»

Кризис «Ман Сити»? Отрыв «Ливерпуля»? Ничья «Челси» и «Арсенала»? Банально и скучно. Денис Казанский в своей авторской рубрике рассказывает удивительную историю про аутсайдера АПЛ, который обрел свой путь.

«Барселона» и «Реал», «Интер», «Милан» и «Лацио»...

У этих команд есть неожиданный общий знаменатель — они все в еврокубках проигрывали «Ипсвичу»...

Небольшой и очень древний городок был в книгах европейской футбольной истории середины XX века на видном месте.

Два легендарных английских тренера, рыцари ее величества сэр Альф Рамзи и сэр Бобби Робсон побеждали с «Ипсвичем» в чемпионате Англии и брали Кубок острова. Играли в Европе и сделали из своего стадиона «Портман Роуд» настоящую крепость — 31 матч без поражений. Кстати, в 2000-м «Ипсвич» сыграл в Кубке УЕФА с нашим «Торпедо» — как обычно, не проиграл дома (1:1) и победил в «Лужниках» (2:1). Были же времена. И у тех, и у других.

Новая эпоха швыряла «Ипсвич Таун» больно на асфальт — клуб 20 лет был вне премьер-лиги и чуть не стал экспонатом на выставке «История английского футбола». Спас неожиданный интерес американских бизнесменов и певец Эд Ширан.

Все они в эти выходные светились от счастья, потому что своими глазами видели историческую победу их клуба в Лондоне над «Тоттенхэмом».

Первую за 22 года в премьер-лиге.

Первую в этом сезоне.

Команда молодого английского тренера Кирана Маккенны (ему всего 38), до 11-го тура была единственной в высшем английском свете, кто не знал, что такое праздник. Пару раз они попадали в мир боли на последних минутах (с «Лестером» — 1:1, «Брентфордом» — 3:4). Их крупно обыгрывали («Вест Хэм» — 4:1 и «Ман Сити» — 4:1), они страдали ничейными матчами.

Эд Ширан. Фото Reuters

От игры с «Тоттенхэмом» никто ничего хорошего не ждал. Ну куда там? Анже Постекоглу обещает всем трофей в этом сезоне, слепил команду, которая на прошлой неделе на этой территории разгромила «Астон Виллу» (4:1), а в Кубке открыла серию поражений команды Пепа Гвардиолы.

«Ипсвич»? Что?

Но Маккенна нашел свое золото в командном прессинге, отличительная черта «Ипсвича». Умножил на дисциплину и смелость. «Тоттенхэм» в первом тайме получил два мяча в свои ворота, так и не смог вернуться во втором. Гостевой сектор гулял, как на свадьбе любимого сына, а главный тренер хотел обнять каждого. Наконец-то работа дала результат.

В VIP-ложе было море шампанского, там чувствовали то же самое. Может быть, за ширмой этого праздника Эд Ширан взял свою гитару и исполнил для всех «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались», если бы знал творчество Олега Митяева.

Но что-то он пел точно.

Три года назад в перспективу самой игры с «Тоттенхэмом» верить было просто наивно. Команда была 11-й в лиге 1 (третий английский дивизион).

Ширану, как главному селебу этой части Англии (Саффолка), предложили поучаствовать в жизни клуба. Он всегда болел за «Ипсвич» и с радостью согласился стать... «титульным спонсором». Вот и сейчас, уже в премьер-лиге, на майках «Ипсвича» реклама его мирового тура «Математика» «+ - = ? x». Представляете, если бы так свои концерты на форме «Динамо» рекламировал Лев Лещенко? Или Баста на майках ЦСКА?

Местный бизнесмен Маркус Эванс о таком ходе не додумался. В 2021-м он просто продал неликвид, который вгонял в долги, американской компании Gamechanger. Игра изменилась.

Новые хозяева пригласили известного футбольного деятеля Марка Эштона. Он запускал успешные карьеры молодых британских тренеров — Брендана Роджерса, Энди Ботройда, Шона Дайна и Майкла Эпплтона.

Киран Маккенна. Фото Reuters

Нового главного тренера «Ипсвичу» он присмотрел в Манчестере. Киран Маккенна классно работал в академии, дорос до места в тренерском штабе первой команды «Юнайтед». Следующий шаг был вниз — с точки зрения футбола. Но вверх — с ракурса персонального роста.

Согласия владельцев на выбор тренера директору «Ипсвича» не требовалось. Они договорились на берегу.

«У меня одно правило: вы владеете, я управляю, это не пересекается. Я предлагаю план развития, вы корректируете. Но если он подписан, то все. У владельцев нет телефона главного тренера, они не заходят в раздевалку, на тренировочную базу. Все это прописано».

Американцы вложились в реконструкцию стадиона, ремонт базы и маркетинг.

Договорились с Эдом Шираном. Мировая музыкальная звезда стала появляться на матчах лиги 1, купила небольшую долю в клубе.

Болельщики увидели, что все серьезно. Продажи маек выросли в несколько раз, в два раза увеличилось количество проданных абонементов.

Маккенна собрал молодую и голодную команду. В свой первый сезон он вывел ее в чемпионшип. Во второй — в премьер-лигу. «Ипсвич Таун» стал всего пятой командой в истории английского футбола, которая за два года дважды изменила свой статус и попала на самый верх. На Маккенну обратили внимание несколько больших клубов и начали с ним флиртовать. Но он остался.

«Наша модель — мы инвестируем в молодые и голодные английские таланты, включая тренера, мы повышаем наши активы на поле и за его пределами. Мы сейчас в самом конце начала нашего путешествия» — слова Марка Эштона после попадания в премьер-лигу.

Стартовый состав на первый матч этого сезон против «Ливерпуля» показал эту стратегию — сразу 10 игроков «Ипсвича» дебютировали в премьер-лиге.

Сэмми Смодич (справа) забивает первый гол в ворота «Тоттенхэма». Фото Reuters

Перед появлением в премьер-лиге «Ипсвич» потратил почти 100 миллионов фунтов на укрепление состава. Деньги ушли на молодых и перспективных, а не на проверенных и заслуженных. Как и говорили.

Из «Челси» забрали 20-летнего вингера Омари Хатчинсона, из молодежки «Сити» — его сверстника нападающего Лиама Делапа. Их суммарная стоимость равна цене одной ноги манчестерского бразильца Антони. Сейчас оба сияют.

Сын знаменитого исполнителя аутов Рори Делапа, Лиам уже забил шесть мячей, включая победный «Тоттенхэму». Он уже солидный актив.

Пока класс игроков «Ипсвича» не намекает на продолжение игры в премьер-лиге в следующем году. Но тактика и стратегия Маккенны показывает, что это вполне возможно. Вместе они играют очень дисциплинированно и соответствуют своему прозвищу «трактористы» — пашут все 90 минут. За два сезона Маккенна четко распределил роли в качественном прессинге команды. Каждый знает маневр друг друга.

Временами сквозь организацию пробивается талант (первый гол в ворота «Тоттенхэма» Сэмми Смодич забил через себя).

Первая победа за 11 туров сразу подняла «Ипсвич Таун» из зоны вылета. Недалеко, но все же. Первая победа за 22 года — событие особенное, которое может задать настроение на следующие большие матчи. Дерзость и смелость, которые дают результат, внушают уверенность в себя и в свои ценности.

Кстати, в следующем матче на «Портман Роуд» Маккенна увидит свою бывшую команду «МЮ» с новым главным, таким же, как и сам Киран, молодым Рубеном Аморимом.

За пределами поля американские владельцы пытаются вернуть «Ипсвичу» известность. Не только на европейском континенте. Через пару лет в США чемпионат мира по футболу, спонсор команды Эд Ширан довольно популярен по ту сторону океана. Слагаемые для успешного бизнеса вокруг клуба.

Каждый в «Ипсвиче» делает свое дело — бизнес ищет деньги, футболисты находят результат, а Эд Ширан поет победные песни — «Я влюблен в твои черты» (I'm in love with the Shape of You).