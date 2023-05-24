Третьего бомбардира АПЛ дисквалифицировали на восемь месяцев. Тони готовился к переходу в топ-клуб, но сам же все испортил

Необычная история из высшего английского дивизиона.

В сезоне АПЛ-2022/23 появился притягивающий к себе внимание персонаж. Это Айван Тони, нападающий из середняка «Брентфорда», который вдруг принялся разрывать английский чемпионат. С 20 голами в 33 турах Тони занимает третье место в гонке бомбардиров АПЛ, цена на него на Transfermarkt подскочила до 50 миллионов евро, а в марте Гарет Саутгейт оформил ему первый вызов в сборную Англии.

«Поменял бы я Тони на Холанна? Конечно, нет, — говорил недавно тренер «Брентфорда» Томас Франк. — Если бы Айван играл за клуб из топ-4 АПЛ, то забил бы больше 25 голов. Я абсолютно убежден в этом. Он творит потрясающие вещи».

Айван Тони. Фото Global Look Press

Что пошло не так

Казалось бы, перед нами — старт карьеры большого нападающего. Пусть Айвану уже 27 лет, но ведь многие форварды выходили на топ-уровень ближе к 30. Однако волшебный сезон для Тони закончился досрочно — вероятнее всего, он упустит и третью позицию в бомбардирской гонке, и шансы в ближайшее время дебютировать за сборную своей страны.

Причина — восьмимесячная дисквалификация, которую футболисту впаяли за нарушение правил Футбольной ассоциации Англии (ФА) в отношении ставок. Также Тони выписали штраф на 50 тысяч фунтов стерлингов. Вердикт жесткий — на поле в Англии Айван сможет вернуться только после 16 января 2024-го, а тренироваться с командой — с сентября 2023-го. Более того, ФА подала документы в ФИФА, чтобы добиться международной дисквалификации футболиста — в данный момент он имеет право играть за пределами Англии.

Публичной история стала в ноябре 2022 года, когда ФА объявила, что Тони предъявлено обвинение по 232 пунктам в предполагаемом нарушении правил о ставках. Обвинения касались четырехлетнего периода с февраля 2017 года по январь 2021-го. Позже было обнаружено и предъявлено еще 30 таких случаев.

Вероятно, это стало одной из причин, почему Саутгейт не вызвал Тони на чемпионат мира в Катаре. Сам Айван тогда опубликовал в соцсетях следующее сообщение: «Я знаю о вышедшей статье обо мне. Я помогал футбольной ассоциации в расследовании и не буду давать никаких комментариев, пока расследование не будет завершено. Я гордый англичанин, и я мечтал с детства сыграть за свою страну в финале чемпионата мира».

Айван Тони. Фото Global Look Press

В чем обвиняют Тони

17 мая ФА подтвердила, что Тони будет отстранен от футбола на восемь месяцев. В заявлении руководящего органа говорится, что представленные комиссией письменные причины наказания Тони будут опубликованы «в надлежащее время», после чего станет более ясно, как именно игрок был признан нарушившим правила ставок.

Тони было предъявлено обвинение в 262 нарушениях пункта ФА E8, который регулирует правила ставок для людей, занимающихся профессиональным футболом. В частности, передачу третьим лицам закрытой информации — например договоренностей о предстоящем трансфере или деталях состава на матч. Вероятно, Тони попал как раз в такую историю.

Пока точно не известно, какие аспекты пункта E8 нарушил Тони. Вероятно, все прояснится, когда независимая комиссия опубликует соответствующую информацию. ФА заявила, что 30 из этих обвинений были сняты, Тони же признался в остальных 232.

Фото Global Look Press

Чем примечателен Тони

Айвана называют одним из самых ярких нападающих АПЛ. И дело не только в его результативности. У Тони отличное сочетание габаритов, пластичности и техники, что позволяет ему исполнять разноплановые роли на острие атаки. Благодаря ему «Брентфорд» здорово цепляется за мячи после верховых передач, удачно комбинирует у чужой штрафной и может рассчитывать на его рывки за спины защитникам.

А еще у Тони есть секретное оружие — четкое и необычное исполнение пенальти. Перед одиннадцатиметровыми он берет рваный разбег, делает паузу и наносит удар, несмотря на мяч. И это не назовешь понтами — в нынешнем сезоне Тони шел на рекорд Яя Туре (11 из 11 реализованных первых пенальти в АПЛ), но немного недотянул (остановился на 10), оступившись в матче с «Ньюкаслом».

Да и вообще карьера у Айвана вышла необычной. В первую футбольную академию он попал очень поздно — аж в 14 лет. Начинал свой путь в «Нортхэмптоне» из четвертого по силе английского дивизиона, в чемпионшипе дебютировал лишь в 24 (зато как — забил 33 мяча за сезон!), в АПЛ — в 25.

Сезон-2022/23 стал прорывным для Тони — он показал, что может забивать много даже в составе середняка. Зимой писали об интересе к нему со стороны «Манчестер Юнайтед» и «Челси», и если бы Айван продолжил в том же духе, уже летом можно было бы рассчитывать на трансфер в топ-клуб. Но из-за своей же глупости Тони притормозил свою выходившую на элитный уровень карьеру.