Карьера одного из главных талантов поколения идет под откос. Санчо рискует повторить судьбу Алли

Сегодня, 14:15
Старт нового сезона, в котором почти все эксперты предрекали «Манчестер Юнайтед» уверенный финиш в топ-4, пока получается для «красных дьяволов» скомканным. В первых четырех турах — две натужные домашние победы (1:0 над «Вулверхэмптоном», когда гости во втором тайме играли откровенно лучше, и 3:2 над «Ноттингем Форест», когда «Юнайтед» уступал 0:2 уже в первые 10 минут), и два поражения от команд, которых можно считать прямыми конкурентами: 0:2 от «Тоттенхэма» и 1:3 от «Арсенала». Да, в обоих случаях были спорные судейские решения не в пользу «МЮ» при счете 0:0 и 1:1 соответственно (попадание мяча в руку Кристиана Ромеро и отменный из-за ставшего уже мемным офсайда Алехандро Гарначо), но факт остается фактом.
И если турнирное положение вполне можно поправить, впереди еще весь сезон, то вот разгорающиеся внутри команды скандалы — уже по-настоящему плохой признак. В центре внимания оказался Джейдон Санчо. После матча с «Арсеналом» главного тренера «МЮ» Эрика тен Хага спросили о причинах отсутствия 23-летнего вингера в заявке на игру.
«Мы не выбрали его по причине работы на тренировках. В «Манчестер Юнайтед» нужно каждый день показывать должный уровень», — не стал юлить голландец, дав обескураживающе честный ответ. Как-то уже стало привычным слышать в таких случаях про «легкое недомогание в день игры».
Санчо не стал отмалчиваться и ответил тен Хагу публично, опубликовав пространный пост в своих соцсетях:
«Пожалуйста, не верьте всему, что вы читаете! Я не позволю людям говорить вещи, которые совершенно не соответствуют действительности. Я очень хорошо тренировался на этой неделе. Полагаю, что есть и другие причины для моего отсутствия в заявке, в которые я не буду вдаваться. Я долгое время был козлом отпущения, это несправедливо!
Все, что я хочу делать, — это играть в футбол с улыбкой на лице и вносить свой вклад в развитие команды. Я уважаю все решения, которые принимает тренерский штаб. Я играю с фантастическими футболистами и благодарен за то, что у меня есть такая возможность. Я знаю, что каждая неделя — это вызов. Я буду продолжать бороться за эту эмблему, несмотря ни на что!"
В глаза бросаются две вещи. Первая — стремление продемонстрировать корректность по отношению к партнерам и клубу: «фантастические игроки», «бороться за эмблему» и все в таком духе. Вторая — явное противоречие внутри текста. С одной стороны, Санчо пишет, что уважает все решения тренерского штаба. С другой — громко заявляет, что не позволит людям «говорить вещи, которые совершенно не соответствуют действительности». Тем самым, по сути, обвиняя тен Хага во лжи.
Ну и плюс вот это вот всегда раздражающее лично меня «есть причины, но вдаваться не буду». Ну, парень, ты самим фактом публикации этого поста уже вписываешься в конфликтную ситуацию и выводишь всю эту историю в публичное пространство. Ты уже обвинил тренера по лжи. Ну так давай уже скажи до конца, что у вас там произошло, раз ты так хорошо тренировался, но тебя не включили в заявку. Или же сиди помалкивай и разбирайся с тен Хагом за закрытыми дверями.
Потому что сейчас это похоже на то, что Санчо этим постом просто выплеснул накопившуюся обиду, что у него по-прежнему ничего не получается после возвращения в Манчестер — правда, уже в красную его половину. Да, выглядит все это немного по-детски, но так вингеру всего 23 года, а инфантилизм — частый спутник нынешнего поколения игроков.
С другой стороны, эмоции Санчо объяснимы. Летом 2021-го он переходил в «МЮ» в статусе одного из главных талантов поколения. Игрока, блиставшего на юношеском уровне и разрывавшего в бундеслиге («50 + 64» по системе «гол + пас» в 137 матчах за «Боруссию», то есть немногим менее результативного действия в среднем за матч). Отданные за него «Юнайтед» 85 миллионов евро совершенно не выглядели переплатой. Да, это много, но это все равно казалось хорошей инвестиций в игрока, который будет делать разницу.
Но пока на выходе получаются неубедительные «12 + 8» за два с лишним сезона, отсутствие постоянного места в стартовом составе (всего 4986 минут в «МЮ» против 9888 минут на поле в Дортмунде). И главное — сложно вспомнить не то что какой-то отрезок, но даже матч, в котором Санчо бы блеснул и зарешал, как в Германии (может, за исключением встречи с «Лидсом» в прошлом сезоне).
Первый сезон еще можно было бы списать на адаптацию к АПЛ после бундеслиги и в целом турбулентный год «МЮ» с отставкой Уле Гуннара Сульшера и странным периодом Ральфа Рангника. Но и с тен Хагом Санчо тоже не сработался, поскольку нынешняя история взялась не на пустом месте. Еще в июле The Independent выдал инсайд, что Санчо входит в группу из четырех игроков, с которыми тренер хочет расстаться (также туда входили Харри Магуайр, Фред и Скотт Мактоминай). При этом летом голландец экспериментировал с позицией Санчо и пробовал его на месте «десятки».
Да, Санчо далеко не ангел. У него были проблемы с дисциплиной еще в Германии: там он регулярно опаздывал на тренировки и получал за это штрафы. Проблема не исчезла и в Манчестере. И да, этим заявлением вингер подставился под волну критики и откровенного хейта.
Но вместе с тем Джейдону реально хочется посочувствовать. Потому что в его словах видны нотки отчаяния. «Все, что я хочу делать, — это играть в футбол с улыбкой на лице и вносить свой вклад в развитие команды», — это слова молодого парня, который привык ловить кайф на поле, а не выходить делать тяжелую работу. И он хочет вернуть это ощущение, потому что в реальности нет ни улыбки, ни удовольствия, ни вклада.
Это реально может вогнать в депрессию, и выбираться из этой ямы невероятно тяжело. Тем более что Санчо пережил непростой период в прошлом году, когда пропустил три месяца, тренируясь в одиночестве в Нидерландах. Вингер не поехал на зимний сбор «МЮ» в паузе во время ЧМ-2022, и одной из причин назывались в том числе психологические проблемы.
«Он не был готов достаточно хорошо физически и ментально, чтобы работать с нами. Это обстоятельства, связанные с его формой и моральным состоянием», — говорил тогда тен Хаг.
Полтора месяца назад Деле Алли, другой большой английский талант, дал чрезвычайно откровенное интервью, в котором рассказал обо всех ментальных проблемах, с которыми столкнулся, и как это сказалось на всей его жизни. В том числе за пределами поля. Очень не хочется, чтобы Санчо пришлось пройти через что-то подобное, а потом стать объектом всеобщего сочувствия, как это случилось с Алли.
Возможно, публичной критикой тен Хаг хотел взбодрить Санчо и, как пишет The Guardian, клуб в этой истории полностью на стороне тренера. Старый и хорошо известный прием — мол, давай, парень, докажи, что я неправ, — которым когда-то любил пользоваться Жозе Моуринью. Вот только, учитывая всю предысторию, нет уверенности, что это именно то, что может сработать в случае с Санчо, каким бы проблемным игроком он ни был.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|4
|4
|0
|0
|11-2
|12
|
2
|Тоттенхэм
|4
|3
|1
|0
|11-4
|10
|
3
|Ливерпуль
|4
|3
|1
|0
|9-3
|10
|
4
|Вест Хэм
|4
|3
|1
|0
|9-4
|10
|
5
|Арсенал
|4
|3
|1
|0
|8-4
|10
|
6
|Брайтон
|4
|3
|0
|1
|12-6
|9
|
7
|Кр. Пэлас
|4
|2
|1
|1
|5-4
|7
|
8
|Брентфорд
|4
|1
|3
|0
|8-5
|6
|
9
|Нот. Форест
|4
|2
|0
|2
|6-6
|6
|
10
|Астон Вилла
|4
|2
|0
|2
|8-9
|6
|
11
|МЮ
|4
|2
|0
|2
|5-7
|6
|
12
|Челси
|4
|1
|1
|2
|5-5
|4
|
13
|Фулхэм
|4
|1
|1
|2
|4-10
|4
|
14
|Ньюкасл
|4
|1
|0
|3
|7-7
|3
|
15
|Вулверхэмптон
|4
|1
|0
|3
|4-8
|3
|
16
|Борнмут
|4
|0
|2
|2
|4-8
|2
|
17
|Шеффилд Юн.
|4
|0
|1
|3
|4-7
|1
|
18
|Эвертон
|4
|0
|1
|3
|2-8
|1
|
19
|Лутон Таун
|3
|0
|0
|3
|2-9
|0
|
20
|Бернли
|3
|0
|0
|3
|3-11
|0
|16.09
|14:30
|
Вулверхэмптон – Ливерпуль
|- : -
|16.09
|17:00
|
Астон Вилла – Кр. Пэлас
|- : -
|16.09
|17:00
|
Фулхэм – Лутон Таун
|- : -
|16.09
|17:00
|
МЮ – Брайтон
|- : -
|16.09
|17:00
|
Тоттенхэм – Шеффилд Юн.
|- : -
|16.09
|17:00
|
Вест Хэм – Ман. Сити
|- : -
|16.09
|19:30
|
Эвертон – Арсенал
|- : -
|17.09
|16:00
|
Борнмут – Челси
|- : -
|17.09
|18:30
|
Ньюкасл – Брентфорд
|- : -
|18.09
|21:45
|
Нот. Форест – Бернли
|- : -