За «Манчестер Сити» играл чудом выживший немецкий солдат. Удивительная судьба Берта Траутманна

История военнопленного, которого защищал раввин.

Если бы историю Траутманна написал голливудский сценарист, его бы тут же обвинили в излишнем фантазерстве. Слишком много в этой биографии эпизодов и стечений обстоятельств, в которые сложно поверить. Солдат вермахта, чудом выживший в ходе вторжения в СССР, переживший три пленения и ставший легендой английского футбола. Казалось бы, такой сюжет может породить разве что воспаленный мозг, но все это — удивительная правда.

Бернхард Карл Траутманн родился в октябре 1923 года в пригороде Бремена. Его отец работал на фабрике, но с ранних лет семья привыкла жить чуть ли не впроголодь. Веймарская республика из-за унизительных условий Версальского мира с головой окунулась в экономический кризис, затронувший все слои населения. Семейству Траутманнов пришлось продать частный дом и переехать в рабочий квартал города.

Берт Траутманн. Фото Global Look Press

Когда Бернхарду исполнилось 10 лет, к власти в стране пришли национал-социалисты. Родители записали мальчика в молодежную организацию преступного режима и с гордостью следили, как отпрыск успешно играет за городские гандбольные и футбольные команды. И даже однажды получил награду из рук президента фон Гинденбурга. В 14 лет мальчик бросил школу, чтобы помогать в развитии сельского хозяйства по указу правительства.

К 18 годам Бернхард вымахал до 189 сантиметров и стал классическим примером «идеального арийца», взращенного на идеях Третьего рейха: голубоглазый крепкий блондин, почитавший фюрера. Неудивительно, что по достижении совершеннолетия юноша записался в вермахт. Шел 1941 год...

Траутманн попал в десант. Он с детства мечтал о профессии летчика, но из-за высокого роста и юного возраста парень работал в тылу радистом. Это быстро наскучило Бернхарду, и он перевелся в парашютно-десантную дивизию, которую перебросили под Днепропетровск. Безопасный тыл и футбольные матчи с сослуживцами уступили место жестоким боям с Красной армией. Из личного состава дивизии в 1000 человек выжили лишь 90, включая Траутманна. Но здесь он получил звание унтер-офицера и даже «Железный крест».

Бернхард чудом избежал оглушительного поражения под Сталинградом — еще до окончания одной из переломных битв Великой Отечественной войны десантник попал в советский плен при одной из высадок. Но Траутманн сумел сбежать и вернуться в Германию. В 1944-м его откомандировали на Западный фронт — во Францию. К слову, служил в немецких войсках и младший брат Бернхарда — Карл-Хайнц, который считался одним из самых многообещающих футболистов в бременском регионе, но в 1943-м погиб на Восточном фронте.

Берт Траутманн. Фото Global Look Press

Во Франции Бернхард попалт в плен союзным англо-американским войскам, снова сбежал и в начале весны 1945-го, понимая, что война проиграна, отправился пешком в родной Бремен. По дороге его пленили в третий раз — теперь он попал в руки к англичанам. Эпизод получился забавным даже с учетом непростого военного времени — пытаясь уйти от погони, Траутманн перепрыгнул через забор и напоролся на английского солдата, встретившего его фразой: «Привет, фриц! Может, по чашечке чая?»

До 1948 года Траутманн находился в лагерях для военнопленных. Большую часть этого времени он провел в английской провинции Ланкашир, где помогал восстанавливать разрушенную немецкими налетами инфраструктуру. Спустя три года после конца войны Бернхарда освободили и предложили вернуться в Германию. Однако тот решил остаться в Великобритании, женился на местной девушке и работал на ферме, параллельно играя в футбол за любительские команды и помогая утилизировать неразорвавшиеся авиабомбы. От старого имени, которое не могло нормально произносить англоговорящее окружение, он отказался. С тех пор Траутманн взял себе имя Берт.

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Летом 1949-го Берт подписал первый в жизни профессиональный футбольный контракт — с «Манчестер Сити». Само собой, в те времена «Сити» был далек от статуса топ-клуба, но для человека, еще год назад игравшего в футбол в лагере, это было сродни сказке. К слову, Траутманн защищал ворота от силы год. До этого он успешно выступал на позиции центрального полузащитника, но во время одного из лагерных матчей получил травму и, не захотев покидать поле, встал в рамку. Это было судьбоносное решение — Берт, благодаря росту, реакции и прыгучести, а также умению играть ногами, показывал приличный уровень.

Подписание Траутманна в «Манчестер Сити» вызвало широкий резонанс. У стадиона клуба собралась толпа от 20 до 40 тысяч человек, протестующая против заключения контракта с бывшим солдатом нацистской Германии. Скандала истории добавлял тот факт, что проживающие в Манчестере евреи в большинстве болели как раз за «Сити». Берт на пресс-конференции говорил, что никогда не разделял идеологию национал-социализма и «просто выполнял свою работу», но это не охладило пыл толпы. Хотя было множество и тех, кто с одобрением отнесся к Траутманну: в этой истории видели модель перевоспитания и послевоенного космополитизма. Берта, несмотря на мрачное прошлое, хорошо приняли в команде. За него вступился даже капитан Эрик Уэствуд, хотя он, участник высадки союзников в Нормандии, мягко говоря, недолюбливал немцев.

Погасить волну негодования болельщиков удалось лишь манчестерскому раввину Александру Альтманну, чьи родители погибли во время холокоста. В открытом письме в Manchester Evening Chronicle религиозный деятель писал:

«Траутманн не должен нести наказание за ужасную жестокость немцев, от которой мы пострадали. Здесь нет ничего плохого, если этот футболист — порядочный парень. Он не должен быть наказан за преступление всей страны. Каждый случай должен оцениваться отдельно».

Берт Траутманн. Фото Global Look Press

Тем не менее у Берта ушло много времени, чтобы переубедить самых ярых недоброжелателей. Он здорово играл за «МанСити», но по-настоящему его зауважали лишь в 1956-м, когда «горожане» обыграли «Бирмингем» в финале Кубка Англии. За 15 минут до конца матча Траутманн получил жесткий удар в голову после столкновения с нападающим соперника. Голкипер доиграл встречу до конца и сделал несколько решающих сейвов. На следующий день команда отправилась на прием в Букингемский дворец на встречу с королевой. Елизавета II заметила необычный наклон головы вратаря и спросила, что с ним. Берт ответил, что у него немного болит шея. Три дня спустя рентген выявил повреждение трех позвонков. Финал Кубка Англии Берт доигрывал с переломом шеи, а делавший снимок врач удивился тому, как футболист умудрился остаться в живых.

Траутманн играл за «Сити» до 1964 года, проведя 545 матчей. Его имя — в залах славы клуба, а также английского и немецкого футбола. В 2004-м, за 9 лет до смерти, Берт за помощь в налаживании англо-германских отношений получил от королевы Орден Британской империи, став единственным в истории человеком, одновременно владеющим этой наградой и немецким «Железным крестом». На церемонии Елизавета II удивила Берта тем, что хорошо помнила его спустя 48 лет: королева поинтересовалась, как его шея.