Санчо изолировали от «МЮ», но он не унывает — ходит в стриптиз и рубится в видеоигры по ночам. Есть ли выход из ситуации?

Джейдон не собирается мириться с тен Хагом.

Один из главных талантов английского футбола последних лет по-прежнему испытывает серьезные трудности в «Манчестер Юнайтед». Отстраненный еще в начале сентября после ссоры с главным тренером Эриком тен Хагом Джейдон Санчо до сих пор не может помириться с голландцем.

Уже не за горами зимнее трансферное окно, по ходу которого клуб наверняка захочет избавиться от конфликтного игрока. Или хотя бы предоставить тому игровую практику, сдав его в аренду. Его ссора с тен Хагом обрастает все новыми деталями: Санчо не зовут на общекомандное фото, он рубится в видеоигры до трех ночи и тусуется в ночных клубах. Кажется, ситуация зашла в тупик: ни игрок, ни тренер не желают идти на компромисс.

Почему Санчо не хочет мириться с тен Хагом

По данным английских СМИ, 23-летний полузащитник считает, что имеет право выражать свое недовольство тем, что главный тренер поставил под сомнение его самоотдачу на тренировках. Санчо недоволен тем, что тен Хаг установил фокус на нем, а другие футболисты находятся в «привилегированном положении».

Как сообщили близкие Джейдона, он не хочет признавать правоту тен Хага из-за того, что это подорвет его репутацию в команде. По информации Mirror, Маркус Рэшфорд, Люк Шоу и Харри Магуайр пытались убедить Санчо извиниться перед главным тренером, но Джейдон «не собирается поступаться своими принципами». К делу подключилась даже ассоциация профессиональных футболистов (PFA), но ничего внятного добиться не удалось.

При этом окружение англичанина уже начинает понимать, что в конфликте клуб полностью на стороне тренера, и это решение окончательное. С 14 сентября Санчо тренируется в одиночестве, ест отдельно от основной команды, а недавно появилось общекомандное фото (первое за девять лет), на котором Джейдона нет.

И дело здесь не только в тен Хаге и его принципиальной позиции. Весь тренерский штаб «МЮ» недоволен отношением Санчо к работе.

Что делает Санчо во время «изоляции»

После отстранения Джейдону запрещено не только тренироваться с основным составом, но и находиться в любых помещениях с первой командой, в том числе в раздевалке и столовой.

Полузащитник занимается по индивидуальному плану на полях академии. Так, 16 сентября футболист попал в кадр трансляции клубного телевидения — внимательно следил за игрой молодежного состава.

Во время матча «Бавария» — «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов Санчо заметили на стриме, где он играл в FC 24 (FIFA 24). В соцсетях выложили момент с трансляции, где Джейдон за самого себя забивает ударом с линии штрафной площади.

Через несколько дней парень с ником Leighx опубликовал скрин, на котором видно, что он обыграл Санчо со счетом 4:1. Как признался сам автор поста, он играл с футболистом в три часа ночи.

26 сентября Санчо удалил аккаунт в Instagram (компания Meta, которой принадлежит соцсеть, запрещена на территории РФ). Именно здесь Джейдон опубликовал сообщение, после которого разгорелся конфликт с тен Хагом.

До середины октября об игроке больше ничего не было слышно, а затем издание The Sun опубликовало фотографию Санчо из лондонского стриптиз-клуба Cirque Le Soir. По информации журналистов, компанию футболисту той ночью составил сын Майка Тайсона.

Один из посетителей ночного заведения сказал, что спортсмен совсем не выглядел расстроенным.

«По нему невозможно было сказать, что в его карьере наступил непростой момент. На лице Джейдона всю ночь была улыбка».

19 октября в клубном аккаунте «Юнайтед» появилось видео с фотосессии для командного фото. Санчо там нет.

В Нидерландах у тен Хага уже был конфликт с игроком. Сейчас он без клуба

Страсти между тен Хагом и Санчо точно не удивят болельщиков «Аякса». В Нидерландах знают, что тренер жестко относится к игрокам, не соблюдающим его требования.

В сезоне-2017/18 полузащитник «Аякса» Амин Юнес не захотел выходить на замену в игре против «Херенвена». Он объяснял это тем, что до финального свистка оставалось всего лишь несколько минут.

Естественно, тен Хагу такая реакция не понравилась, поэтому немец сначала был исключен из первой команды, а затем продан в «Наполи». В солнечном итальянском городе Юнес совсем не прижился, а затем транзитом через «Айнтрахт» и Саудовскую Аравию перешел в «Утрехт». Сейчас 30-летний хавбек, некогда игравший за сборную Германии и забивавший на Кубке конфедераций в России, находится в статусе свободного агента.

«Мне нужны максимально мотивированные футболисты. Глядя на поведение Юнеса, я понимаю, что он не полностью сфокусирован на том, чтобы приносить пользу клубу», — объяснял свое решение тен Хаг.

Джейдон Санчо. Фото Global Look Press

Санчо уйдет из «МЮ» зимой?

Перед матчем седьмого тура АПЛ с «Брентфордом» тен Хага спросили о ситуации с англичанином. Тренер не сказал ничего нового, он по-прежнему ждет действий от игрока:

«Мне очень жаль, но ничего не изменилось. Он не является частью нашей обоймы».

Прошло почти два месяца с тех пор, как «Манчестер Юнайтед» исключил Санчо из основной команды. Последний раз полузащитник выходил на поле 26 августа против «Ноттингем Форест».

Все указывает на то, что в зимнее трансферное окно Джейдон сменит клубную прописку. Возможен вариант как с арендой, так и с полноценным трансфером. Журналисты Bild сообщали, что дортмундская «Боруссия» думала о возвращении англичанина, но в Германии недовольны пристрастием футболиста к видеоиграм. В Италии также пишут об интересе к нему со стороны «Ювентуса», а в Испании видят главным претендентом на него «Барселону».

Главный футбольный инсайдер Фабрицио Романо по-прежнему считает, что у Санчо есть шанс остаться в клубе, но его уход зимой наверняка состоится.

«Как я и говорил раньше, у Санчо есть два пути: извиниться или уйти. Январское трансферное окно выглядит очень реальным вариантом. Внутри клуба начались обсуждения его ухода, но пока нет конкретных деталей, так как сейчас только октябрь. Будет это Германия или что-то еще, аренда или продажа — еще неясно. Но уход Джейдона Санчо из «Манчестер Юнайтед» в январское окно очень вероятен».