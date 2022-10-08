За что Холанна хотят отстранить от матчей АПЛ. Петицию подписали уже 2 миллиона человек

Эрлин напугал целую страну.

В Великобритании создали уникальную петицию. В ней в шуточной форме предлагалось отстранить Эрлина Холанна от матчей АПЛ из-за того, что он — «робот». Петиция набрала более двух миллионов подписей и модераторам даже пришлось удалить ее, так как по закону при преодолении определенной отметки правительство Великобритании было бы обязано рассмотреть это обращение. Вот текст петиции:

«Это просто несправедливо. Мы должны на это повлиять. Теперь пришло время нам, людям, действовать. Этому роботу нельзя позволять находиться в нашей стране».

«Это очень хорошая шутка, — отреагировал на новость главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола. — Но все мы знаем, что Эрлин может стать еще лучше. Все мы можем совершенствоваться, пока не умрем. Будет здорово, если Холанн будет бить рекорды, надеюсь, он продолжит в том же духе. Он должен сосредоточиться на завтрашнем дне, а посчитать свои голы может и в конце сезона».

Эрлин Холанн. Фото Reuters

Весь футбольный мир и правда в шоке от того, какую статистику демонстрирует Холанн в первые месяцы в «Манчестер Сити»:

19 голов в 12 матчах, 14 мячей — в 8 играх АПЛ. Для сравнения: лучшие бомбардиры прошлого сезона чемпионата Англии Сон и Салах забили по 23 гола. Рекорд АПЛ — 32 мяча за один розыгрыш.

В матче с «МЮ» Холанн оформил свой 15-й хет-трик в карьере. Пока что на его счету три хет-трика в 8 матчах АПЛ. Для сравнения: ван Нистелрою понадобилось 59 матчей для такого достижения, Торресу — 64, Суаресу — 71, Роналду — 232. Рекорд по числу хет-триков в АПЛ принадлежит Серхио Агуэро — 12.

На данный момент у Холанна 103 гола в стартовых 100 матчах за клубы топ-лиг Европы. Для сравнения: Месси в своих первых 100 матчах забил 41 гол, Роналду — 16.

После феерического выступления против «МЮ» (три гола и два передачи) Холанн получил 10 баллов от L'Equipe. Он всего 14-й игрок в истории журнала, который получил наивысшую оценку.

Эрлинг второй месяц подряд признается игроком месяца в «Манчестер Сити». Он забивает уже в 8 матчах кряду.

В Лиге чемпионов Холанн забивает в среднем 1,27 гола за матч (28 мячей в 22 играх). У 98 команд в турнире этот показатель хуже.

Эрлин Холанн в матче против дортмундской «Боруссии». Фото Reuters

«Мы, нападающие, стараемся конкурировать за «Золотую бутсу», но сейчас это бесполезно. Холанну нужна своя «Золотая бутса», а остальные разыграют «Серебряную». Я думаю, в этом сезоне Холанн побьет рекорд по числу голов за сезон», — считает форвард «Ньюкасла» Каллум Уилсон.

«После игры вратарь «Копенгагена» подошел ко мне и сказал про Холанна: «Он не человек!» Я ответил: «Можешь мне не рассказывать». То, что делает Эрлин — невероятно, никогда не видел ничего подобного», — говорил после последнего матча в ЛЧ одноклубник норвежца Джек Грилиш.