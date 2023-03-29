Зачем Кейну в «Баварию»? У лучшего английского бомбардира уникальный путь

Уход из АПЛ разрушит образ.

«Тоттенхэм» в 2023 году вылетел из Лиги чемпионов, Кубка Англии, Кубка лиги и традиционно не состязается за первое место в АПЛ. Иными словами, лондонцы в этом сезоне опять без трофеев, а значит, на полке их главного игрока до сих пор зияет позорная пустота. И может зиять как минимум до следующей весны.

Отношения Кейна и «Тоттенхэма», на первый взгляд, очень странные. Англичанин в клубе с 2004 года, он воспитанник и пропитан ДНК «шпор» и, казалось бы, должен иметь представление о том, где он играет. Антонио Конте потребовалось чуть больше года, чтобы все понять и вывалить на публику: «За 20 лет при этом владельце клуб ничего не выиграл — почему? Виноват только клуб или же каждый тренер, который тут работал?» Гарри должен был все осознать еще раньше. Однако вместо того, чтобы бежать без оглядки, он из раза в раз продлевал контракт: в 2016 году подписал бумагу на пять лет, в 2018-м — на шесть. Чем он думал?

Вероятно, у Кейна своя система координат — ведь еще в январе этого года, когда уже давно отгремела история с переходом в «Сити» и сам Моуринью не принес в этот проклятый (другого слова тут не подобрать) лондонский клуб мало-мальской чашечки, — даже тогда Гарри, по слухам, был согласен на новое продление. Похоже, в его голове не все так линейно.

Кейн действительно любит «Тоттенхэм». Об этом говорят все, кто его знает. И Паратичи, и Конте, и бывшие партнеры не раз декларировали, что «шпоры» занимают особое место в сердце Гарри. И из раза в раз, из сезона в сезон форвард сам или через третьих лиц доносит информацию, что хочет помочь «Тоттенхэму» выиграть трофей. Это мечта.

И чем дальше заходит дело, тем мечта становится навязчивее — ведь как за столько лет такой великий игрок ничего не добыл для «шпор»? Это своеобразная ловушка для Кейна, в которую он, надо думать, попадает каждый раз, когда помышляет об уходе. Этим форвардом вообще легко манипулировать, ведь он постоянно балансирует на грани великих свершений.

Гарри Кейн. Фото Global Look Press

Как пример — рекорд Джимми Гривза. В разгар кампании по переходу Кейна в «Сити» английские медиа поделились на два лагеря — одни считали, что рекорд ни к чему, а Гарри пора идти за трофеями; другие сожалели, что после такой великой карьеры в лондонском периоде Кейна останется недосказанность. Форвард в итоге закончил забастовку и таки побил в 2023 году почти вечное достижение Гривза, чему был счастлив — вероятно, Гарри все же восприимчив к таким вещам.

Однако теперь якорей стало меньше и, кажется, самое время задуматься — уходить или не уходить? Тянет ли «Тоттенхэм» Кейна на дно? И тут, как и во всей истории их взаимоотношений, все сложно.

«Шпор» можно обвинить во многом — они выстроили действительно бездарную систему за последние годы. Кризис очень глубок. А Даниэль Леви наглым образом лишил Кейна лучшего варианта в карьере — трансфера в «Манчестер Сити».

Но, с другой стороны, «Тоттенхэму» тяжело предъявить претензии за то, что они просили много денег за лучшего английского бомбардира онлайн и, возможно, в истории. Да и самому Кейну, кроме трофеев, жаловаться не на что — обладая культовым статусом, он имел прекрасную площадку для демонстрации возможностей. Его пребывание в «Тоттенхэме» — это гарант постоянного места в старте клуба и сборной, отличной зарплаты и бонусов. Мало в АПЛ было хороших форвардов? Но только Кейн мог похвастаться своим «весом» и стабильностью.

Гарри Кейн. Фото Global Look Press

Это хороший и взаимовыгодный союз. Это не значит, что его нужно продлевать, — но значит, что в нем все обязаны друг другу и не стоит проклинать то время. Достижения Гарри абсолютно великие, а «Тоттенхэм» получил отличного форварда, много денег за успехи в чемпионате и еврокубках и еще претендует на компенсацию. Разве это тюрьма?

У Кейна сейчас три реалистичных варианта. Первый — пока самый очевидный, это «Бавария». Там Тухель, там его хотят и там трофеи — а еще на этот трансфер Леви даст одобрение. Но он же и самый печальный. Во-первых, лучший английский бомбардир поколения внезапно скроется в бундеслиге — чемпионате, где обычно раскрывают топовых игроков, а не дают им доигрывать. Во-вторых, «Гарри Кейн — чемпион Германии» — это противоестественно. Лучший бомбардир сборной Англии и «Тоттенхэма», без пяти минут лучший форвард в истории АПЛ — и чемпион Германии? Как, откуда?

Ну и тот же рекорд Ширера, до которого Кейну осталось меньше 60 голов (2,5 сезона в спокойном темпе), в случае перехода в «Баварию» не падет. А таким манипуляциям, как помним, Кейн подвержен. Это отсылает нас ко второму варианту — «МЮ», но здесь есть проблема: его хотят, его могут купить, но Леви однажды клялся не отдавать Гарри конкурентам. И уже, по слухам, выставил драконовские условия — 100 миллионов евро одним платежом, без рассрочек. Хотя такой вариант представляется идеальным — Кейн смог бы бороться за трофеи, соревнуясь при этом с Ширером.

Есть еще третий вариант — остаться в «Тоттенхэме» до конца контракта (июнь 2024 года). Так Гарри продолжит погоню за званием лучшего бомбардира АПЛ, но почти стопроцентно опять останется без трофеев. Зато летом сможет совершенно бесплатно и без оглядки на Леви выбирать, куда идти — в «МЮ», «Баварию» или «Барселону». Что же он выберет?

Будет печально, если его самоцель — попросту набить карманы «чашками». Можно, конечно, отправиться в «Баварию» и к концу карьеры завалить свой шкаф трофеями, но точно ли эта история — про Кейна? Нужны ли ему трофеи ради трофея? Что-то подсказывает, что это игрок другого плана. И рекорд Ширера или даже один Кубок лиги с «Тоттенхэмом» для него важнее пяти чемпионств в бундеслиге.

Если это так, то у него один путь — остаться в Англии. В новом Манчестере или в родном Лондоне — это уже детали, но путь открыт. Еще ничего не потеряно, как бы ни казалось со стороны, — у Кейна впереди тяжелые, но правильные решения.