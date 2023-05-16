Автопарк Холанна стоит почти миллион долларов: что в гараже у звезды «Манчестер Сити»

Нереальная коллекция машин в 22 года.

3 мая норвежский форвард установил рекорд в АПЛ по количеству голов за сезон. В матче 28-го тура против «Вест Хэма» (3:0) Холанн записал на свой счет 35-й забитый мяч. Нападающий обошел недостижимые показатели Энди Коула и Алана Ширера, у которых было по 34 гола за сезон.

Руководство «Ман Сити» высоко ценит Холанна, поэтому футболист является вторым среди самых высокооплачиваемых игроков клуба. По данным The Sun, зарплата Эрлина составляет 433 тысячи евро в месяц и примерно 22,5 миллиона евро в год. Больше него получает только полузащитник Кевин Де Брейне — 462 тысячи евро в неделю и 24 миллиона евро в год.

Большая зарплата позволяет Холанну наслаждаться жизнью за пределами футбольного поля. Бомбардир увлекается дорогими часами Rolex, а также располагает шикарным автопарком.

Rolls-Royce Cullinan

Rolls-Royce Cullinan. Фото Global Look Press

Самый дорогой представитель коллекции Холанна за 350 тысяч долларов. Длина Rolls-Royce Cullinan достигает 5,3 метра, в ширину — 2,1 метра, в высоту — 1,8. Автомобиль с 6,75-литровым двигателем весит 2,6 тонны, но это не мешает ему разгоняться до 250 км/ч.

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Другие счастливые обладатели машины — форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду и боксер Энди Руис-младший.

По словам автоэкспертов, данную модель Rolls-Royce очень любят шейхи в нефтяных странах Ближнего Востока.

Range Rover Sport

Range Rover Sport. Фото Global Look Press

Range Rover Sport — любимое транспортное средство среди игроков чемпионата Англии и одно из лучших в своем классе. Стоимость автомобиля — примерно 150 тысяч долларов. В нем установлены массажные сиденья с электроприводом и аудиосистема Meridian.

Джип разгоняется до 100 км/ч за 4,3 секунды, а развивает максимальную скорость до 280 км/ч.

Range Rover Sport есть в гараже у Дэвида Бекхэма, Джесси Лингарда, Гарета Бэйла, Люка Шоу и других футболистов.

Audi RS6 Avant

Audi RS6 Avant. кадр видео YouTube-канала T. F. Prestige Cars

Немецкий спорткар стоимостью в 150 тысяч долларов — главный любимчик в автопарке Холанна. Во время выступлений за дортмундскую «Боруссию» норвежец ездил на красной модели. Теперь в Манчестере Эрлин разъезжает на модной Carbon Black.

Audi RS6 Avant с 480 л. с. разгоняется до 100 км/ч за 4,4 секунды. Максимальная скорость — 280 км/ч.

Лионель Месси, Луис Суарес и Жерар Пике выбирают Audi RS6 Avant в качестве личного служебного авто.

Mercedes-AMG GLE

Mercedes-AMG GLE. Фото Global Look Press

Цена на купе составляет 115 тысяч долларов. Mercedes-AMG GLE — самый дешевый в данной подборке. Однако нападающий «горожан» чаще всего выбирает эту машину из-за просторности и удобства. Габаритный норвежец ежедневно ездит на Mercedes на тренировки. AMG GLE разгоняется до 100 км/ч за 3,8 секунды.

Немецкий внедорожник есть в наличии у Роналду, Мохамеда Салаха и Эктора Бельерина.

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Поможет ли Холанн «Сити» пробиться в финал Лиги чемпионов? Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают шансы команды Пепа Гвардиолы на проход «Реала» очень высокими. На успех «горожан» можно поставить с коэффициентом 1.30, а на триумф мадридцев — за 3.55.

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