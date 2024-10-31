Фанат «Арсенала» убил палкой болельщика «МЮ» в Уганде. Тот насмехался над ним после гола Салаха

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В Африке произошло жестокое нападение — фанат «Арсенала» насмерть забил палкой болельщика «Манчестер Юнайтед», который праздновал гол «Ливерпуля». Подозреваемый скрылся с места происшествия, его разыскивает полиция.
Инцидент произошел в воскресенье, 27 октября, во время матча девятого тура АПЛ между «Арсеналом» и «Ливерпулем» (2:2). В одном из торговых комплексов Уганды 36-летний болельщик «МЮ» Бенджамин Ндьямухаки сильно радовался голу Мохамеда Салаха на 81-й минуте, а также кидался попкорном в фаната «канониров», насмехаясь над ним. Тот в один момент вышел из себя и избил обидчика палкой. Пострадавшего доставили в больницу, но врачи не смогли ему помочь — он скончался от полученных травм.
По данным полиции, подозреваемый находится в бегах. Это 30-летний Онана Бьямпанги — известный в Уганде преступник, у которого уже есть приводы.
В среду, 30 октября, прошли похороны болельщика «МЮ». На церемонии прощания старший брат Бенджамина назвал его любящим, трудолюбивым и отзывчивым человеком.
«Наш брат очень любил нас и усердно трудился ради нашей семьи. Мы убиты горем из-за его безвременной кончины. Пусть он покоится с миром».
Один из друзей Ндьямухаки Барнард Тумухимбизе призвал к спокойствию и попросил членов семьи не мстить.
«Он не сделал ничего, чтобы заслужить такой смерти, но Бог уже распорядился его жизнью. Дети, не мстите, ибо Бог отомстит за нас».
Примечательно, что в Уганде нередко происходят инциденты с фанатами «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед».
В сентябре 2023-го страшная драма произошла в одном из видеозалов. Два парня — болельщик «Арсенала» и поклонник «МЮ» — весь матч жестко подшучивали друг над другом. А потом «канониры» вырвали победу на 90+7-й минуте. Бурная радость сидевшего напротив мужчины так взбесила расстроенного фаната «МЮ», что он подкараулил его на выходе и зарезал заостренной палкой для жарки мяса.
Похожий случай произошел незадолго до этого — в январе того же года. После победы над «Манчестер Юнайтед» радующийся болельщик лондонского клуба был убит ударом дубинкой по голове.
У «Арсенала», как и у «МЮ», есть множество фанатов по всей Африке. В Уганде болельщики самостоятельно организуют коллективные просмотры матчей команд. Обычно такие самодельные кинотеатры всегда забиты до отказа.