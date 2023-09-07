Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Таблица переходов
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 15:00

Любимчик Фергюсона в 35 неожиданно вернулся в «МЮ». Удивительная история Джонни Эванса

Джонни Эванс в 35 лет подписал контракт с «Манчестер Юнайтед»
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Джонни Эванс.
Фото Getty Images
Джонни Эванс.
Фото Global Look Press
Джонни Эванс.
Фото Global Look Press
Джонни Эванс.
Фото Global Look Press
Джонни Эванс.
Фото Global Look Press
1/5
Telegram Дзен
Североирландец по-прежнему в порядке.

4 марта 2015-го «Манчестер Юнайтед» в 28-м туре АПЛ отправился на сложный выезд к «Ньюкаслу» — результат матча решил единственный гол Эшли Янга на 89-й минуте. Игра проходила в нервной обстановке: наэлектризованный «Сент-Джеймс Парк» провоцировал футболистов на эмоции и к концу встречи получил требуемое. Защитник «МЮ» Джонни Эванс и форвард «сорок» Паписс Сиссе обменялись плевками, а североирландец тем инцидентом приговорил свое будущее в составе «красных дьяволов».

Сезон-2014/15 складывался для Джонни непросто: практически всю осень он пропустил из-за травм и только к середине чемпионата заслужил место в основе. Эванс стабильно проводил на поле по 90 минут, но инцидент в 28-м туре стоил ему шестиматчевой дисквалификации. После нее он появился лишь в одном матче АПЛ, ведь после наказания снова травмировался. Эванс настаивал на том, что не плевал в соперника, и даже прорывался с апелляцией в ФА.

Мойсес Кайседо, Мохамед Салах и&nbsp;Харри Кейн. АПЛ, трансферы: «Брайтон» подписал игрока «Барселоны», Салах близок к отъезду из Англии

«Хотел бы прояснить — я не плевал в Паписса Сиссе. Совершенно не знал ни о каком инциденте с плевком и предполагал, что проблема заключалась в его попытке отомстить за мой подкат. Во время игры мы с Паписсом говорили об инциденте, и по моей реакции на телевизионных кадрах видно, что я был полностью удивлен любым намеком на плевок», — настаивал защитник.

В любом случае инцидент вышвырнул Эванса из дальнейших планов Луи ван Гала. Голландцу оказался не нужен защитник, у которого проблемы с дисциплиной и со здоровьем. В заключительном сезоне за «МЮ» в АПЛ Джонни сыграл всего в 14 матчах. Игровое время защитника снижалось постепенно — виновны травмы. Но летом 2023 года воспитанник манкунианцев неожиданно вернулся в клуб и уже появился на шесть минут в матче чемпионата с «Арсеналом» (1:3).

Джонни Эванс.
Фото Global Look Press

Как Эванс вернулся в «МЮ»?

Летом 2023-го у защитника истек контракт с «Лестером», который свалился в чемпионшип. Для поддержания формы в ходе поиска нового клуба капитан сборной Северной Ирландии попросился в родной «МЮ». Изначально 35-летнего Джонни запихнули на тренировки с командой U-21, но позже подтянули к основе.

Манкунианцы как раз попрощались с Филом Джонсом и Акселем Туанзебе, а также пытались сбагрить Харри Магуайра и Эрика Байи. Штаб Эрика тен Хага не сомневался только в трех центрбеках: Лисандро Мартинесе, Рафаэле Варане и Викторе Линделефе. Так что тренер рискнул и подтянул опытного Эванса на тренировки с основой. К тому же часть игроков находилась в расположении сборных.

«Знаю его уже давно и уверен, что его место — Манчестер, — рассказывал Тен Хаг. — Он приехал тренироваться с нами, чтобы поработать над физической формой, и я сказал ему, что не все игроки присутствуют — кто-то находится в сборной. Подумал, что это хорошая идея — помогать друг другу. Джонни может поработать над физической формой и помочь нам».

Антони. Звезду «МЮ» отцепили от сборной Бразилии из-за обвинений в домашнем насилии. Антони повторит судьбу Гринвуда?

Североирландец впечатлил тренера, и клуб подписал с ним краткосрочный контракт, чтобы Эванс сыграл в товарищеских матчах против «Лиона» и «Рексхэма». Ветеран понравился тен Хагу и в этих встречах. Возможность подписания однолетнего соглашения всплывала еще после согласования краткосрочного сотрудничества — она реализовалась в начале сентября, когда манкунианцы уже не могли никем другим углубить выбор на позиции центрального защитника.

«Рад присоединиться к «Манчестер Юнайтед», месту, где всегда чувствовал себя как дома. Этот клуб и болельщики формировали меня как игрока и как личность с 15 лет, и я рад вернуться туда, где все началось, в составе этой талантливой команды. Мне очень понравилось работать под руководством менеджера и его тренерского штаба с начала предсезонной подготовки, и я с нетерпением жду возможности помочь этой группе вместе добиться успеха в этом фантастическом футбольном клубе», — светился Джонни после подписания контракта.

Джонни Эванс.
Фото Global Look Press

Как он играл за «МЮ»?

Джонни родился в Белфасте и стартовал в местном клубе «Грин Айленд», но уже в девять лет его приметили скауты «красных дьяволов» и пригласили в свою академию. Всего через год занятий в белфастской школе парня пригласили на просмотр в главную академию английского суперклуба. Ради будущего пацана семья переехала в Манчестер — по измененным правилам в детскую академию могли входить парнишки, жившие в пределах 90 минут езды до базы. Так благодаря решительным родителям Эванс все-таки оказался в Англии.

В 2006 году 18-летний защитник выпустился из академии: его даже захватили на предсезонный сбор в Южную Африку, где он провел два матча. Далее янгстера отдали в аренду — вместе с другим выпускником Фрейзером Кэмбпеллом Джонни рванул в бельгийский «Антверпен». После он провел полтора года в «Сандерленде», где в 2007-м признался лучшим молодым игроком года. Летом 2008-го Джонни вернулся уже готовым к игре за «Ман Юнайтед».

В клубе находилась мощная пара центральных защитников — Рио Фердинанд и Неманья Видич, возможно, сильнейшая за всю историю АПЛ. Но даже с такими конкурентами воспитанник получал немало игрового времени, тем более что звезды постепенно старели и нередко травмировались. В дебютном за основу сезоне-2008/09 Эванс отбегал 34 матча во всех турнирах, в том числе 17 в АПЛ и семь — в Лиге чемпионов.

Мэйсон Гринвуд. В «МЮ» собираются вернуть в команду футболиста, обвиненного в изнасиловании. Дилемма из-за Гринвуда

Переломным для Джонни оказался сезон-2011/12: 23-летний футболист весь сезон действовал в роли основного защитника «МЮ» — Видич пропустил почти весь год из-за разрыва крестообразных связок, а Уэс Браун летом укатил в «Сандерленд». Североирландец вместе с Фердинандом составил пару основных ЦЗ.

«Он был лучшим центральным защитником в клубе, когда мы все ушли (Видич и Фердинанд). У Криса Смоллинга была отличная карьера, не поймите меня неправильно, но Джонни Эванс — лучший игрок, на 100 процентов», — оценил экс-партнера Фердинанд.

Эванс в целом справился с заменой Видичу: манкунианцы упустили золото только из-за поражения «Ман Сити» за два матча до финиша и невероятного камбэка «горожан» в последнем туре АПЛ, когда они в компенсированное время превратили 1:2 с «КПР» в 3:2. В обороне же «красные дьяволы» смотрелись неплохо: меньше них (33 мяча) в том розыгрыше пропустил только «Сити» (29).

Джонни выглядел органичной частью одной из лучших команд Англии и очень нравился сэру Алексу Фергюсону. «Он играет регулярно, и я думаю, это помогает, — анализировал Ферги. — Конечно, он все еще молодой игрок, но постоянная игра помогает ему сохранить стабильность. Его партнерство с Рио было очень хорошим — он действительно помог Джонни. У Эванса всегда были потрясающие способности, и приятно видеть, что он в стабильной форме».

Джуд Беллингем, Хвича Кварацхелия и&nbsp;Мохамед Салах. Каким будет обновленный «Реал», провалится ли «Наполи», ждать ли возвращения «Ливерпуля»? Главные интриги евросезона-2023/24

Травма Видича помогла Эвансу стать незаменимым в центре защиты «МЮ», но сам Джонни тоже нередко травмировался. 29 игр в АПЛ в сезоне-2011/12 остались рекордными для защитника в клубе. В следующей кампании он отбегал в чемпионате уже 23 матча, хотя номинально оставался основным игроком «красных дьяволов». Бесконечные проблемы с лодыжкой и коллекция из других повреждений все сильнее сокращали игровое время североирландца, который даже после ухода Фергюсона пользовался большим авторитетом. К тому же копились ошибки и привозы, которые все ярче высвечивались на фоне падения общего уровня команды. Инцидент с Сиссе вычеркнул Джонни из планов Луи ван Гала. При этом многие считают, что уход воспитанника из «МЮ» оказался огромной ошибкой.

«В сентябре, после Евро-2016, во Франции прошла конференция тренеров. Фергюсон открыто сказал мне, что не может поверить, что Ван Гал продал Джонни из «Юнайтед». Видя его успехи, он чувствовал, что Эванс проведет всю карьеру в «МЮ» или хотя бы до последних ее этапов будет в клубе. Когда я смотрю на премьер-лигу и вижу британских центральных защитников, я не нахожу никого лучше. Смотрю на Гэри Кэхилла в «Челси» и Криса Смоллинга в «Манчестер Юнайтед» — Джонни Эванс ничуть не хуже их», — поделился тренер Северной Ирландии Майкл О'Нил.

Джонни Эванс.
Фото Global Look Press

Что ждало Эванса после «МЮ»?

«Вест Бромвич» выложил за Эванса чуть больше восьми миллионов евро. В составе «дроздов» защитник провел три сезона: мгновенно ворвался в основу и на третий год даже заслужил капитанскую повязку. После вылета команды в сезоне-2017/18 Джонни без проблем нашел место в АПЛ — его пригласил сильный «Лестер», который тогда еще стабильно финишировал в верхней половине чемпионата.

В новом клубе защитник тоже обрел капитанскую повязку — великолепные лидерские качества стоппера приметил тен Хаг и обратил внимание на ветерана. Правда, от второго вылета из АПЛ Джонни это не спасло. Большую часть сезона-2022/23 североирландец пропустил из-за травм, и без него «лисы» регрессировали в одну из самых пропускающих команд АПЛ (68 мячей — меньше только у трех клубов).

Криштиану Роналду и&nbsp;Арсен Венгер. В чем секрет долголетия современных футболистов? Рацион Роналду и Венгера, запрет на алкоголь и научная медицина

После «МЮ» Эванс выиграл лишь один трофей — Кубок Англии с «Лестером» в сезоне-2020/21. Защитник и сам понимал, что его карьера сложилась не так красочно, как могла бы, не уйди он из «МЮ».

«Мне не нужно было уходить, но это был новый вызов, — объяснял футболист. —Чувствовал, что был готов к нему. Но не ждал, что Ван Гал примет решение за меня».

Теперь Джонни снова в «МЮ» и уже появился на поле. Североирландец наверняка и дальше будет играть. Пусть и немного: он — четвертая-пятая опция после Варана, Мартинеса и Линделефа. Но все же возвращение в родной клуб в 35 лет — мощная история, заслуживающая уважения.

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Алекс Фергюсон
Луи ван Гал
Эрик тен Хаг
Обсудить
Читайте также
Медведев оценил российский четвертьфинал US Open с Рублевым
День города в Москве пройдет 9 и 10 сентября 2023
ФСБ задержала перевозившую запчасти из России для ВСУ группу контрабандистов
Bloomberg заявило о выработке единого подхода G20 по конфликту на Украине
В Кремле ответили Блинкену на обещание передать активы РФ на нужды ВСУ
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 4 4 0 0 11-2 12
2
 Тоттенхэм 4 3 1 0 11-4 10
3
 Ливерпуль 4 3 1 0 9-3 10
4
 Вест Хэм 4 3 1 0 9-4 10
5
 Арсенал 4 3 1 0 8-4 10
6
 Брайтон 4 3 0 1 12-6 9
7
 Кр. Пэлас 4 2 1 1 5-4 7
8
 Брентфорд 4 1 3 0 8-5 6
9
 Нот. Форест 4 2 0 2 6-6 6
10
 Астон Вилла 4 2 0 2 8-9 6
11
 МЮ 4 2 0 2 5-7 6
12
 Челси 4 1 1 2 5-5 4
13
 Фулхэм 4 1 1 2 4-10 4
14
 Ньюкасл 4 1 0 3 7-7 3
15
 Вулверхэмптон 4 1 0 3 4-8 3
16
 Борнмут 4 0 2 2 4-8 2
17
 Шеффилд Юн. 4 0 1 3 4-7 1
18
 Эвертон 4 0 1 3 2-8 1
19
 Лутон Таун 3 0 0 3 2-9 0
20
 Бернли 3 0 0 3 3-11 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
16.09 14:30
Вулверхэмптон – Ливерпуль
 - : -
16.09 17:00
Астон Вилла – Кр. Пэлас
 - : -
16.09 17:00
Фулхэм – Лутон Таун
 - : -
16.09 17:00
МЮ – Брайтон
 - : -
16.09 17:00
Тоттенхэм – Шеффилд Юн.
 - : -
16.09 17:00
Вест Хэм – Ман. Сити
 - : -
16.09 19:30
Эвертон – Арсенал
 - : -
17.09 16:00
Борнмут – Челси
 - : -
17.09 18:30
Ньюкасл – Брентфорд
 - : -
18.09 21:45
Нот. Форест – Бернли
 - : -
Все результаты / календарь
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Звезду «МЮ» отцепили от сборной Бразилии из-за обвинений в домашнем насилии. Антони повторит судьбу Гринвуда?