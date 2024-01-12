Джейдон счастлив возвращению в Дортмунд, но с характером надо что-то делать.

В последние месяцы в мировом футболе не было ничего очевиднее зимнего ухода Санчо из «МЮ». Англичанин с августа не выходил на поле из-за ссоры с Тен Хагом, тренер публично поливал Джейдона и ждал от футболиста извинений за постоянные нарушения дисциплины и дерзость. Не дождался.

Осенью европейские инсайдеры отправляли игрока то в Саудовскую Аравию, то в «Ювентус», но в реальности Санчо вернулся туда, где когда-то обрел статус мегазвезды — «Боруссия» арендовала англичанина до конца сезона. «Юнайтед» не включил в соглашение пункт об обязательном выкупе, потому что цена футболиста слишком маленькая. Два с половиной года назад клуб заплатил за вингера 85 миллионов евро, а сейчас Transfermarkt оценивает его всего в 25.

В первый раз Санчо тоже приезжал в Дортмунд из Манчестера. Джейдон оказался в системе «Сити» в 2015 году и за пару лет превратился в надежду клуба на будущее. Игрока планировали плавно подводить к основе и наблюдать, как он справляется с переходом на более серьезный уровень. А сам футболист хотел все и сразу.

Расстались не слишком мирно — 17-летний вингер игнорировал тренировки, чтобы его скорее продали. Сработало. «Боруссия» вывалила за юнца примерно 20 миллионов евро и дала ему седьмой номер. В 2019-м Пеп Гвардиола говорил, что Санчо просто испугался конкуренции и испытаний и в целом всегда звучал как-то обиженно, когда речь заходила о Джейдоне.

Расцвел англичанин в 2018 году, до этого мало играл из-за травм и адаптации. Сезон-2018/19 — настоящий прорыв. В первых девяти турах бундеслиги Санчо забил четыре мяча и отдал шесть ассистов, а к концу футбольного года на его счету было 12+18 в чемпионате. 18 голевых передач в дебютном розыгрыше! Если что, рекорд турнира на тот момент — 20 результативных пасов.

Карьера Джейдона Санчо в «Манчестер Юнайтед» не задалась. Фото Global Look Press

На этом игрок не остановился и в следующем сезоне выбил фантастические 17+17. Зимой Джейдону в пару подвезли Эрлинга Холанна, с котором они составили одну из самых опасных и эффективных связок Европы. Последний год в Дортмунде получился менее крутым, но это только на фоне предыдущих. 8+12 с учетом полуторамесячной травмы — все равно блеск.

Надо отметить, что параллельно в медиа периодически всплывали новости о проблемах Санчо с режимом. Он опаздывал на занятия и сборы, до утра рубился в Call of Duty и просто плохо тренировался. Тогда эти проблемы не так активно обсуждались, ведь на поле все было стабильно здорово. Еще в марте 2020-го ценник Джейдона скакнул до 130 миллионов евро, что позволило ему войти в топ-10 самых дорогих футболистов планеты.

Летом 2021 года «МЮ» осмелился на дорогой трансфер, несмотря на персонально проваленный Джейдоном Евро — в сумме накопил 97 минут на поле, 90 из которых в четвертьфинале с Украиной, а в финале вышел специально под серию пенальти и не реализовал попытку. На «Траффорде» не пошло сразу. Слишком долго не было ни голов, ни ассистов. В октябре болельщики даже придумали мем по этому поводу и назвали футболиста агентом 007 — 0 мячей, 0 передач, 7 матчей.

И вот после такого разговоры о психологии и дисциплине уже зазвучали гораздо громче. Сульшер и Рангник как могли поддерживали Санчо, заявляя о его высочайшем уровне, но игра, мягко говоря, не впечатляла. Возможно, дело в Роналду. Когда Джейдон переходил в «МЮ», о потенциальном трансфере португальца знали лишь экстрасенсы. То есть никто не знал. Но Криштиану все же появился и ожидаемо подмял под себя всю структуру команды. Санчо больше не мог претендовать на роль главной звезды и сеять хаос в обороне соперника, за это отвечал кое-кто посолиднее.

Джейдон Санчо вместе с «Боруссией» выигрывает Кубок Германии. Фото Global Look Press

А потом пришел Тен Хаг. Требовательный и системный. В первый раз голландец вывел англичанина из состава в ноябре 2022-го — не понравилось, как вингер выглядел на поле. Еще Эрик озвучил недовольство физическим и психологическим состоянием игрока. Шло время, Санчо пропустил катарский ЧМ, а тренер не спешил возвращать его в основу. В феврале камбэк все-таки состоялся — до конца сезона Джейдон провел 16 матчей в АПЛ из 17 возможных и оформил за этот период сносные 4+2.

Казалось, нормально проведенная предсезонка откроет футболисту давно забытые горизонты топовых перформансов и волшебной статистики. Получилось иначе — в первых трех турах нового чемпионата Санчо невнятно выходил на замену, а на четвертый получил отстранение вперемешку с публичной критикой. И взорвалось.

Начал Тен Хаг: «Мы не выбрали его на основании его результатов на тренировках. В «Манчестер Юнайтед» нужно каждый день показывать уровень». Джейдон тут же парировал: «Пожалуйста, не верьте всему, что читаете! Я не позволю людям говорить вещи, которые абсолютно ложны. На этой неделе я очень хорошо выкладывался на тренировках. Уверен, что на это повлияли другие причины, в которые не буду вдаваться. Долгое время я был козлом отпущения, но это несправедливо!»

Субординация? Нет, спасибо. Очевидно, подобный ответ в адрес главного тренера равен избавлению себя от футбола минимум на несколько месяцев. Тем более клуб моментально встал на сторону Тен Хага. Раздевалка, судя по инсайдам, тоже. Вероятно, Санчо действительно помогли бы извинения перед голландцем, но игрок выбрал другой путь — дотерпеть до зимы и уйти.

Джейдон Санчо на презентации в старом-новом клубе. Фото ФК «Боруссия» Дортмунд

Теперь Джейдон свободен. В первую очередь от самого себя версии «МЮ». Складывается ощущение, что с переходом в «Юнайтед» вингер сам себя поместил в какую-то ментальную клетку и так и не вылез из нее. «Когда я вошел сегодня в раздевалку, то почувствовал себя как дома. Не могу дождаться, когда снова увижу своих товарищей по команде, буду играть в футбол с улыбкой на лице, ассистировать, забивать голы и помогать «Боруссии», — первые слова Санчо после объявления о трансфере. Возвращение в Дортмунд — шанс на ренессанс, и лучше бы футболисту им воспользоваться. Кто знает, сколько таких возможностей еще будет.