«МЮ» готов продавать молодых звезд из-за убытков. Гарначо и Майну могут уйти

Душная удавка ФФП.

Проблемы с финансами

В Англии зимнее трансферное окно проходит пока на удивление спокойно. Из топ-клубов по-настоящему активен разве что «Манчестер Сити», который приобрел восходящую звезду Абдукодира Хусанова и договорился о трансферах Витора Рейса из «Палмейраса» и Омара Мармуша из «Айнтрахта», — на фоне сложного сезона началась активная перестройка.

Однако из красной половины Манчестера тоже приходят любопытные трансферные новости, и касаются они вовсе не приобретений (там все пока на уровне слухов). По сообщениям The Athletic , «Юнайтед» в принципе готов расстаться с двумя своими восходящими молодыми звездами — 19-летним Кобби Майну и 20-летним Алехандро Гарначо. Один из самых авторитетных и осведомленных инсайдеров Британии Дэвид Орнштейн подчеркивает, что клуб неохотно будет рассматривать предложения по этим двух игрокам, но сам факт того, что эта тема так или иначе обсуждается, уже весьма показателен.

И у Майну, и у Гарначо действуют долгосрочные договоры с «МЮ». У центрального полузащитника сборной Англии — до лета 2027 года (соглашение было подписано в феврале 2023-го, это первый взрослый контракт футболиста), у аргентинского вингера — до лета 2028 года (соглашение было подписано в апреле 2023-го, и условия в принципе отражали тогдашний статус игрока). То есть это не ситуация, когда нужно подписывать новые контракты, а молодые футболисты и/или их агенты хотят слишком много, демонстрируя не вполне адекватные запросы — проще и выгоднее их продать.

Так в чем же тогда причина? Она до неприличия банальна — деньги. А также три волшебных буквы — ФФП (финансовый фэйр-плей, как от АПЛ, так и от УЕФА). «Манчестер Юнайтед» демонстрирует убытки пятый год подряд. По итогам прошлого сезона они составили 113,2 миллиона фунтов (или 134,7 миллиона евро). В клубе запущен процесс реструктуризации, по ходу которого уже были сокращены 250 рабочих мест. А летом, напомним, «МЮ» знатно потратился на трансферном рынке, закупившись, по данным Transfermarkt , на 214,5 миллиона евро.

Алехандро Гарначо. Фото Reuters

Трудные решения

Так что продажи не только возможны, они, пожалуй, даже необходимы. В случае же с Майну и Гарначо речь идет о доморощенных игроках, а, согласно правилам УЕФА, выручка от трансферов таких футболистов сразу записывается в бухгалтерские книги как чистая прибыль. Кстати, именно по этой причине «МЮ» летом избавился от еще одного воспитанника — Скотта Мактоминая, который за 30,5 миллиона евро перешел в «Наполи». Расставаться с 28-летним шотландцем, который сейчас был бы куда полезнее престарелого Кристиана Эриксена или резко сдавшего Каземиро, особо никто не хотел — ни клуб, ни тогдашний главный тренер Эрик тен Хаг, но сделать это пришлось.

К Гарначо, кстати, уже есть вполне конкретный интерес со стороны «Наполи» — итальянский клуб даже направил запрос в «МЮ». По информации The Athletic , в «Юнайтед» пока не склонны его рассматривать, но до конца января еще довольно много времени, а деньги у неаполитанцев после продажи Хвичи Кварацхелии в «ПСЖ» определенно есть, и сейчас они заняты поиском замены грузинскому вингеру. Другой вариант — «Челси», но тут, как пишут, переговоры на совсем ранней стадии.

Есть у этой истории и еще один важный аспект. Болельщики «МЮ» откровенно устали от 20-летнего правления американского семейства Глейзеров. Неприязнь эта давняя, акций протеста в разных формах было много — от желто-зеленых шарфов до создания альтернативного футбольного клуба. Поэтому приход к власти одного из самых богатых людей Великобритании сэра Джима Рэтклиффа и его компании INEOS были восприняты с энтузиазмом. Тем более что сам миллиардер родился в Большом Манчестере, менее чем в десяти километрах от центральной части города, и позиционировал себя как болельщик «МЮ».

Понятно, что Глейзеры оставили тяжелое наследство, доведя клуб до состояния управленческого хаоса (например, много лет там не было нормального полноценного спортивного директора), но пока шаги нового руководства оставляют противоречивое впечатление. То сэра Алекса Фергюсона снимут с пенсионного довольствия, то гигантский забор вокруг базы соберутся строить — так себе новостной фон.

Кобби Майну. Фото Reuters

И, если продать Майну и Гарначо или хотя бы одного из них, можно нарваться на такую волну болельщицкого негатива, какой Рэтклифф и его команда еще не видели. Ну вы понимаете — свои молодые воспитанники ярко ворвались в основу, будущее клуба и вот это все. А Майну еще и родился в Манчестере и фанат «МЮ» с раннего детства.