В допинге Мудрика виновата корова? По новой версии, украинцу кололи стволовые клетки животного

Допинг
Сегодня, 19:45
В декабре стало известно, что футболист «Челси» Михаил Мудрик сдал положительный допинг-тест. Вингера отстранили от матчей команды, ему грозит четырехлетняя дисквалификация. Сейчас ведется расследование того, как запрещенный препарат попал в организм спортсмена, и уже появились невероятные версии.
Результатов пробы Б еще нет — изначально анализы Мудрика дали положительную реакцию на мельдоний, который относится к классу гормонов и модуляторов метаболизма. Сам Михаил отрицает осознанное применение препарата — даже прошел независимый полиграф в Лондоне: по данным ТаТоТаке, его ответы расценили как с высокой долей вероятности честные. Клуб тоже поддерживает футболиста и надеется на положительный исход расследования.
«Можем подтвердить, Футбольная ассоциация Англии (FA) недавно связывалась с Мудриком по поводу неблагоприятного результата анализа мочи. И клуб, и Михаил полностью поддерживают программу тестирования FA, и все наши игроки, включая Михаила, регулярно сдают анализы. Мудрик уверенно заявляет, что никогда сознательно не употреблял запрещенные вещества. И Михаил, и клуб теперь будут работать с соответствующими органами для установления причин неблагоприятного результата анализа. Дальнейших комментариев не будет», — говорится в заявлении «Челси».
Пока непонятно, где именно Мудрик попался на допинге. Изначально сообщалось, что украинец провалил тестирование в ноябре в расположении сборной Украины — об этом писал The Athletic. Правда, позже эту информацию опроверг украинский источник ТаТоТаке. По его данным, в ноябре никто из футболистов сборной Украины не сдавал тесты, а в сентябре пробы брали у Александра Тымчика и Максима Таловерова — следовательно, Михаил сдал положительный тест в расположении «Челси».
В медиа проникли две версии того, как допинг попал в организм спортсмена. По данным TeamTalk, в окружении футболиста считают, что мельдоний поступил через пищу, а сам украинец действительно осознанно не принимал вещество.
Вторую версию в воскресенье, 29 декабря, предложил журналист Игорь Бурбас — она звучит намного более шокирующе. По его словам, физиотерапевт сборной Украины делал Мудрику уколы в колено со стволовыми клетками коровы, и именно через них мельдоний мог попасть в организм спортсмена. Делалось это для якобы скорейшего восстановления спортсмена после матчей.
Последний вариант звучит, мягко говоря, неправдоподобно. Да, есть данные, что метаболиты мельдония могут формироваться в организме из-за употребления обычных продуктов — в частности, коровьего молока и мяса, если животных подкармливали препаратом под названием эмидонол. Две российские спортсменки — велогонщица Наталья Студеникина и биатлонистка Валерия Жаббарова — были оправданы по делам о «латвийском препарате», доказав, что стали жертвами «зараженных» продуктов.
Более того, в 2020 году российский ученый Азамат Темердашев опубликовал исследование, в котором доказывалось: из-за эмидонола источниками мельдония в человеческих анализах могут стать куриное мясо и коровье молоко. В 2021-м эти выводы подтвердила группа ученых во главе с Марио Тевисом. Однако к изменению статуса препарата в черном списке данная информация не привела.
Один раз положительную пробу на мельдоний (триметилгидразиний) в нашей стране сдал даже... конь. Всадница Елена Лосева дала своей лошади восстановительный препарат, не найдя его среди запрещенных в базе международной федерации FEI Clean Sport. А после этого получила двухлетнюю дисквалификацию.
При этом попадание мельдония в организм человека через инъекции стволовых клеток — это абсолютно бредовая версия. Прежде всего потому, что людей не лечат стволовыми клетками животных. Это смертельно опасно, и если подобное проделывали с футболистом, организаторов этого эксперимента надо немедленно арестовать как опасных шарлатанов. Есть, конечно, вариант, что Мудрику кололи не сами стволовые клетки коровы, а некий препарат на их основе. Но в таком случае вариант, что в нем оказались остатки эмидонола, вообще практически исключен. В допинговых делах, конечно, порой принимают самые удивительные объяснения. Но этот случай — точно заявка на Нобелевскую премию по медицине.
Возможно, в клубе узнали о проблемах украинца с допингом чуть раньше официального решения. Михаил провел последний матч за «Челси» 28 ноября в Лиге конференций против «Хайденхайма» (2:0) и даже забил. А в АПЛ он не выходил на поле с 10 ноября — после этой даты два раза попал на скамейку запасных, после оказывался вне заявки, хотя до этого он пропустил лишь четыре из 11 игр «Челси» в чемпионате. Официальной причиной отсутствия называли болезнь.
В нынешнем сезоне Михаил провел 15 матчей во всех турнирах — в основном выходил на замены, получая практику с первых минут только в Лиге конференций и внутренних Кубках. На счету украинца 3 гола и 4 результативные передачи.
Также он стабильно выступал за сборную Украины в Лиге наций и отметился одним голом. Сообщается, что за помощью в допинговом деле он обратился к юристам, которые сократили бан Поля Погба с 4 лет до 18 месяцев.