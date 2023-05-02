«Челси» конец? У лондонцев все очень плохо

Синие, держитесь.

«Челси» после ухода Романа Абрамовича — олицетворение мрака. Сумасшедшей длины заявка, отвратительные результаты и карусель тренеров — вот итоги нескольких месяцев работы Тодда Боэли. Будто этого мало, американское издание The Athletic выдало пачку инсайдов из раздевалки — и, похоже, синим будет чрезвычайно трудно выбраться из кризиса. Что же у них там творится?

Большая заявка давит на футболистов

Не зря большинство тренеров говорит, что плохо, когда игроков мало, но еще хуже — когда их много. Сейчас в ростере «Челси» больше 30 человек, а это значит, что очень многие из них практически не получат игрового времени. По данным The Athletic, именно по этой причине грустит немалая часть футболистов — знают, что у них мало шансов выйти в старте.

В свою очередь тренеры пытаются решить этот вопрос и дать поиграть всем (за основную команду в этом сезоне сыграли уже 33 футболиста), но от этого страдает качество футбола — немотивированные или пребывающие в плохой форме игроки не показывают ни хорошей взаимосвязи, ни своего таланта.

«Положительным моментом является то, что в команде есть удивительные футболисты, но, с другой стороны, всегда есть игроки, которые будут несчастны. Всегда будет кто-то расстроен, потому что не все могут играть. Тренер может выбрать только 11 человек из 30 — это тяжело. Мы подписали восемь игроков в январе. Нам нужно остановиться и разработать стратегию, иначе в следующем сезоне мы можем совершить те же ошибки», — лаконично подвел итог Тьяго Силва после матча с «Реалом».

Ухудшает ситуацию летняя трансферная кампания — ожидается приезд еще почти дюжины игроков. Так, «Челси» покупает Кристофера Нкунку, а из аренд возвращаются Ромелу Лукаку, Колуилл и Хадсон-Одои. Однако по данным The Athletic, боссы уже думают над сокращением заявки.

Жоау Феликс и Кай Хаверц. Фото Global Look Press

В ожидании чистки

Игроки, по данным издания, прекрасно понимают угрозу летнего сокращения. В «опасной зоне» в основном футболисты на коротком контракте — у кого остался год или два, не более. Многие из них в печали из-за неопределенности с будущим. Но не все — The Athletic пишет, что некоторые игроки хотят уйти сами. При этом среди них есть те, кто присоединился к команде только зимой.

В команде нет старших

Еще одной бедой инсайдеры американского издания называют отсутствие в команде опытных лидеров. Всем новичкам просто некому объяснить, что «Челси» за клуб и какие там победные традиции, — и никто не может напихать за плохие результаты. Одним из таких ветеранов был Жоржиньо, но он покинул клуб, а Мэйсон Маунт или Рис Джеймс сами достаточно молоды и проводят не лучший сезон.

Четыре тренера

Очевидный момент, поэтому кратко — «Челси» сильно мешает тренерская чехарда. С синими в этом сезоне поработали уже четыре тренера, в перспективе есть пятый — что не добавляет уверенности уже Фрэнку Лэмпарду. Легенда «Челси» понимает свое незавидное положение и тоже пребывает в невеселом настроении.

Несправедливые контракты

The Athletic утверждает, что все последние контракты, заключенные при Боэли, содержали интересный пункт — о сокращении зарплаты на 30% в случае, если «Челси» не играет в Лиге чемпионов. Пункт вполне разумный и логичный, но есть проблема — у футболистов, подписавших офферы до прихода американского бизнесмена, такого условия нет. Получается неравенство — играют плохо все, а платят за это из своего кармана только некоторые. Понятно, что позитива в раздевалку это не добавляет.

Фото Global Look Press

Мрачный итог

«Я не знаю, было ли еще когда-то так плохо», — заявил The Athletic анонимный игрок. И его можно понять: «Челси» проиграл в этом сезоне все и на всех парах мчится к антирекорду. В 2016 году синие заняли десятое место — сейчас есть все шансы выступить еще хуже.

Печальнее непонимание, как выбираться из кризиса. Раздутая заявка, финансовая сегрегация, отсутствие лидеров и тренерская карусель — все зашло слишком далеко. Как решить вопрос с игроками? Как найти тренера, согласного вляпаться в эту историю? Как уравнять контракты? Тодду Боэли предстоит много работы. А пока света в конце лондонского тоннеля нет — и вряд ли будет в следующем сезоне.