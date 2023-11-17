Беспрецедентный случай в истории английского футбола. «Эвертон» лишили 10 очков из-за финансового фейр-плей

Команда рухнула в подвал турнирной таблицы .

Независимая комиссия АПЛ приняла решение лишить «Эвертон» десяти очков за нарушение финансового фейр-плей, а именно правил «прибыльности и устойчивого развития».

Речь идет о сезоне-2021/22, когда «ириски» показали убыток в размере 124,5 миллиона фунтов стерлингов, превысив порог в 105 миллионов. По данным британских журналистов, расследование началось по наводке исполнительного директора «Лидса» Ангуса Киннира и президента «Бернли» Алана Пейса.

В клубе отрицают нарушение и готовы отстаивать свою позицию.

«Эвертон» обжалует решение комиссии

Это снятие очков является крупнейшим в истории АПЛ, из-за него команда Шона Дайча автоматически опустилась в зону вылета. Чудом спасшись в прошлом сезоне, «Эвертон» до потери десяти очков занимал 14-е место в турнирной таблице, на восемь баллов опережая тройку худших. Теперь у коллектива из Ливерпуля четыре очка — столько же у занимающего последнюю строчку «Бернли».

«Мы шокированы и разочарованы решением комиссии премьер-лиги. Клуб считает, что комиссия наложила совершенно несправедливую спортивную санкцию. Мы уже сообщили о намерении подать апелляцию на это решение. Дело клуба будет рассмотрено апелляционным советом, назначенным в соответствии с правилами премьер-лиги в установленные сроки.

«Эвертон» утверждает, что он был открыт и прозрачен в информации, предоставленной премьер-лиге, и всегда уважал целостность процесса. Суровость и жесткость санкций, наложенных комиссией, не являются ни справедливым, ни разумным отражением представленных доказательств», — говорится в заявлении клуба.

Интересно, что сейчас главный раздражитель болельщиков «Ливерпуля» находится в процессе смены владельца. Американская инвестиционная компания 777 Partners приобрела 94,1% акций клуба у британского миллиардера иранского происхождения Фархада Мошири. По информации СМИ, сумма сделки составила 685 миллионов долларов. Ранее бизнесмен сообщил, что продает команду из-за финансовых трудностей.

Фото Reuters

Что за правила «прибыльности и устойчивого развития»?

Каждый год все в АПЛ оценивается на предмет соблюдения правил прибыльности и устойчивого развития. Это совокупность скорректированной прибыли до налогообложения за соответствующий отчетный период. Согласно этим правилам, убыток команд не должен превышать 105 миллионов фунтов стерлингов в течение трех лет.

Грубо говоря, клубы не могут тратить значительно больше, чем зарабатывают. У «ирисок» были зафиксированы убытки в размере 370 миллионов фунтов стерлингов в период с 2018 по 2021 год.

АПЛ пока не уточняет, как именно клуб скрыл часть убытков. Английские СМИ пишут о двух версиях: использовал завышенные спонсорские контракты или, например, неверно истолковал ковидные послабления.

При этом в клубе утверждали, что полностью уверены в соблюдении всех финансовых правил.

Фото Reuters

Такое уже случалось раньше?

Инцидент с «Эвертоном» — всего лишь третий случай в истории АПЛ, когда клуб лишили очков.

В 2010 году с «Портсмута» сняли девять баллов за объявление о банкротстве и введение в клубе внешнего управления, после чего команда вылетела в чемпионшип. В сезоне-1996/97 «Мидлсбро» лишили трех очков за неявку на матч с «Блэкберн Роверс» из-за нехватки футболистов.

Еще была история с «Тоттенхэмом». Лондонский клуб хотели дисквалифицировать на 12 баллов перед началом сезона-1994/95 за финансовые нарушения, совершенные несколькими сезонами ранее, но владелец Алан Шугар оспорил это в суде. В итоге «шпоры» выплатили штраф, а решение о вычете очков было отменено.

А что «Манчестер Сити» и «Челси»? Они ведь тоже нарушали ФФП

Команде Пепа Гвардиолы в прошлом сезоне было предъявлено более 100 обвинений в финансовом фейр-плей. «Горожане» до сих пор ждут вердикта комиссии.

«Челси» же отделался штрафом. Загвоздка заключалась в предоставлении неполной финансовой информации по различным транзакциям, которые происходили в период с 2012 по 2019 год. В то время клубом руководил Роман Абрамович. Новый владелец синих Тодд Боэли, выявил и заблаговременно сообщил УЕФА о данных нарушениях правил.

То есть за последние годы в Англии было несколько прецедентов, когда клубы нарушили ФФП, но наказание, связанное с нарушениями правил «прибыльности и устойчивого развития», является беспрецедентным случаем.

В истории АПЛ только одна команда избегала вылета, набрав четыре очка за 12 туров. Это был «Эвертон» в сезоне-1994/95.