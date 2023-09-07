Любимчик Фергюсона в 35 неожиданно вернулся в «МЮ». Удивительная история Джонни Эванса

Североирландец по-прежнему в порядке.

4 марта 2015-го «Манчестер Юнайтед» в 28-м туре АПЛ отправился на сложный выезд к «Ньюкаслу» — результат матча решил единственный гол Эшли Янга на 89-й минуте. Игра проходила в нервной обстановке: наэлектризованный «Сент-Джеймс Парк» провоцировал футболистов на эмоции и к концу встречи получил требуемое. Защитник «МЮ» Джонни Эванс и форвард «сорок» Паписс Сиссе обменялись плевками, а североирландец тем инцидентом приговорил свое будущее в составе «красных дьяволов».

Сезон-2014/15 складывался для Джонни непросто: практически всю осень он пропустил из-за травм и только к середине чемпионата заслужил место в основе. Эванс стабильно проводил на поле по 90 минут, но инцидент в 28-м туре стоил ему шестиматчевой дисквалификации. После нее он появился лишь в одном матче АПЛ, ведь после наказания снова травмировался. Эванс настаивал на том, что не плевал в соперника, и даже прорывался с апелляцией в ФА.

«Хотел бы прояснить — я не плевал в Паписса Сиссе. Совершенно не знал ни о каком инциденте с плевком и предполагал, что проблема заключалась в его попытке отомстить за мой подкат. Во время игры мы с Паписсом говорили об инциденте, и по моей реакции на телевизионных кадрах видно, что я был полностью удивлен любым намеком на плевок», — настаивал защитник.

В любом случае инцидент вышвырнул Эванса из дальнейших планов Луи ван Гала. Голландцу оказался не нужен защитник, у которого проблемы с дисциплиной и со здоровьем. В заключительном сезоне за «МЮ» в АПЛ Джонни сыграл всего в 14 матчах. Игровое время защитника снижалось постепенно — виновны травмы. Но летом 2023 года воспитанник манкунианцев неожиданно вернулся в клуб и уже появился на шесть минут в матче чемпионата с «Арсеналом» (1:3).

Джонни Эванс. Фото Global Look Press

Как Эванс вернулся в «МЮ»?

Летом 2023-го у защитника истек контракт с «Лестером», который свалился в чемпионшип. Для поддержания формы в ходе поиска нового клуба капитан сборной Северной Ирландии попросился в родной «МЮ». Изначально 35-летнего Джонни запихнули на тренировки с командой U-21, но позже подтянули к основе.

Манкунианцы как раз попрощались с Филом Джонсом и Акселем Туанзебе, а также пытались сбагрить Харри Магуайра и Эрика Байи. Штаб Эрика тен Хага не сомневался только в трех центрбеках: Лисандро Мартинесе, Рафаэле Варане и Викторе Линделефе. Так что тренер рискнул и подтянул опытного Эванса на тренировки с основой. К тому же часть игроков находилась в расположении сборных.

«Знаю его уже давно и уверен, что его место — Манчестер, — рассказывал Тен Хаг. — Он приехал тренироваться с нами, чтобы поработать над физической формой, и я сказал ему, что не все игроки присутствуют — кто-то находится в сборной. Подумал, что это хорошая идея — помогать друг другу. Джонни может поработать над физической формой и помочь нам».

Североирландец впечатлил тренера, и клуб подписал с ним краткосрочный контракт, чтобы Эванс сыграл в товарищеских матчах против «Лиона» и «Рексхэма». Ветеран понравился тен Хагу и в этих встречах. Возможность подписания однолетнего соглашения всплывала еще после согласования краткосрочного сотрудничества — она реализовалась в начале сентября, когда манкунианцы уже не могли никем другим углубить выбор на позиции центрального защитника.

«Рад присоединиться к «Манчестер Юнайтед», месту, где всегда чувствовал себя как дома. Этот клуб и болельщики формировали меня как игрока и как личность с 15 лет, и я рад вернуться туда, где все началось, в составе этой талантливой команды. Мне очень понравилось работать под руководством менеджера и его тренерского штаба с начала предсезонной подготовки, и я с нетерпением жду возможности помочь этой группе вместе добиться успеха в этом фантастическом футбольном клубе», — светился Джонни после подписания контракта.

Джонни Эванс. Фото Global Look Press

Как он играл за «МЮ»?

Джонни родился в Белфасте и стартовал в местном клубе «Грин Айленд», но уже в девять лет его приметили скауты «красных дьяволов» и пригласили в свою академию. Всего через год занятий в белфастской школе парня пригласили на просмотр в главную академию английского суперклуба. Ради будущего пацана семья переехала в Манчестер — по измененным правилам в детскую академию могли входить парнишки, жившие в пределах 90 минут езды до базы. Так благодаря решительным родителям Эванс все-таки оказался в Англии.

В 2006 году 18-летний защитник выпустился из академии: его даже захватили на предсезонный сбор в Южную Африку, где он провел два матча. Далее янгстера отдали в аренду — вместе с другим выпускником Фрейзером Кэмбпеллом Джонни рванул в бельгийский «Антверпен». После он провел полтора года в «Сандерленде», где в 2007-м признался лучшим молодым игроком года. Летом 2008-го Джонни вернулся уже готовым к игре за «Ман Юнайтед».

В клубе находилась мощная пара центральных защитников — Рио Фердинанд и Неманья Видич, возможно, сильнейшая за всю историю АПЛ. Но даже с такими конкурентами воспитанник получал немало игрового времени, тем более что звезды постепенно старели и нередко травмировались. В дебютном за основу сезоне-2008/09 Эванс отбегал 34 матча во всех турнирах, в том числе 17 в АПЛ и семь — в Лиге чемпионов.

Переломным для Джонни оказался сезон-2011/12: 23-летний футболист весь сезон действовал в роли основного защитника «МЮ» — Видич пропустил почти весь год из-за разрыва крестообразных связок, а Уэс Браун летом укатил в «Сандерленд». Североирландец вместе с Фердинандом составил пару основных ЦЗ.

«Он был лучшим центральным защитником в клубе, когда мы все ушли (Видич и Фердинанд). У Криса Смоллинга была отличная карьера, не поймите меня неправильно, но Джонни Эванс — лучший игрок, на 100 процентов», — оценил экс-партнера Фердинанд.

Эванс в целом справился с заменой Видичу: манкунианцы упустили золото только из-за поражения «Ман Сити» за два матча до финиша и невероятного камбэка «горожан» в последнем туре АПЛ, когда они в компенсированное время превратили 1:2 с «КПР» в 3:2. В обороне же «красные дьяволы» смотрелись неплохо: меньше них (33 мяча) в том розыгрыше пропустил только «Сити» (29).

Джонни выглядел органичной частью одной из лучших команд Англии и очень нравился сэру Алексу Фергюсону. «Он играет регулярно, и я думаю, это помогает, — анализировал Ферги. — Конечно, он все еще молодой игрок, но постоянная игра помогает ему сохранить стабильность. Его партнерство с Рио было очень хорошим — он действительно помог Джонни. У Эванса всегда были потрясающие способности, и приятно видеть, что он в стабильной форме».

Травма Видича помогла Эвансу стать незаменимым в центре защиты «МЮ», но сам Джонни тоже нередко травмировался. 29 игр в АПЛ в сезоне-2011/12 остались рекордными для защитника в клубе. В следующей кампании он отбегал в чемпионате уже 23 матча, хотя номинально оставался основным игроком «красных дьяволов». Бесконечные проблемы с лодыжкой и коллекция из других повреждений все сильнее сокращали игровое время североирландца, который даже после ухода Фергюсона пользовался большим авторитетом. К тому же копились ошибки и привозы, которые все ярче высвечивались на фоне падения общего уровня команды. Инцидент с Сиссе вычеркнул Джонни из планов Луи ван Гала. При этом многие считают, что уход воспитанника из «МЮ» оказался огромной ошибкой.

«В сентябре, после Евро-2016, во Франции прошла конференция тренеров. Фергюсон открыто сказал мне, что не может поверить, что Ван Гал продал Джонни из «Юнайтед». Видя его успехи, он чувствовал, что Эванс проведет всю карьеру в «МЮ» или хотя бы до последних ее этапов будет в клубе. Когда я смотрю на премьер-лигу и вижу британских центральных защитников, я не нахожу никого лучше. Смотрю на Гэри Кэхилла в «Челси» и Криса Смоллинга в «Манчестер Юнайтед» — Джонни Эванс ничуть не хуже их», — поделился тренер Северной Ирландии Майкл О'Нил.

Джонни Эванс. Фото Global Look Press

Что ждало Эванса после «МЮ»?

«Вест Бромвич» выложил за Эванса чуть больше восьми миллионов евро. В составе «дроздов» защитник провел три сезона: мгновенно ворвался в основу и на третий год даже заслужил капитанскую повязку. После вылета команды в сезоне-2017/18 Джонни без проблем нашел место в АПЛ — его пригласил сильный «Лестер», который тогда еще стабильно финишировал в верхней половине чемпионата.

В новом клубе защитник тоже обрел капитанскую повязку — великолепные лидерские качества стоппера приметил тен Хаг и обратил внимание на ветерана. Правда, от второго вылета из АПЛ Джонни это не спасло. Большую часть сезона-2022/23 североирландец пропустил из-за травм, и без него «лисы» регрессировали в одну из самых пропускающих команд АПЛ (68 мячей — меньше только у трех клубов).

После «МЮ» Эванс выиграл лишь один трофей — Кубок Англии с «Лестером» в сезоне-2020/21. Защитник и сам понимал, что его карьера сложилась не так красочно, как могла бы, не уйди он из «МЮ».

«Мне не нужно было уходить, но это был новый вызов, — объяснял футболист. —Чувствовал, что был готов к нему. Но не ждал, что Ван Гал примет решение за меня».

Теперь Джонни снова в «МЮ» и уже появился на поле. Североирландец наверняка и дальше будет играть. Пусть и немного: он — четвертая-пятая опция после Варана, Мартинеса и Линделефа. Но все же возвращение в родной клуб в 35 лет — мощная история, заслуживающая уважения.