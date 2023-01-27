«Ман Сити» уже не тот: титул уходит, игроки недовольны. Проблемы признает даже сам Пеп

«Арсенал» уже не догнать?

19 января «Манчестер Сити» провел один из самых эмоциональных матчей сезона: после первого тайма команда Гвардиолы уступала «Тоттенхэму» 0:2, но после перерыва забила четыре и победила. После подобных переворотов футболисты обычно получают заряд положительной энергии, а тренеры бравируют перед журналиста. Но сейчас все было не так — Пеп устроил шоу на пресс-конференции.

«Я не могу отрицать, что мы довольны, но мы далеки от той команды, которой когда-то были, — начал Гвардиола. — Я не говорю об игре — мы действовали неплохо. Но с точки зрения конкурентоспособности мы далеки от самих себя прежних. Сегодня мы были удачливы, но это ничего не поменяет: рано или поздно мы вновь потеряем очки. Нам не хватает страсти, огня и желания победить с первой же минуты».

Уже подобная речь вызвала бы резонанс, но главный тренер «Сити» на этом не остановился. Он разругал футболистов за то, что они действуют строго по установке, не вступаются за одноклубников и вообще выглядят сытыми. «Премьер-лига не будет ждать, — добавил Пеп. — Мы бьемся с «Арсеналом», у которого есть огонь. Он 20 лет не побеждал в АПЛ, каждый игрок там понимает, что войдет в историю в случае победы. Мы чувствовали себя так же, когда выигрывали лигу в первый раз и когда били все рекорды. Возможно, нам было слишком приятно взять АПЛ четырежды за пять лет. Безусловно, я недоволен. Не узнаю свою команду».

Хосеп Гвардиола. Фото Reuters

Едва ли футболисты, совершившие один из ярчайших камбэков сезона, ожидали столь жесткой критики. Но от Гвардиолы досталось не только им. Пеп наехал еще и на болельщиков, которые, по его мнению, в последнее время ведут себя слишком тихо. По касательной досталось и руководству: «Я жду реакции — не только от игроков, но и от штаба, от всей организации».

Возможно, эта публичная обструкция — часть игры умов, которую ведет Гвардиола. «Сити» отстает от «Арсенала» на восемь очков, включая потерянные, и ситуация уже начинает походить на безнадежную. Да, лидеры еще ни разу не играли между собой, так что двумя победами над конкурентом «горожане» могут все изменить. Но Гвардиола прав — его команда уже не та.

Пресыщение титулами нельзя измерить никакими xG или ТТД. Более того, никто из футболистов публично это никогда не признает. Может, игроки даже не осознают этого, но самоуспокоенность в таких случаях всегда есть. «Бавария» в бундеслиге тоже наверняка устала праздновать каждый год, просто ее состав на голову выше всех, а в такой конкурентной лиге, как АПЛ, нельзя успокаиваться.

Показательно, что в гонке бомбардиров с феноменальными 25 мячами лидирует Эрлинг Холанн — максимально мотивированный атлет, у которого пока вообще нет трофеев в топ-5 лиг. Норвежец — один из сильнейших форвардов современности, но даже его астрономический рекорд и запредельный настрой не позволяют сильнейшей (по составу) команде лиги лидировать в АПЛ.

Занятно, что в последние недели в Англии стали широко обсуждать негативные стороны влияния скандинавского снайпера на команду. The Times и The Athletic даже выпустили материалы под идентичным заголовком: «Сделал ли Холанн «Манчестер Сити» хуже?» Ответ на вопрос у них один: Эрлинг действительно трансформировал привычную тактику Пепа с «ложной девяткой», и на перестроение требуется время, но корень зла точно не в норвежце.

Гвардиола всегда обожал ротацию, но в этом сезоне он особенно часто устраивает эксперименты в обороне. К примеру, во втором тайме последнего матча с «Вулверхэмптоном» на поле находились сразу четыре номинальных центральных защитника. Расстановки тоже меняются чуть ли не каждые 45 минут.

И тут нет манипулирования фактами — понятно, что гибкость «Сити» позволила ему выиграть большинство трофеев. Однако ротация нередко приводит к проблемам с игроками, недовольными временем. Если они сидят на скамейке и берут первые в карьере титулы, то обычно молчат. Если эти же футболисты, насытившиеся трофеями, сидят на лавке, то начинается порча атмосферы.

Пока все на уровне слухов, но они уже есть. На днях журналист испанского издания El Chiringuito Хосе Альварес сказал, что «Барселона» интересуется сразу пятью футболистами «Сити» — Уокером, Канселу, Гюндоганом, Лапортом и Бернарду Силвой. Что объединяет всех этих звезд? Правильно, скамейка запасных. По информации издания, все они хотят уйти, а у первых двух и вовсе напряженные отношения с Гвардиолой. Если добавить к ним Фодена, то получится целая коалиция видных футболистов, которые играют гораздо меньше, чем хотят.

Эрлин Холанн. Фото Reuters

Возможно, летом «Сити» ожидает чистка состава. В последние два сезона клуб не закупался масштабно — большинство футболистов основы пришли в команду раньше 2020 года, так что Гвардиоле необходимы такие же голодные топ-новички, как Холанн.

Пепу важно не переоценить проблемы. После 20 туров у команды 45 очков. Это много: к примеру, два года назад к этому же моменту «горожане» набрали 44 и лидировали с отрывом в четыре балла. «Сити» — заложник собственных амбиций. В команде всех раздражает, что ее опережают главные неудачники последних десятилетий, которых еще и тренирует экс-ассистент Гвардиолы.

Сегодня — первый в сезоне кубковый матч «Сити» с «Арсеналом». Пусть он и кубковый, но обеим командам невероятно важно победить.