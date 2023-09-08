Карьера одного из главных талантов поколения идет под откос. Санчо рискует повторить судьбу Алли

Поругался с тен Хагом и в 23 чуть не уехал в Саудовскую Аравию.

Тен Хаг обвинил Санчо в недостаточной работе на тренировках, Джейдон ответил, что слова тренера не соответствуют действительности

Старт нового сезона, в котором почти все эксперты предрекали «Манчестер Юнайтед» уверенный финиш в топ-4, пока получается для «красных дьяволов» скомканным. В первых четырех турах — две натужные домашние победы (1:0 над «Вулверхэмптоном», когда гости во втором тайме играли откровенно лучше, и 3:2 над «Ноттингем Форест», когда «Юнайтед» уступал 0:2 уже в первые 10 минут), и два поражения от команд, которых можно считать прямыми конкурентами: 0:2 от «Тоттенхэма» и 1:3 от «Арсенала». Да, в обоих случаях были спорные судейские решения не в пользу «МЮ» при счете 0:0 и 1:1 соответственно (попадание мяча в руку Кристиана Ромеро и отменный из-за ставшего уже мемным офсайда Алехандро Гарначо), но факт остается фактом.

И если турнирное положение вполне можно поправить, впереди еще весь сезон, то вот разгорающиеся внутри команды скандалы — уже по-настоящему плохой признак. В центре внимания оказался Джейдон Санчо. После матча с «Арсеналом» главного тренера «МЮ» Эрика тен Хага спросили о причинах отсутствия 23-летнего вингера в заявке на игру.

«Мы не выбрали его по причине работы на тренировках. В «Манчестер Юнайтед» нужно каждый день показывать должный уровень», — не стал юлить голландец, дав обескураживающе честный ответ. Как-то уже стало привычным слышать в таких случаях про «легкое недомогание в день игры».

Санчо не стал отмалчиваться и ответил тен Хагу публично, опубликовав пространный пост в своих соцсетях:

«Пожалуйста, не верьте всему, что вы читаете! Я не позволю людям говорить вещи, которые совершенно не соответствуют действительности. Я очень хорошо тренировался на этой неделе. Полагаю, что есть и другие причины для моего отсутствия в заявке, в которые я не буду вдаваться. Я долгое время был козлом отпущения, это несправедливо!

Все, что я хочу делать, — это играть в футбол с улыбкой на лице и вносить свой вклад в развитие команды. Я уважаю все решения, которые принимает тренерский штаб. Я играю с фантастическими футболистами и благодарен за то, что у меня есть такая возможность. Я знаю, что каждая неделя — это вызов. Я буду продолжать бороться за эту эмблему, несмотря ни на что!"

Эрик тен Хаг и Джейдон Санчо. Фото Getty Images

Заявление Санчо выглядит странно — он будто просто выплеснул обиду, что у него ничего не получается в «МЮ»

В глаза бросаются две вещи. Первая — стремление продемонстрировать корректность по отношению к партнерам и клубу: «фантастические игроки», «бороться за эмблему» и все в таком духе. Вторая — явное противоречие внутри текста. С одной стороны, Санчо пишет, что уважает все решения тренерского штаба. С другой — громко заявляет, что не позволит людям «говорить вещи, которые совершенно не соответствуют действительности». Тем самым, по сути, обвиняя тен Хага во лжи.

Ну и плюс вот это вот всегда раздражающее лично меня «есть причины, но вдаваться не буду». Ну, парень, ты самим фактом публикации этого поста уже вписываешься в конфликтную ситуацию и выводишь всю эту историю в публичное пространство. Ты уже обвинил тренера по лжи. Ну так давай уже скажи до конца, что у вас там произошло, раз ты так хорошо тренировался, но тебя не включили в заявку. Или же сиди помалкивай и разбирайся с тен Хагом за закрытыми дверями.

Потому что сейчас это похоже на то, что Санчо этим постом просто выплеснул накопившуюся обиду, что у него по-прежнему ничего не получается после возвращения в Манчестер — правда, уже в красную его половину. Да, выглядит все это немного по-детски, но так вингеру всего 23 года, а инфантилизм — частый спутник нынешнего поколения игроков.

С другой стороны, эмоции Санчо объяснимы. Летом 2021-го он переходил в «МЮ» в статусе одного из главных талантов поколения. Игрока, блиставшего на юношеском уровне и разрывавшего в бундеслиге («50 + 64» по системе «гол + пас» в 137 матчах за «Боруссию», то есть немногим менее результативного действия в среднем за матч). Отданные за него «Юнайтед» 85 миллионов евро совершенно не выглядели переплатой. Да, это много, но это все равно казалось хорошей инвестиций в игрока, который будет делать разницу.

Но пока на выходе получаются неубедительные «12 + 8» за два с лишним сезона, отсутствие постоянного места в стартовом составе (всего 4986 минут в «МЮ» против 9888 минут на поле в Дортмунде). И главное — сложно вспомнить не то что какой-то отрезок, но даже матч, в котором Санчо бы блеснул и зарешал, как в Германии (может, за исключением встречи с «Лидсом» в прошлом сезоне).

Первый сезон еще можно было бы списать на адаптацию к АПЛ после бундеслиги и в целом турбулентный год «МЮ» с отставкой Уле Гуннара Сульшера и странным периодом Ральфа Рангника. Но и с тен Хагом Санчо тоже не сработался, поскольку нынешняя история взялась не на пустом месте. Еще в июле The Independent выдал инсайд, что Санчо входит в группу из четырех игроков, с которыми тренер хочет расстаться (также туда входили Харри Магуайр, Фред и Скотт Мактоминай). При этом летом голландец экспериментировал с позицией Санчо и пробовал его на месте «десятки».

Фото Global Look Press

Санчо хочется посочувствовать — он просто хочет играть в свой футбол

Да, Санчо далеко не ангел. У него были проблемы с дисциплиной еще в Германии: там он регулярно опаздывал на тренировки и получал за это штрафы. Проблема не исчезла и в Манчестере. И да, этим заявлением вингер подставился под волну критики и откровенного хейта.

Но вместе с тем Джейдону реально хочется посочувствовать. Потому что в его словах видны нотки отчаяния. «Все, что я хочу делать, — это играть в футбол с улыбкой на лице и вносить свой вклад в развитие команды», — это слова молодого парня, который привык ловить кайф на поле, а не выходить делать тяжелую работу. И он хочет вернуть это ощущение, потому что в реальности нет ни улыбки, ни удовольствия, ни вклада.

Это реально может вогнать в депрессию, и выбираться из этой ямы невероятно тяжело. Тем более что Санчо пережил непростой период в прошлом году, когда пропустил три месяца, тренируясь в одиночестве в Нидерландах. Вингер не поехал на зимний сбор «МЮ» в паузе во время ЧМ-2022, и одной из причин назывались в том числе психологические проблемы.

«Он не был готов достаточно хорошо физически и ментально, чтобы работать с нами. Это обстоятельства, связанные с его формой и моральным состоянием», — говорил тогда тен Хаг.

Полтора месяца назад Деле Алли, другой большой английский талант, дал чрезвычайно откровенное интервью, в котором рассказал обо всех ментальных проблемах, с которыми столкнулся, и как это сказалось на всей его жизни. В том числе за пределами поля. Очень не хочется, чтобы Санчо пришлось пройти через что-то подобное, а потом стать объектом всеобщего сочувствия, как это случилось с Алли.

Возможно, публичной критикой тен Хаг хотел взбодрить Санчо и, как пишет The Guardian, клуб в этой истории полностью на стороне тренера. Старый и хорошо известный прием — мол, давай, парень, докажи, что я неправ, — которым когда-то любил пользоваться Жозе Моуринью. Вот только, учитывая всю предысторию, нет уверенности, что это именно то, что может сработать в случае с Санчо, каким бы проблемным игроком он ни был.