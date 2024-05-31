Тен Хага должны уволить из «МЮ». Эрик переоценивает свою работу, а в неудачах винит окружающих и обстоятельства

Голландец выглядит жалко.

«Манчестер Юнайтед» провел отвратительный сезон, хоть и скрасил его победой в Кубке Англии. Но во всех остальных турнирах «красные дьяволы» смачно провалились: в чемпионате финишировали только восьмыми, в группе Лиге чемпионов закончили четвертыми, а из Кубка лиги вылетели в 1/8 финала. При этом главный тренер манкунианцев уверен, что его вины в кошмарном сезоне нет и он точно заслужил остаться в клубе. Звучит безумно.

Тен Хаг делает выводы о работе по одному успешному матчу

«Когда я сюда пришел, то, могу сказать, здесь был бардак. Сейчас мы стали лучше. Но мы еще не там, где хотим быть. Сейчас команда выигрывает трофеи и имеет собственный стиль. Но нам нужно, чтобы игроки были доступны. В прошлом десятилетии было не так много финалов, не так много трофеев у этого клуба, не так много молодых талантов», — говорил Эрик тен Хаг после победы в Кубке Англии.

После победы над «Ман Сити» голландец нарисовал из себя героя: жирно намекнул на огромную двухлетнюю работу, которую проделал буквально на пепелище — ведь до него в клубе «был бардак». Вот только результаты «МЮ» при тен Хаге вообще никак не выделяются в эпоху после сэра Алекса Фергюсона. Перед ним (пришел летом 2022-го) «красные дьяволы» в двух из трех сезонов финишировали в топ-3 АПЛ, а в розыгрыше-2020/21 даже выиграли еврокубок — Лигу Европы. Зато текущее восьмое место команды — самое низкое с кампании-1989/90, тогда еще даже не провели реформу по созданию премьер-лиги.

В таких условиях победа в Кубке Англии выглядит слабым утешением, но она все равно дала тен Хагу возможность высоко оценить свою работу. Но ведь только этот успех и скрасил ужасный сезон, в котором манкунианцы кроме рекордно низкого места в АПЛ показали отвратительную игру в обороне (85 пропущенных во всех турнирах), пережили жуткий регресс прошлогодних лидеров, а в еврокубки проникли в стиле маленького клуба с отшиба — благодаря победе в национальном кубке.

В свою защиту тен Хаг приводит еще то, что команда «выигрывает трофеи» — под ними он подразумевает Кубок лиги и Кубок Англии. Еще один странный аргумент голландца, ведь в более престижных соревнованиях «красные дьяволы» полностью беспомощны. В осеннем групповом этапе ЛЧ пропустили выше себя не только будущего полуфиналиста «Баварию», но и скромные «Копенгаген» и «Галатасарай».

А национальные кубки постоянно достаются неожиданным андердогам, которым повезло с турнирной сеткой. Например, в 2021-м Кубок Англии выиграл «Лестер», в 2013-м — вообще вылетевший «Уиган». За последние 10 лет в финале турнира выступали «Уотфорд», «Кристал Пэлас», «Астон Вилла» (тогда еще не команда уровня Лиги чемпионов) и «Халл Сити». У «МЮ» же до финала было всего два соперника из АПЛ — сражающийся за выживание «Ноттингем Форест» и переживающий весенний кризис «Ливерпуль». Даже в полуфинале «красные дьяволы» встретились с оппонентом из чемпионшипа — да и то «Ковентри» поддался только в серии пенальти.

Выходит, что за весь розыгрыш «Манчестер» обыграл лишь одного реально мощного соперника. А финал с «Ман Сити», по сути, — единственный матч в сезоне, когда манкунианцы превзошли ожидания и реально удивили положительным результатом. Так, из топ-7 АПЛ они обыграли только «Астон Виллу» (3:2 и 2:1) и по разу «Челси» (2:1) и «Ньюкасл» (3:2).

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Голландец будто не осознает реальность

«Два трофея за два года — это неплохо. Три финала за два года — это неплохо. Нужно продолжать работу. Я не удовлетворен, нам надо выступать лучше. Если меня больше не хотят здесь видеть, я уйду в другое место, чтобы завоевывать трофеи, потому что это именно то, что я делал всю карьеру. Когда я сюда пришел, я сказал, что я здесь ради побед, а также хочу выстроить команду, и делаю и то, и другое. Но если меня больше не хотят здесь видеть, то я отправлюсь в другое место и буду выигрывать матчи и трофеи».

Слова Эрика выглядят максимально оторванными от реальности — он как будто действительно верит, что отлично справляется в «Манчестере», либо настолько сильно поплыл под давлением, что не осознает очевидного. Первые симптомы агонии проявились еще после неоднозначной победы над «Ковентри» в полуфинале: после вымученного успеха в серии пенальти голландец называл успехом такой выход в финал и гасил журналистов за критику.

На деле же над его командой смеются весь сезон, а озвученный голландцем бардак создает он сам. Жуткий регресс Маркуса Рэшфорда, футбольные похороны Каземиро (его тен Хаг вынужденно ставит на место центрального защитника), клоунады от Антони, конфликт с Джейдоном Санчо, который практически не играл в первой половине сезона, а затем ушел в аренду в «Боруссию» и превратился в одного из лидеров финалиста Лиги чемпионов. Тренер ругается и с другим сдавшим подопечным — Каземиро бесится из-за игры в центре обороны.

Что, если не бардак, ситуация с левыми защитниками? Тен Хаг вместе со своим штабом и медицинским персоналом за месяц открытого зимнего трансферного окна так и не выяснили, будут ли готовы Люк Шоу и Тирелл Маласия. По итогу никто из них не восстановился до сих пор, а «МЮ» никого не взял на замену, так еще и досрочно завершил аренду получившего травму Серхио Регилона. В итоге всю вторую половину сезона Эрик пихал на левый край обороны непрофильных исполнителей — кажется, это его любимое занятие в этом сезоне.

Завершает пирамиду хаоса тен Хага трансферная политика. За два года голландец вышвырнул на новичков почти 500 миллионов евро, вот только результаты в АПЛ и Лиге чемпионов стали хуже. Антони за 95 миллионов евро, Мейсон Маунт за 65, Каземиро за 75 и куча других дорогущих рекрутов никак не улучили результаты «МЮ». А самым удачным приобретением прошедшего лета, вероятно, является бесплатное возвращение 36-летнего защитника Джонни Эванса, который точно не выглядел хуже на фоне партнеров и провел 30 матчей во всех турнирах.

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Также тен Хаг обвиняет в неудачах травмы. С ними спорно: однозначно отсутствие большого количества защитников повлияло на выступления манкунианцев, которые за сезон перепробовали 15 различных сочетаний центрдефов. Но характер повреждений намекает на возможный прокол штаба голландца, который не способен качественно подготовить футболистов к сезону. В большинстве случаев это мышечные повреждения, а не разрывы крестообразных связок или переломы, от которых невозможно застраховаться. Да и пример «Реала» в этом сезоне показывает, что результата можно добиваться и в таких условиях.

Тренера с такими «заслугами» нельзя оставлять в команде. Победа в Кубке Англии может сгладить впечатление от сезона, тем более что в финале был повержен «Манчестер Сити». Вот только тен Хаг не сделал ничего конструктивного за два года на «Олд Траффорд», зато посеял настоящий хаос — конфликты с игроками, регресс топов, безумные траты в никуда и неадекватная обстановка с травмами. Вдобавок сам тренер подает признаки безумия — реально гордится собой, хотя вокруг него настоящее бедствие.