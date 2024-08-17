Яркий дебют нового форварда «МЮ». Зиркзе еще всех удивит

На него стоит обратить внимание.

«Манчестер Юнайтед» открыл новый сезон АПЛ минимальной победой над «Фулхэмом» (1:0). «Красные дьяволы» вырвали три очка в самом конце — на 87-й минуте единственный мяч оформил летний новичок Джошуа Зиркзе. Голландец появился на поле по ходу второго тайма и быстро принес результат. За полчаса на поле он запомнился не только голом, но и полезными действиями в подыгрыше. В прошлом сезоне в «Болонье» голландец раскрылся как раз благодаря универсальным качествам.

Какие перспективы в «МЮ»?

Джошуа идеально разобрался в голевом эпизоде: после прострела с правого фланга от Алехандро Гарначо в касание переправил мяч в дальний угол. Поначалу даже показалось, что решающий удар нанес не он, а подключившийся в штрафную Скотт Мактоминай — настолько незаметным оказалось действие нападающего. В этом эпизоде Зиркзе показал себя настоящим киллером, хотя прорывным в плане результативности для него стал только прошлый сезон — настрелял 11 мячей за «Болонью» в серии А.

«Для нападающего важно забивать голы, — высказался после игры главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг. — Он (Зиркзе. — Прим. «СЭ») должен был оказаться там, где оказался, чтобы завершить атаку. Он может намного больше, поэтому должен найти правильный баланс. Мы должны работать с ним, и он должен приходить в штрафную, чтобы завершать. Мы хотим, чтобы Джошуа стал частью команды, и именно поэтому мы его подписали».

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Зиркзе отлично выступил в завершении, однако это не единственная его сильная сторона. «Болонья» образца прошлого сезона поражала взаимозаменяемостью ролей, и голландец в этом смотрелся одним из лучших. Джошуа умело опускается вглубь с позиции центрального нападающего и выступает в роли организатора атак — даже в голевом эпизоде против «Фулхэма» он сначала получил мяч от Бруну Фернандеша в глубине и сам отпасовал на Гарначо, который ассистировал на него же.

В прошлом сезоне Зиркзе не вошел в число лучших по традиционным для форвардов метрикам. По ударам в среднем за 90 минут (2,74) не вошел даже в треть лучших в топ-5 лигах, по xG — в половину. Зато голландец выделялся другим: вошел в 11% лучших форвардов по удачным обводкам за 90 минут (1,68), в 20% по общему числу передач (29,88), по проценту точности (77,5%) и количеству ключевых пасов (2,81), а также по действиям, приведшим к удару (3,16).

Против «Фулхэма» разносторонний нападающий появился только на замену, однако в ближайшие месяцы, вероятно, гораздо чаще будет выходить в основе. Главный конкурент по центру нападения Расмус Хейлунн сломался и пропустит больше месяца. Если Зиркзе поддержит уровень результативности, то вряд ли проиграет конкуренцию датчанину. В прошлом сезоне Расмус, купленный за 74 миллиона евро у «Аталанты», не оправдал ожиданий. Первый мяч в АПЛ вымучил только в 19-м туре, хотя регулярно получал практику. Не случайно, что манкунианцы летом искали другого форварда.

Хейлунн не кажется сильнее конкурента в завершении. В прошлом сезоне АПЛ отличился 10 раз, Зиркзе в серии А — 11. При этом Расмус чаще появлялся в выгодных позициях (0,51 xG против 0,33 в среднем за 90 минут), но в чемпионате не мог отличиться на протяжении первых 15 игр. Также датчанин намного ограниченнее в подыгрыше: отдавал всего 16,11 передач в среднем за 90 минут и делился 1,19 ключевыми пасами — пустота на фоне цифр Джошуа. «В целом впечатления положительные. Важно, что Зиркзе вышел и забил победный гол, став, по сути, заменой травмированному Хейлунну», — оценил дебют новичка Гари Невилл.

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В чем его уникальность?

Зиркзе классно играет в глубине и при этом имеет навыки завершителя — мяч «Фулхэму» действительно вскрыл его бомбардирские навыки. Парень умножит универсальность «красных дьяволов» в финальной трети, ведь подходит сразу для нескольких ролей. С ростом 193 сантиметра и мощными габаритами он здорово проявляет себя за пределами штрафной, но не так здорово работает внутри нее. На протяжении карьеры Зиркзе сопровождали фантастические учителя: в академии «Фейеноорда» с ним занимался Рой Макай, в школе «Баварии» — Мирослав Клозе. А уже в основе мюнхенцев он много смотрел на Роберта Левандовски. «Мы похожи по стилю, поэтому я учусь, глядя на него. Как он двигается, как выбирает позицию», — отозвался голландец о Роберте. В общем, навыки завершителя есть, но пока Джошуа комфортнее ощущает себя в подыгрыше.

Вот и гол «Фулхэму» — следствие врывания в штрафную. Головой высокий нападающий играет не лучшим образом — последний мяч ею отправил еще в сезоне-2019/20, выступая за вторую команду «Баварии». Зато все тренеры отмечали технику и пластичность вундеркинда. Тиагу Мотта, работавший с ним в «Болонье», так и не понял, с кем можно сравнить молодого голландца — его сочетание габаритов и тонкого дриблинга действительно уникально.

«Он сказал, что его кумиры — Ибрагимович и Батистута, два великолепных игрока. Я вижу его каждый день, и он напоминает мне Роналдиньо, с которым я играл в «Барселоне», но я не могу сравнивать его ни с кем. Он Джошуа, он особенный, он наслаждается своим футболом и, прежде всего, очень усердно работает на тренировках», — заявил Мотта.

Поэтому техничный и умеющий играть в пас Джошуа может полезно действовать и за пределами штрафной. В этом его уникальность — в «Болонье» его точно нельзя было назвать строго центральным нападающим. Он максимально соответствовал стратегии Мотты, в которой игроки не были привязаны к позициям. Теперь он подтвердил топ-уровень ярким дебютом за «Манчестер Юнайтед». Зиркзе может стать центральной фигурой в нападении «красных дьяволов» — помешать не сможет даже возвращение Хейлунна. Голландец во многом превосходит датчанина.