«Абрамович сделал «Челси» сексуальным. Было тяжело наблюдать за его уходом из клуба». Откровенный Малуда

Бывший нападающий «Челси» и сборной Франции ответил на вопросы «СЭ».

Культовый француз Флоран Малуда несколько раз приезжал в Россию. Первый опыт в России сложился для него неудачно — его «Челси» упустил трофей Лиги чемпионов в серии пенальти против «Манчестер Юнайтед» в 2008 году в старых «Лужниках».

Теперь же на Кубке Легенд-2023 футболист ответил на вопросы «СЭ» о финале Лиги чемпионов в Москве, взаимоотношениях с Романом Абрамовичем и Мариной Грановской, а также текущей трансферной политике «Челси».

«Когда мы проиграли по пенальти — время остановилось»

— В какой раз вы посещаете Россию?

— Даже не назову точную цифру. Но первый раз — финал Лиги чемпионов 2008 года в Москве с «Челси». У меня было еще несколько возможностей. Но сейчас я приехал только на мой второй Кубок Легенд.

— 2008 год, вы в московском финале Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед». Что это был за день?

— Это был очень болезненный, но невероятный полезный опыт для нас. Мой первый год в «Челси», первый финал. Еще и в Москве. Мы вынесли уроки из этого матча. Не добились того результата, которого хотели.

— Вы заметили, как изменилась Россия с того дня?

— Все вещи меняются, развиваются. Многое пришло после чемпионата мира-2018. Это было еще одно невероятное время в России. Я узнал очень много о вашей стране, я путешествовал по городам, встречал друзей. Мне невероятно понравилась гостеприимность российских людей. Они были невероятно милы к каждому иностранцу. Тогда я сумел встретиться с друзьями в лице Смертина и Аршавина. У меня остались здесь друзья, был рад в очередной раз увидеться.

— Мы помним тот дождливый день финала Лиги чемпионов. Как пережили поражение?

— Когда мы проиграли по пенальти — время остановилось. Но мы не остановились, мы продолжали идти. Как я и сказал, это невероятный опыт. Чемпионы выигрывают не всегда. Нам было важно восстановиться после этого, показать свой характер. Мы никогда не сдавались, мы пытались снова и снова. В итоге мы взяли первый трофей Лиги чемпионов в 2012 году. Это история «Челси».

Криштиану Роналду против Рикарду Карвалью с финале Лиги чемпионов между «Манчестер Юнайтед» и «Челси» в Москве. Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Вы помните, что говорил Роман Абрамович после поражения в финале?

— Ничего особенного. Когда ты проигрываешь финал, ни одни слова не смогут тебе помочь восстановиться. Это оставляет шрам на сердце. Он всегда поддерживал нас, старался направить команду еще на одну попытку взять трофей. И год за годом мы подбирались все ближе. Роман никогда не говорил слишком много, но он показывал свои амбиции. Каждый год приходили новые игроки, тренеры. Все потому, что мы хотели выиграть. Например, я перешел в «Челси», так как хотел выиграть Лигу чемпионов.

— И вы сделали это. Вы помните, что происходило после победы в финале Лиги чемпионов в 2012 году?

— Все было очень быстро. Мы насладились победой на поле, вокруг были семьи, друзья, болельщики. Это была очень тяжелая и уникальная игра. Потом мы вернулись в Лондон, провели наш первый парад. Это большая честь — быть частью этой команды. Но все произошло слишком быстро. Казалось бы, ты только недавно смотрел на все происходящее на поле. Но тут же отправляешься в сборную.

Роман Абрамович. Фото Global Look Press

«Абрамович сделал «Челси» лидером»

— Что осталось в твоей памяти о Романе Абрамовиче?

— Я перешел в «Челси» из «Лиона». Новый клуб позволил мне подняться на совершенно другой уровень европейского футбола. Роман был спокойным, дружелюбным. Но в то же время ты видел всю мощь этого человека. Он всегда хотел, чтобы клуб был лидером. Он построил невероятный проект в «Челси» — главная команда, тренировочные базы, новая структура. Абрамович разработал бренд «Челси». Это отличный пример для бизнеса, как можно купить клуб, уважать традиции английского футбола и поднять команду на мировой уровень. У нас были предсезонные турниры в Азии, в Америке.

— Можно ли сказать, что Абрамович — лучший владелец клуба, с кем тебе удалось поработать?

— Да, я бы сказал, таких двое. Это Роман и Жан-Мишель Ола в «Лионе». Они всегда переживали о своих клубах. Когда ты смотришь на все, что сделано, не только инвестиции, но и трофеи, ты удивляешься. Абрамович сделал «Челси» сексуальным, привлекательным. Это настоящие примеры владельцев клубов. Мне посчастливилось поиграть в их клубах.

— Стал ли для вас сюрпризом уход Абрамовича из «Челси»?

— Я не был удивлен. Это случилось. Могу лишь сказать, что было тяжело наблюдать за этим. Он сделал очень много для клуба. Это нечто странное — ты построил что-то, и это забирают у тебя буквально за вечер. Важно, как клуб будет развиваться сейчас. Мне кажется, каждый фанат «Челси» благодарен Роману за то, что он сделал для клуба.

— Можно ли сейчас сравнить в спортивном плане команду Абрамовича с новыми руководителями в лице Боэли? Например, трансферы, игровая идея.

— Я не так много знаю, я лишь наблюдаю за трансферами. Как и все. Я лишь могу сказать, что Марина Грановская сделала в «Челси». Перед ее уходом я поздравил ее лично с тем, чего она сумела добиться. Огромное количество достижений. Уверен, что «Челси» останется топ-клубом как в Англии, так и в Европе. Надеюсь, что все происходящее сейчас — это лишь стадия на пути к развитию. У них есть новые игроки. Теперь нужны победы, успех, борьба с «Манчестер Сити», с «Ливерпулем».

— Поддерживаете ли вы контакт с Грановской?

— Немного. Но то, что она сделала, может быть вдохновением для людей, которые вовлечены в футбол. Я желаю ей всего самого лучшего. Она была настоящим лидером. Не знаю, какой ее следующий шаг в карьере. Надеюсь, у нее все будет хорошо.

Марина Грановская. Фото Global Look Press

«Жирков — легенда российского футбола»

— На этом турнире вы вновь встретили Юрия Жиркова. Была ли у вас возможность поговорить с ним?

— Только быстро. Просто поприветствовали друг друга. Ему нужно было выходить на игру. Надеюсь, еще удастся поболтать. Плюс он не так хорошо говорит по-английски, Юрий очень скромный. Приятно снова встретить старого друга. Помню, когда мы играли вместе в «Челси». Я следил за ним и позднее. Жирков — легенда российского футбола. Немного непривычно встречаться на такого рода турнирах. Поэтому всегда приятно приезжать сюда. Я несколько раз приезжал в Москву. Мне нравится, как они сохраняют дружеские взаимоотношения, играют вместе. Это классно.

— Мы знаем скромного Жиркова, который особо не разговаривает. Какое у вас впечатление сложилось о нем в Англии?

— Это правда. Особенно в «Челси» он больше говорил на футбольном поле. Поэтому можно сказать, что футбол — универсальный язык. Тогда он здорово выступал. Ему удалось перенять менталитет игрока «Челси». Он решил принять новый вызов. Здорово видеть то, чего он добился позднее со сборной России. Я следил за чемпионатом мира. Была здорово следить за ним. В «Челси» он пришел, начал блистать, а после он совершил великие вещи.

Юрий Жирков и Флоран Малуда празднуют гол в ворота «Спартака». Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Вы затронули тему чемпионата мира. Помните мундиаль 2018 года?

— Да, я приезжал сюда работать на телевидение. Провел в России две недели. Успел проследить за играми Франции. Зацепил очень много матчей. Я был впечатлен организацией турнира, ее качеством. Были хорошие игры, я завел много друзей. Россия мне открылась с другой стороны. Ранее я просто следовал по маршруту от отеля до стадиона и обратно. В тот же раз я был свободнее, было здорово!

— Как можете оценить уровень организации турнира?

— Все было продумано: переезды между стадионами, атмосфера перед матчами, после. Все было легко. Особенно понравились фан-зоны. Я принимал участие в двух мундиалях, но никогда не был в фан-зонах! Для меня было здорово сходить туда и посмотреть, как все происходит. Это даже не про общение, а про то, что было наглядно понятно, куда нужно идти, где узнать нужную информацию, волонтеры в этом помогали. Поэтому это все было эффективно.

— Можете ли вы сравнить это с тем, что было в 2022 году в Катаре?

— Чемпионат мира в Катаре был одним из лучших в плане организации и атмосферы. Они столько в это вложили. Честно говоря, было даже лучше, чем в России. Конечно, они вдохновлялись опытом чемпионата мира в России, переняли то, что хорошо работало. Они постарались все улучшить. Планка Катара была высокой.

— А в плане интриги?

— Просто посмотрите на качество игры. Все эти сценарии, драма. Было выплеснуто очень много эмоций. Все фанаты были всегда в приподнятом настроении. Не знаю, смогут ли приблизиться к этому уровню организаторы следующего мундиаля. Это было лучшей рекламой футбола.

— Финал чемпионата мира между Францией и Аргентиной был украшением турнира.

— В каждом матче сборные играли свои матчи, как в последний раз. Не было такого, что команды закрывались, чтобы не пропустить. Даже ведя 2:0, ты мог проиграть. Этот финал был наподобие резюме. Сначала Аргентина вела в два мяча, все думали, что игра окончена. Затем буквально за две минуты все перевернулось. Каждый мог выиграть. Это драма, эмоции. Никто не мог предугадать такой исход. К сожалению, Аргентина одержала победу, но было честью оказаться на стадионе. Все хотели бы оказаться на финале. Поэтому Франция — Аргентина — лучшая реклама футбола.

«У Захаряна не должно быть препятствий для перехода в «Челси» из-за национальности»

— Вначале вы сказали, что следите за трансферной кампанией «Челси». Слышали ли вы что-то об Арсене Захаряне?

— Не особо. Так много фамилий появляется, игроки приходят, уходят на постоянной основе, в аренду. Иногда просто сложно следить за всем этим. Надеюсь, что все игроки, которые приходят в «Челси», смогут развиваться, показать лучшую версию себя. Иногда это трудно. Но когда тебе приходит предложение от «Челси», ты не можешь отказаться. Это возможность. Надеюсь, клуб сможет конвертировать покупки в результат. Ведь в настоящее время клубы обмениваются слишком большим количеством игроков. Всегда верю в то, что лучше, если игроки подписывают контракты на пять-шесть лет. Тогда у клуба появляется своя ДНК. «Челси» нужны такие игроки, которые будут хотеть остаться в клубе. Даже если в первый сезон у них будет получаться не очень хорошо. Надеюсь, что мы вернемся к настоящему духу «Челси».

— С Захаряном у «Челси» не получилось из-за отсутствия возможности заплатить за трансфер. Хотя интерес был предметным. Как вы считаете, смогут ли российские игроки в будущем оказаться в «Челси»?

— В прошлом это было вполне возможно. Давайте посмотрим. Как раз миссия футбола объединять людей. Если Захарян хороший футболист, у него не должно быть препятствий для перехода из-за его национальности. Посмотрим. Надеюсь, у него получится сыграть не только за «Челси», а вообще попробовать себя в АПЛ. Именно в Англию переходят лучшие игроки и показывают себя. Как я уже сказал, у меня есть друзья в России. Они рассказывают о проблемах даже в обучении, они не могут просто приехать, поэтому проходят курсы онлайн. Всегда можно найти решение. Все делают то, что можно. Но жизнь идет своим чередом, и я верю, что спорт может стать той вещью, которая объединит людей.

Арсен Захарян. Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Никто не задерживался так долго в «Монако», как Головин!»

— Хотел бы спросить вас о французской лиге. В России следят только за «Монако»!

— Да, я знаю! (Смеется.)

— Что вы думаете об игре Александра Головина?

— Хороший футболист. Когда Головин только приехал, на него возлагали большие надежды. Он показал свой потенциал. Это молодой, талантливый и одаренный футболист. Но французская лига не такая простая, как кажется на первый взгляд. Там делается упор на «физику», тактику. Все это усложняет пребывание во Франции. Однако сама игра в этой лиге развивает футболиста.

— Стал ли Головин лучше после приезда в «Монако»?

— Головин стал лучше, чем тот, который приезжал в 2018 году. Но когда ты играешь в эру «ПСЖ», сложно с ними соревноваться. «Монако» смог взять трофей с Мбаппе, но сейчас разница между «ПСЖ» и всеми остальными очень большая. Мне нравится сама концепция «Монако». Они выращивают множество молодых талантов. Игроки часто не остаются в клубе надолго. Головин — исключение! Он здесь уже четыре года, почти пять. Никто не задерживался так долго в «Монако»!

— Верите в то, что он сможет попробовать себя в другом чемпионате — в Германии, Англии?

— Это всегда личный выбор, когда дело касается дальнейшего развития. Конечно, французская лига — транзит. Если ты играешь не в «ПСЖ», тебе трудно. Нужно показывать себя. Поэтому принимаются некие решения. Никто не проложит Головину готовую дорожку. В этом и прелесть футбола. Никто не сможет остановить тебя, если ты доказываешь, что талантлив, ты сам себе прокладываешь путь. Желаю Головину всего наилучшего.

— Получали ли вы когда-либо предложения от российских клубов? Например, от «Анжи».

— Нет. Я слышал, что меня связывали с «Анжи». Были слухи о моем возможном переходе. Но у меня никогда не было возможности поиграть в России. У меня много друзей. Но официально это никогда не обсуждалось. Ко мне никто не обращался.