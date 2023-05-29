«Вы можете удалить пост, но не можете стереть вашу историю». «Арсенал» отменил поздравление Аршавина из-за возмущений украинцев

Бывшей звезде лондонцев сегодня 42.

В понедельник экс-футболисту сборной России, «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрею Аршавину исполнилось 42 года. Питерцы поздравили свою легенду в соцсетях, то же самое сделал «Арсенал».

Лондонцы опубликовали пост в Twitter.

«Отличного дня, Андрей!» — говорилось в посте клуба. К нему было прикреплено видео покера Аршавина в матче против «Ливерпуля», который состоялся на «Энфилде» в 2009 году (4:4).

Пост с поздравлением Андрея Аршавина.

Спустя восемь часов клуб удалил этот пост, вероятно, из-за негативных комментариев украинской аудитории.

Одна из претензий — интервью Аршавина, в котором он сказал, что готов прийти в военкомат, если получит повестку, для уточнения данных. Также его обвинили в работе на государственном канале в качестве эксперта.

Аккаунт сборной России не остался в стороне и поддержал легенду — там выложили скриншот поздравления «Арсенала» с подписью: «Вы можете удалить пост, но вы не можете стереть вашу историю».

А Питер Одемвингие, игравший в Англии за «Вест Бромвич» и «Сток Сити», назвал решение «Арсенала» позорным.

«Арсенал» — это позор! Им должно быть стыдно за такое решение!» - заявил он «СЭ».

Аршавин выступал за «канониров» с 2009 по 2013 год, провел в АПЛ 105 матчей и забил 23 гола.

Это не первый случай «отмены» Аршавина в Англии и других россиян: в марте АПЛ в своих соцсетях выкладывала подборку лучших голов представителей 103 стран, но только не России.

Голы Андрея Канчельскиса, Романа Павлюченко, Динияра Билялетдинова и Аршавина, которые забили более 80 мячей, в видео не попали.