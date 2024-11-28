Лэмпард вернулся к работе: возглавил «Ковентри» из чемпионшипа

Выиграл борьбу у ван Нистелроя.

Легенда лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард возглавил «Ковентри Сити», выступающий в английском чемпионшипе. Контракт 46-летнего специалиста рассчитан на 2,5 года. Лэмпард возвращается к работе спустя полтора года после ухода из «Челси», где он был исполняющим обязанности главного тренера.

Кто еще мог возглавить «Ковентри»

По информации talkSPORT, вторым кандидатом на пост главного тренера «Ковентри Сити» был Руд ван Нистелрой. Бывший и.о. главного тренера «Манчестер Юнайтед» считался приоритетным вариантом многих руководителей клуба, однако владелец «Ковентри» Даг Кинг больше хотел назначить Лэмпарда, поскольку близок с семьей Харри Реднаппа — экс главного тренера «Тоттенхэма» и дяди легенды «Челси».

По данным британских источников, позже агенты ван Нистелроя притормозили общение с «Ковентри», так как посчитали, что голландец может получить более выгодное предложение — например, из АПЛ. Это разозлило руководство «Ковентри», поэтому выбор пал на Лэмпарда.

Нападающий «Ковентри» Эфрон Мейсон-Кларк. Фото Getty Images

Как обстоят дела у «Ковентри»

В начале ноября клуб уволил Марка Робинса, возглавлявшего команду более семи лет. Болельщики клуба негативно восприняли отставку тренера и подвергли критике Дага Кинга.

Под руководством Робинса «Ковентри» в прошлом сезоне во второй раз в своей истории вышел в полуфинал Кубка Англии, где в серии пенальти уступил «Манчестер Юнайтед». Годом ранее небесно-голубые заняли пятую строчку в чемпионшипе и в плей-офф боролись за выход в АПЛ, но в финале уступили «Лутону».

После 17 туров «Ковентри» располагается на 17-м месте с 17 очками. От зоны вылета команду отделяют всего два балла.

Где раньше работал Лэмпард

Лэмпард ранее уже тренировал в чемпионшипе. В сезоне-2018/19 англичанин работал в «Дерби Каунти» и занял 6-е место, которое позволило команде выйти в плей-офф борьбы за АПЛ. В финале команда уступила «Астон Вилле» (1:2).

Последним местом работы Лэмпарда был лондонский «Челси», в котором англичанин занимал пост исполняющего обязанности главного тренера до конца сезона-2022/23. Ранее он возглавлял «Челси» с 2019 по 2021 год. С января 2022 по январь 2023 года Лэмпард был наставником «Эвертона».

Никита Петрищев