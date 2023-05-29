Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Скандалы

Сегодня, 20:30

«Вы можете удалить пост, но не можете стереть вашу историю». «Арсенал» отменил поздравление Аршавина из-за возмущений украинцев

Лондонский «Арсенал» отменил поздравление Аршавина из-за возмущений украинцев
Отдел футбола «СЭ»
Андрей Аршавин.
Telegram Дзен
Бывшей звезде лондонцев сегодня 42.

В понедельник экс-футболисту сборной России, «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрею Аршавину исполнилось 42 года. Питерцы поздравили свою легенду в соцсетях, то же самое сделал «Арсенал».

 
Андрей Аршавин и&nbsp;Сеск Фабрегас. «Он на одном уровне с Месси и Роналду!» Как Аршавин покорил Англию

Лондонцы опубликовали пост в Twitter.

«Отличного дня, Андрей!» — говорилось в посте клуба. К нему было прикреплено видео покера Аршавина в матче против «Ливерпуля», который состоялся на «Энфилде» в 2009 году (4:4).

Пост с поздравлением Андрея Аршавина.

Спустя восемь часов клуб удалил этот пост, вероятно, из-за негативных комментариев украинской аудитории.

Одна из претензий — интервью Аршавина, в котором он сказал, что готов прийти в военкомат, если получит повестку, для уточнения данных. Также его обвинили в работе на государственном канале в качестве эксперта.

Аккаунт сборной России не остался в стороне и поддержал легенду — там выложили скриншот поздравления «Арсенала» с подписью: «Вы можете удалить пост, но вы не можете стереть вашу историю».

А Питер Одемвингие, игравший в Англии за «Вест Бромвич» и «Сток Сити», назвал решение «Арсенала» позорным.

«Арсенал» — это позор! Им должно быть стыдно за такое решение!» - заявил он «СЭ».

Аршавин выступал за «канониров» с 2009 по 2013 год, провел в АПЛ 105 матчей и забил 23 гола.

 
Роман Павлюченко, Андрей Аршавин, Андрей Канчельскис. «На его месте Криштиану расплакался бы, а Аршавин был лучшим с четырьмя швами на ноге!» В АПЛ «отменили» российские голы

Это не первый случай «отмены» Аршавина в Англии и других россиян: в марте АПЛ в своих соцсетях выкладывала подборку лучших голов представителей 103 стран, но только не России.

Голы Андрея Канчельскиса, Романа Павлюченко, Динияра Билялетдинова и Аршавина, которые забили более 80 мячей, в видео не попали.

Андрей Аршавин
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
24
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Латвия впервые стала бронзовым призером чемпионата мира по хоккею
«Какой позор». Флаг США упал на землю во время гимна, когда рядом висело российское знамя
Международные силы безопасности НАТО атаковали сербов в Косово
BI сообщил, что Россия лишила Украину важного оружия
Российские военные взяли в плен у Белогоровки более 20 солдат ВСУ
Электронную очередь введут на границах РФ
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Почеттино вернет «Челси» в элиту. Лучше кандидата сейчас нет