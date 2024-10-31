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Фанат «Арсенала» убил палкой болельщика «МЮ» в Уганде. Тот насмехался над ним после гола Салаха

Фанат «Арсенала» убил палкой болельщика «МЮ» в Уганде
Егор Сергеев
Фанат «Арсенала» насмерть забил палкой болельщика «Манчестер Юнайтед», который радовался голу Мохамеда Салаха (справа).
Фото Reuters, Global Look Press
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Сейчас подозреваемый в бегах.

В Африке произошло жестокое нападение — фанат «Арсенала» насмерть забил палкой болельщика «Манчестер Юнайтед», который праздновал гол «Ливерпуля». Подозреваемый скрылся с места происшествия, его разыскивает полиция.

Что случилось

Инцидент произошел в воскресенье, 27 октября, во время матча девятого тура АПЛ между «Арсеналом» и «Ливерпулем» (2:2). В одном из торговых комплексов Уганды 36-летний болельщик «МЮ» Бенджамин Ндьямухаки сильно радовался голу Мохамеда Салаха на 81-й минуте, а также кидался попкорном в фаната «канониров», насмехаясь над ним. Тот в один момент вышел из себя и избил обидчика палкой. Пострадавшего доставили в больницу, но врачи не смогли ему помочь — он скончался от полученных травм.

По данным полиции, подозреваемый находится в бегах. Это 30-летний Онана Бьямпанги — известный в Уганде преступник, у которого уже есть приводы.

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Прощание

В среду, 30 октября, прошли похороны болельщика «МЮ». На церемонии прощания старший брат Бенджамина назвал его любящим, трудолюбивым и отзывчивым человеком.

«Наш брат очень любил нас и усердно трудился ради нашей семьи. Мы убиты горем из-за его безвременной кончины. Пусть он покоится с миром».

Один из друзей Ндьямухаки Барнард Тумухимбизе призвал к спокойствию и попросил членов семьи не мстить.

«Он не сделал ничего, чтобы заслужить такой смерти, но Бог уже распорядился его жизнью. Дети, не мстите, ибо Бог отомстит за нас».

Болельщики «Манчестер Юнайтед»
Фото Getty Images

Не первый случай

Примечательно, что в Уганде нередко происходят инциденты с фанатами «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед».

В сентябре 2023-го страшная драма произошла в одном из видеозалов. Два парня — болельщик «Арсенала» и поклонник «МЮ» — весь матч жестко подшучивали друг над другом. А потом «канониры» вырвали победу на 90+7-й минуте. Бурная радость сидевшего напротив мужчины так взбесила расстроенного фаната «МЮ», что он подкараулил его на выходе и зарезал заостренной палкой для жарки мяса.

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Похожий случай произошел незадолго до этого — в январе того же года. После победы над «Манчестер Юнайтед» радующийся болельщик лондонского клуба был убит ударом дубинкой по голове.

У «Арсенала», как и у «МЮ», есть множество фанатов по всей Африке. В Уганде болельщики самостоятельно организуют коллективные просмотры матчей команд. Обычно такие самодельные кинотеатры всегда забиты до отказа.

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Юнайтед

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