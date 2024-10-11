Норвежец отметился дублем в матче со Словенией.

Эрлинг Холанн оформил дубль в матче Лиги наций со Словенией (3:0) и в 24 года стал лучшим бомбардиром в истории сборной Норвегии — у форварда «Манчестер Сити» 34 гола в 36 матчах. После игры он сообщил, что скоро станет отцом.

Как Холанн сообщил о новости

Эрлинг опубликовал фото в соцсетях с уже опустевшего стадиона «Уллевол» в Осло. На нем нападающий засунул мяч под футболку национальной команды и приложил большой палец к губам, изображая ребенка. Холанн подписал снимок двумя эмодзи — младенца и стрелкой с надписью «soon» (скоро. — Прим. «СЭ»). Явный намек на беременность его дамы сердца Изабель Хаугсенг.

Фото Global Look Press

Кто его девушка

Хаугсенг знакома с Холанном с детства — оба занимались в академии «Брюне», девушка добралась даже до основы клуба. Пара начала встречаться, когда Эрлинг выступал за дортмундскую «Боруссию» — тогда она временами появлялась на трибуне «Сигнал Идуна Парк», а отношения молодых людей долгое время были дружескими. Вместе их стали замечать уже после перехода норвежца в «Манчестер Сити» летом 2022-го. Впервые вдвоем их запечатлели в декабре 2022 года на отдыхе в Марбелье.

Соцсети Изабель закрыты. По информации The Sun, какое-то время она работала на полставки в магазине одежды. Daily Mail сообщала, что девушка переехала из Норвегии к Холанну во время его первого сезона в «Манчестер Сити». Ее нередко видели после побед «горожан» в турнирах — она появлялась на поле, празднуя успехи с Эрлингом. На церемонии вручения «Золотого мяча» в 2023 году они тоже присутствовали вместе.

О свадьбе молодых людей не сообщалось. Однако за несколько дней до того, как норвежец объявил о скором появлении ребенка, The Sun сообщила, что футболист ищет в Манчестере дом для покупки, так как сейчас обитает в съемном жилье. При этом норвежский полузащитник Сандер Берге поделился, что узнал о беременности Изабель еще летом.

Фото Global Look Press

Реакция СМИ

Mundo Deportivo: Эрлинг Холанд только что провел незабываемый вечер. Звезда «Манчестер Сити» не только побил рекорд Норвегии по количеству забитых мячей, но и объявил о большой новости — он станет отцом. После матча празднование приняло очаровательный оборот. Холанн позировал с мячом под майкой и большим пальцем во рту, намекая на будущее отцовство.

Daily Mail: Эрлинг Холанд отпраздновал звание лучшего бомбардира сборной Норвегии за всю историю, объявив, что он и его подруга Изабель Хаугсенг Йохансен ждут первенца. Нападающий «Манчестер Сити» забил свои 33-й и 34-й голы за национальную сборную в матче против Словении. Это позволило ему стать лучшим бомбардиром Норвегии за всю историю. Однако празднование звездного форварда не было полным, пока он не сообщил, что они с Йохансен ждут ребенка.