Лучший вратарь ЧМ-2022 все еще в центре внимания: ярко высказывается о Мбаппе и забил важный автогол

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Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес был одним из самых одиозных игроков чемпионата мира. Он выиграл две серии пенальти, в каждой из которых пытался сбить визави с толку различными уловками. За несколько секунд до истечения дополнительного времени финального матча вратарь эффектно ликвидировал выход один на один в исполнении Рандаля Коло Муани, а затем получил приз лучшему голкиперу турнира. Не самое пристойное фото Мартинеса с «Золотой перчаткой» стало одним из главных мемов ЧМ-2022.
До турнира в Катаре Эмилиано был не слишком известен. Аргентинец много лет провел в запасе «Арсенала», скитался по арендам и только после перехода в «Астон Виллу» осенью 2020-го стал регулярно выходить на поле. Но после чемпионата мира популярность 30-летнего голкипера взлетела до небес, причем дело тут не столько в мастерстве и статусе чемпиона мира, сколько во взбалмошном характере Эми.
Уже в чемпионской раздевалке голкипер отжег. Сеть облетело видео, на котором аргентинские футболисты бурно празднуют победу, и, прыгая и танцуя, распевают слова «минута молчания», а затем Мартинес останавливает всех свистом и кричит на всю раздевалку: «Для Мбаппе, который умер!»
В микст-зоне Мартинес тоже не скупился на пламенные цитаты: «Мы страдали в этом матче. Два долбаных удара, и французы сравняли счет, потом им дали еще один пенальти, они забили. Слава богу, я потом сделал свое дело».
Но больше всего мир возмутило поведение Мартинеса во время чемпионского парада в Буэнос-Айресе. В какой-то момент в руках у Эмилиано оказалась кукла с налепленным на ее голову лицом Мбаппе. Мартинес обнимал ее и улыбался. Как выяснилось позже, Эми взял ее у кого-то из толпы.
Здесь терпение лопнуло у всех во Франции: гигантское число футболистов и тренеров осудило поведение Эмилиано, кто-то даже напрямую его оскорблял, а глава Федерации футбола Франции подал жалобу на Мартинеса. Сам Мбаппе был лаконичен, отвечая на вопрос о вратаре: «Это не моя проблема. Не хочу тратить энергию на ерунду».
В отпуске Мартинес сделал знаковую татуировку на левой голени — том самом месте, которым Эмилиано отбил удар Коло Муани на 123-й минуте. Татуировка, разумеется, посвящена величайшему достижению в карьере вратаря — на ней изображен кубок мира, три звезды и дата финала.
Кроме того, перед возвращением в АПЛ Мартинес решил приобрести сторожевую собаку специально для охраны золотой медали и приза лучшему вратарю ЧМ-2022.
В премьер-лиге у Эмилиано все куда прозаичнее, чем на чемпионате мира. «Астон Вилла» идет в середине таблицы и, по слухам, главный тренер бирмингемской команды Унаи Эмери был недоволен поведением вратаря и даже проводил с ним разъяснительную беседу. Но место первого номера аргентинец не утратил. Хотя результаты пока так себе: в шести матчах, где играл новый чемпион мира, «Астон Вилла» пропустила 13 мячей и лишь раз сохранила ворота сухими.
В последней встрече с «Арсеналом» Мартинес вообще отметился автоголом, хотя он и был формальным: после удара Жоржиньо на 90-й минуте мяч от перекладины отскочил в спину Эмилиано, а затем пересек линию ворот. Хуже всего, что все это происходило при счете 2:2, так что гол стал победным для лондонцев во встрече с командой своего бывшего тренера.
Сам аргентинец остается одной из самых обсуждаемых фигур не только в АПЛ, но и за ее пределами. Его поведение даже повлияло на людей, составляющих правила игры в футбол. Как сообщает The Athletic, Международный совет футбольных ассоциаций решил изменить формулировки правил так, чтобы судьи реагировали на вызывающее поведение вратарей во время исполнения 11-метровых. Сообщается, что поправки будут внесены в марте.
Мартинесу 30 лет, так что для него все происходящее похоже на минуту славы. Раньше он никогда не был настолько популярен, но его время наверняка пройдет. А сейчас медиа хватают любую цитату Эми. По поводу куклы с лицом Мбаппе он недавно выдал гениальную фразу: «Как я могу издеваться над Мбаппе, ведь он забил мне четыре мяча в финале! Он наверняка сам думает, что я его кукла!»
Ждем, что еще выкинет эксцентричный чемпион мира.