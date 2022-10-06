Копировал диету Роналду, набрал 15 килограммов за полгода, повернут на медитации. Секреты Эрлина Холанна

После подтверждения трансфера Эрлина Холанна в «Манчестер Сити» многие задались вопросом: а как классическая девятка впишется в модель Гвардиолы, который в последние годы развивал концепцию игры без чистого форварда? Холанн не показывал выдающихся результатов в подыгрыше, а его самыми сильными качествами считались рывки за спину защитникам и умение разобраться в штрафной на свободном пространстве. Казалось, в «Сити» могут возникнуть проблемы с адаптацией под новый стиль.

Эрлин Холанн. Фото AFP

Но Холанн провел первые 12 матчей за «горожан» — на его счету 19 голов, три ассиста и две награды лучшему игроку «Манчестер Сити» по итогам месяца. В АПЛ у норвежца уже три хет-трика за восемь матчей. Столько же — у Криштиану Роналду, правда, за 232 игры. В последнем матче ЛЧ под норвежский каток попал «Копенгаген» — Холанн забил дважды еще в первом тайме и, к счастью для соперника, был заменен Гвардиолой в перерыве. Эрлин просто ломает все статистические модели и заставляет содрогнуться при догадках, какие цифры он набьет, если продолжит в том же духе.

Парадоксальные успехи молодого нападающего заставляют задуматься о причинах такого стремительного прогресса. Холанн — представитель нового поколения талантливых футболистов, которые зациклены на постоянном развитии. Диеты, специальные программы тренировок, нестандартные методы восстановления — для улучшения показателей ими используются все доступные способы. Ниже поговорим как раз о них.

Первый секрет Холанна — питание

Это сейчас Эрлин напоминает великана, готового смять любого на пути к воротам. Но в детстве он был меньше сверстников, а когда вымахал за 190 сантиметров в пубертатном возрасте, встала задача срочного набора мышечной массы. Известно, что работавший с Холанном в «Мольде» Уле Гуннар Сульшер поставил перед молодым нападающим задачу набрать 15 килограммов в течение двух лет. Эрлин уложился в полгода — ел тройную порцию ужина и пропадал в тренажерном зале после тренировок.

«Его телосложение генетически предрасположено к тренировкам, но нам пришлось потрудиться. Раньше Эрлин был ближе всех к буфету, на его тарелке всегда была гора еды», — рассказывал личный тренер норвежца Борре Стинслид.

В начале карьеры Холанн полностью скопировал диету Криштиану Роналду, в которой были ограничены жир и сахар. Диета включает в себя шесть приемов пищи за день — апельсиновый или ананасовый сок по утрам и последующее питье воды. В рационе — обилие рыбы, макарон и курицы, но все — без добавления соли.

В документальном фильме Viaplay Эрлин раскрыл новые подробности питания. Так, он отдает предпочтение продуктам норвежского производства, особенно мясу, за качеством которого следит особенно строго. А еще Холанн отдельно заморачивается на фильтрации воды, чтобы избежать попадания бактерий в организм. Есть в рационе и специальное блюдо — перед домашними матчами нападающий ест лазанью, которую ему готовит отец Альф-Инге. Своим любимым блюдом Эрлин назвал кебаб, хотя признался, что в последний раз ел его несколько лет назад.

Эрлин Холанн. Фото Reuters

Второй секрет — восстановление

Часть прошлого сезона Холанн пропустил из-за травм, потому для поддержания статистики на космическом уровне он уделяет много времени подготовке своего организма к нагрузкам. Применяются разные методы — криокамера, бассейн и программы тренировок с личным тренером. Но есть и более неординарные методы.

«Один мой друг посоветовал мне носить специальные очки вечером, — рассказывает Эрлин. — Они фильтруют синий свет от телевизора и мобильных телефонов. Благодаря этому лучше вырабатывается гормон сна мелатонин, из-за чего я лучше сплю и восстанавливаю свое тело. Я вижу в этом ключ к повышению производительности хотя бы на несколько процентов. Это вопрос менталитета».

Еще Холанн занимается медитацией. По его словам, это помогает ему очистить голову от лишних мыслей в преддверии матчей.

«Как нападающему в игре мне важно не слишком много думать, — поясняет норвежец. — Нехорошо, если я выйду на матч с мыслями, что упустил момент в прошлой игре. Нужно оставаться голодным до голов и выбросить лишнее из головы. Медитация очень помогает мне за пределами поля, чтобы просто опустить негативные мысли».

Третий секрет — ментальность

Именно заряженность на успех заставляет Холанна пристально следить за своим питанием, тренировками и восстановлением. Эрлин говорит, что ему нужно еще много работать над завершением, и считает, что раскроет свой потенциал полностью лет через десять.

«Он ничего не боится. Знаете, в детстве он часто тренировался один, повторяя упражнения снова и снова, потому что всегда держал в голове цель — достичь вершины», — рассказывал работавший с Холанном в молодежной сборной Норвегии Гуннар Халле.

Эрлин постоянно держит в голове мысль о том, что он может забить еще больше. По его признанию, это — главный мотор, заставляющий его вкалывать даже после оформления хет-трика.

Эрлин Холанн. Фото Reuters

«Когда праздную свой первый гол, думаю: «А-а-а, я должен сделать это снова». Я часто это чувствую. Или, например, я вижу, что в субботу кто-то оформил хет-трик, и думаю: «Боже, было бы неплохо сделать то же самое на следующей неделе».

Холанн попал в отличное место, где может развивать свой талант дальше. Пеп Гвардиола адаптирует игру «Ман Сити» под нового бомбардира, а сам Эрлин все тоньше чувствует маневры партнеров. Команда помогает расти ему, а он — команде. Но дело не только в тактических моментах. Холанн — футболист, который не видит потолка для развития. А значит, в ближайшие годы перед ним падет еще не один рекорд.