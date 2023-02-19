Лучший вратарь ЧМ-2022 все еще в центре внимания: ярко высказывается о Мбаппе и забил важный автогол

Эмилиано Мартинес остается обсуждаемой фигурой.

Фотомем

Фото Global Look Press

Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес был одним из самых одиозных игроков чемпионата мира. Он выиграл две серии пенальти, в каждой из которых пытался сбить визави с толку различными уловками. За несколько секунд до истечения дополнительного времени финального матча вратарь эффектно ликвидировал выход один на один в исполнении Рандаля Коло Муани, а затем получил приз лучшему голкиперу турнира. Не самое пристойное фото Мартинеса с «Золотой перчаткой» стало одним из главных мемов ЧМ-2022.

«Минута молчания» для Мбаппе

До турнира в Катаре Эмилиано был не слишком известен. Аргентинец много лет провел в запасе «Арсенала», скитался по арендам и только после перехода в «Астон Виллу» осенью 2020-го стал регулярно выходить на поле. Но после чемпионата мира популярность 30-летнего голкипера взлетела до небес, причем дело тут не столько в мастерстве и статусе чемпиона мира, сколько во взбалмошном характере Эми.

Уже в чемпионской раздевалке голкипер отжег. Сеть облетело видео, на котором аргентинские футболисты бурно празднуют победу, и, прыгая и танцуя, распевают слова «минута молчания», а затем Мартинес останавливает всех свистом и кричит на всю раздевалку: «Для Мбаппе, который умер!»

В микст-зоне Мартинес тоже не скупился на пламенные цитаты: «Мы страдали в этом матче. Два долбаных удара, и французы сравняли счет, потом им дали еще один пенальти, они забили. Слава богу, я потом сделал свое дело».

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Кукла с Килианом

Но больше всего мир возмутило поведение Мартинеса во время чемпионского парада в Буэнос-Айресе. В какой-то момент в руках у Эмилиано оказалась кукла с налепленным на ее голову лицом Мбаппе. Мартинес обнимал ее и улыбался. Как выяснилось позже, Эми взял ее у кого-то из толпы.

Здесь терпение лопнуло у всех во Франции: гигантское число футболистов и тренеров осудило поведение Эмилиано, кто-то даже напрямую его оскорблял, а глава Федерации футбола Франции подал жалобу на Мартинеса. Сам Мбаппе был лаконичен, отвечая на вопрос о вратаре: «Это не моя проблема. Не хочу тратить энергию на ерунду».

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Татуировка с кубком

В отпуске Мартинес сделал знаковую татуировку на левой голени — том самом месте, которым Эмилиано отбил удар Коло Муани на 123-й минуте. Татуировка, разумеется, посвящена величайшему достижению в карьере вратаря — на ней изображен кубок мира, три звезды и дата финала.

Кроме того, перед возвращением в АПЛ Мартинес решил приобрести сторожевую собаку специально для охраны золотой медали и приза лучшему вратарю ЧМ-2022.

Проблемы в АПЛ

В премьер-лиге у Эмилиано все куда прозаичнее, чем на чемпионате мира. «Астон Вилла» идет в середине таблицы и, по слухам, главный тренер бирмингемской команды Унаи Эмери был недоволен поведением вратаря и даже проводил с ним разъяснительную беседу. Но место первого номера аргентинец не утратил. Хотя результаты пока так себе: в шести матчах, где играл новый чемпион мира, «Астон Вилла» пропустила 13 мячей и лишь раз сохранила ворота сухими.

В последней встрече с «Арсеналом» Мартинес вообще отметился автоголом, хотя он и был формальным: после удара Жоржиньо на 90-й минуте мяч от перекладины отскочил в спину Эмилиано, а затем пересек линию ворот. Хуже всего, что все это происходило при счете 2:2, так что гол стал победным для лондонцев во встрече с командой своего бывшего тренера.

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Влияние на правила

Сам аргентинец остается одной из самых обсуждаемых фигур не только в АПЛ, но и за ее пределами. Его поведение даже повлияло на людей, составляющих правила игры в футбол. Как сообщает The Athletic, Международный совет футбольных ассоциаций решил изменить формулировки правил так, чтобы судьи реагировали на вызывающее поведение вратарей во время исполнения 11-метровых. Сообщается, что поправки будут внесены в марте.

Мартинесу 30 лет, так что для него все происходящее похоже на минуту славы. Раньше он никогда не был настолько популярен, но его время наверняка пройдет. А сейчас медиа хватают любую цитату Эми. По поводу куклы с лицом Мбаппе он недавно выдал гениальную фразу: «Как я могу издеваться над Мбаппе, ведь он забил мне четыре мяча в финале! Он наверняка сам думает, что я его кукла!»

Ждем, что еще выкинет эксцентричный чемпион мира.