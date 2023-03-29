Зачем Кейну в «Баварию»? У лучшего английского бомбардира уникальный путь

Сегодня, 17:25
«Тоттенхэм» в 2023 году вылетел из Лиги чемпионов, Кубка Англии, Кубка лиги и традиционно не состязается за первое место в АПЛ. Иными словами, лондонцы в этом сезоне опять без трофеев, а значит, на полке их главного игрока до сих пор зияет позорная пустота. И может зиять как минимум до следующей весны.
Отношения Кейна и «Тоттенхэма», на первый взгляд, очень странные. Англичанин в клубе с 2004 года, он воспитанник и пропитан ДНК «шпор» и, казалось бы, должен иметь представление о том, где он играет. Антонио Конте потребовалось чуть больше года, чтобы все понять и вывалить на публику: «За 20 лет при этом владельце клуб ничего не выиграл — почему? Виноват только клуб или же каждый тренер, который тут работал?» Гарри должен был все осознать еще раньше. Однако вместо того, чтобы бежать без оглядки, он из раза в раз продлевал контракт: в 2016 году подписал бумагу на пять лет, в 2018-м — на шесть. Чем он думал?
Вероятно, у Кейна своя система координат — ведь еще в январе этого года, когда уже давно отгремела история с переходом в «Сити» и сам Моуринью не принес в этот проклятый (другого слова тут не подобрать) лондонский клуб мало-мальской чашечки, — даже тогда Гарри, по слухам, был согласен на новое продление. Похоже, в его голове не все так линейно.
Кейн действительно любит «Тоттенхэм». Об этом говорят все, кто его знает. И Паратичи, и Конте, и бывшие партнеры не раз декларировали, что «шпоры» занимают особое место в сердце Гарри. И из раза в раз, из сезона в сезон форвард сам или через третьих лиц доносит информацию, что хочет помочь «Тоттенхэму» выиграть трофей. Это мечта.
И чем дальше заходит дело, тем мечта становится навязчивее — ведь как за столько лет такой великий игрок ничего не добыл для «шпор»? Это своеобразная ловушка для Кейна, в которую он, надо думать, попадает каждый раз, когда помышляет об уходе. Этим форвардом вообще легко манипулировать, ведь он постоянно балансирует на грани великих свершений.
Как пример — рекорд Джимми Гривза. В разгар кампании по переходу Кейна в «Сити» английские медиа поделились на два лагеря — одни считали, что рекорд ни к чему, а Гарри пора идти за трофеями; другие сожалели, что после такой великой карьеры в лондонском периоде Кейна останется недосказанность. Форвард в итоге закончил забастовку и таки побил в 2023 году почти вечное достижение Гривза, чему был счастлив — вероятно, Гарри все же восприимчив к таким вещам.
Однако теперь якорей стало меньше и, кажется, самое время задуматься — уходить или не уходить? Тянет ли «Тоттенхэм» Кейна на дно? И тут, как и во всей истории их взаимоотношений, все сложно.
«Шпор» можно обвинить во многом — они выстроили действительно бездарную систему за последние годы. Кризис очень глубок. А Даниэль Леви наглым образом лишил Кейна лучшего варианта в карьере — трансфера в «Манчестер Сити».
Но, с другой стороны, «Тоттенхэму» тяжело предъявить претензии за то, что они просили много денег за лучшего английского бомбардира онлайн и, возможно, в истории. Да и самому Кейну, кроме трофеев, жаловаться не на что — обладая культовым статусом, он имел прекрасную площадку для демонстрации возможностей. Его пребывание в «Тоттенхэме» — это гарант постоянного места в старте клуба и сборной, отличной зарплаты и бонусов. Мало в АПЛ было хороших форвардов? Но только Кейн мог похвастаться своим «весом» и стабильностью.
Это хороший и взаимовыгодный союз. Это не значит, что его нужно продлевать, — но значит, что в нем все обязаны друг другу и не стоит проклинать то время. Достижения Гарри абсолютно великие, а «Тоттенхэм» получил отличного форварда, много денег за успехи в чемпионате и еврокубках и еще претендует на компенсацию. Разве это тюрьма?
У Кейна сейчас три реалистичных варианта. Первый — пока самый очевидный, это «Бавария». Там Тухель, там его хотят и там трофеи — а еще на этот трансфер Леви даст одобрение. Но он же и самый печальный. Во-первых, лучший английский бомбардир поколения внезапно скроется в бундеслиге — чемпионате, где обычно раскрывают топовых игроков, а не дают им доигрывать. Во-вторых, «Гарри Кейн — чемпион Германии» — это противоестественно. Лучший бомбардир сборной Англии и «Тоттенхэма», без пяти минут лучший форвард в истории АПЛ — и чемпион Германии? Как, откуда?
Ну и тот же рекорд Ширера, до которого Кейну осталось меньше 60 голов (2,5 сезона в спокойном темпе), в случае перехода в «Баварию» не падет. А таким манипуляциям, как помним, Кейн подвержен. Это отсылает нас ко второму варианту — «МЮ», но здесь есть проблема: его хотят, его могут купить, но Леви однажды клялся не отдавать Гарри конкурентам. И уже, по слухам, выставил драконовские условия — 100 миллионов евро одним платежом, без рассрочек. Хотя такой вариант представляется идеальным — Кейн смог бы бороться за трофеи, соревнуясь при этом с Ширером.
Есть еще третий вариант — остаться в «Тоттенхэме» до конца контракта (июнь 2024 года). Так Гарри продолжит погоню за званием лучшего бомбардира АПЛ, но почти стопроцентно опять останется без трофеев. Зато летом сможет совершенно бесплатно и без оглядки на Леви выбирать, куда идти — в «МЮ», «Баварию» или «Барселону». Что же он выберет?
Будет печально, если его самоцель — попросту набить карманы «чашками». Можно, конечно, отправиться в «Баварию» и к концу карьеры завалить свой шкаф трофеями, но точно ли эта история — про Кейна? Нужны ли ему трофеи ради трофея? Что-то подсказывает, что это игрок другого плана. И рекорд Ширера или даже один Кубок лиги с «Тоттенхэмом» для него важнее пяти чемпионств в бундеслиге.
Если это так, то у него один путь — остаться в Англии. В новом Манчестере или в родном Лондоне — это уже детали, но путь открыт. Еще ничего не потеряно, как бы ни казалось со стороны, — у Кейна впереди тяжелые, но правильные решения.