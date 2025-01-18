Шотландцу было 84.

17 января скончался Денис Лоу — великий шотландский футболист, обладатель «Золотого мяча» 1964 года и один из лучших игроков в истории «Манчестер Юнайтед». Трагическую новость на своем сайте сообщил сам клуб — на сайте «МЮ» было опубликовано заявление от имени семьи британца:

«С тяжелым сердцем мы сообщаем вам, что наш отец Денис Лоу, к сожалению, скончался. Он боролся с трудностями, но теперь, наконец, обрел покой. Мы хотели бы поблагодарить всех, кто внес свой вклад в его благополучие и заботу, в прошлом и в недавнем прошлом. Мы знаем, как сильно люди поддерживали и любили его, и эта любовь всегда ценилась и имела значение. Спасибо».

Обстоятельства ухода

В последние годы жизни Лоу боролся с серьезными заболеваниями. В 2021 году врачи диагностировали у него болезнь Альцгеймера и сосудистую деменцию. Несмотря на усилия врачей и поддержку близких, состояние футболиста постепенно ухудшалось. Лоу было 84 года — до очередного дня рождения он не дожил несколько недель.

Карьера и достижения

Денис Лоу родился 24 февраля 1940 года в шотландском Абердине. Его футбольная карьера началась в «Хаддерсфилде». Позже он выступал за «Манчестер Сити» и итальянский «Торино», но настоящий взлет в карьере Лоу произошел после перехода в «Манчестер Юнайтед» в 1962 году.

За 11 лет, проведенных в составе «МЮ», Лоу сыграл 404 матча и забил 237 мячей. По суммарному числу голов за «красных дьяволов» шотландец уступает только Уэйну Руни (253) и Бобби Чарльтону (249). В составе «Юнайтед» Лоу дважды становился чемпионом Англии, а также по разу выигрывал Кубок европейских чемпионов и Кубок Англии.

Фото Global Look Press

В 1964 году Лоу удостоился одной из самых престижных наград мирового футбола — «Золотого мяча», став единственным шотландцем, который получал эту награду.

В сборной Шотландии Лоу провел 55 матчей и забил 30 голов — он делит звание лучшего бомбардира национальной команды с Кенни Далглишем. На клубном уровне Лоу был частью знаменитой «Святой Троицы» «Манчестер Юнайтед» вместе с Джорджем Бестом и Бобби Чарльтоном. Эта тройка стала символом «МЮ» 60-х годов. После завершения карьеры Лоу оставался последним из этого легендарного трио.

Память о легенде

Лоу косвенно связан и с российским футболом. В 2008 году шотландец вместе с президентом УЕФА Мишелем Платини вручал «Зениту» медали за победу в финале Кубка УЕФА над «Рейнджерс» в Манчестере.

Лоу останется в памяти миллионов болельщиков как один из самых ярких и одаренных футболистов своего времени. Его рекорды, игровые достижения и человеческие качества сделали его настоящей легендой футбола. В родном Абердине уже воздвигнут памятник футболисту.