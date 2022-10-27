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За «Манчестер Сити» играл чудом выживший немецкий солдат. Удивительная судьба Берта Траутманна

За «Ман Сити» играл чудом выживший немецкий солдат. Удивительная судьба Траутманна
Марк Бессонов
Корреспондент отдела футбола
Берт Траутманн.
Фото Global Look Press
Берт Траутманн.
Фото Global Look Press
Берт Траутманн.
Фото Global Look Press
Берт Траутманн.
Фото Global Look Press
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История военнопленного, которого защищал раввин.

Если бы историю Траутманна написал голливудский сценарист, его бы тут же обвинили в излишнем фантазерстве. Слишком много в этой биографии эпизодов и стечений обстоятельств, в которые сложно поверить. Солдат вермахта, чудом выживший в ходе вторжения в СССР, переживший три пленения и ставший легендой английского футбола. Казалось бы, такой сюжет может породить разве что воспаленный мозг, но все это — удивительная правда.

Бернхард Карл Траутманн родился в октябре 1923 года в пригороде Бремена. Его отец работал на фабрике, но с ранних лет семья привыкла жить чуть ли не впроголодь. Веймарская республика из-за унизительных условий Версальского мира с головой окунулась в экономический кризис, затронувший все слои населения. Семейству Траутманнов пришлось продать частный дом и переехать в рабочий квартал города.

Берт Траутманн. Фото Global Look Press
Берт Траутманн.
Фото Global Look Press

Когда Бернхарду исполнилось 10 лет, к власти в стране пришли национал-социалисты. Родители записали мальчика в молодежную организацию преступного режима и с гордостью следили, как отпрыск успешно играет за городские гандбольные и футбольные команды. И даже однажды получил награду из рук президента фон Гинденбурга. В 14 лет мальчик бросил школу, чтобы помогать в развитии сельского хозяйства по указу правительства.

К 18 годам Бернхард вымахал до 189 сантиметров и стал классическим примером «идеального арийца», взращенного на идеях Третьего рейха: голубоглазый крепкий блондин, почитавший фюрера. Неудивительно, что по достижении совершеннолетия юноша записался в вермахт. Шел 1941 год...

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Траутманн попал в десант. Он с детства мечтал о профессии летчика, но из-за высокого роста и юного возраста парень работал в тылу радистом. Это быстро наскучило Бернхарду, и он перевелся в парашютно-десантную дивизию, которую перебросили под Днепропетровск. Безопасный тыл и футбольные матчи с сослуживцами уступили место жестоким боям с Красной армией. Из личного состава дивизии в 1000 человек выжили лишь 90, включая Траутманна. Но здесь он получил звание унтер-офицера и даже «Железный крест».

Бернхард чудом избежал оглушительного поражения под Сталинградом — еще до окончания одной из переломных битв Великой Отечественной войны десантник попал в советский плен при одной из высадок. Но Траутманн сумел сбежать и вернуться в Германию. В 1944-м его откомандировали на Западный фронт — во Францию. К слову, служил в немецких войсках и младший брат Бернхарда — Карл-Хайнц, который считался одним из самых многообещающих футболистов в бременском регионе, но в 1943-м погиб на Восточном фронте.

Берт Траутманн. Фото Global Look Press
Берт Траутманн.
Фото Global Look Press

Во Франции Бернхард попалт в плен союзным англо-американским войскам, снова сбежал и в начале весны 1945-го, понимая, что война проиграна, отправился пешком в родной Бремен. По дороге его пленили в третий раз — теперь он попал в руки к англичанам. Эпизод получился забавным даже с учетом непростого военного времени — пытаясь уйти от погони, Траутманн перепрыгнул через забор и напоролся на английского солдата, встретившего его фразой: «Привет, фриц! Может, по чашечке чая?»

До 1948 года Траутманн находился в лагерях для военнопленных. Большую часть этого времени он провел в английской провинции Ланкашир, где помогал восстанавливать разрушенную немецкими налетами инфраструктуру. Спустя три года после конца войны Бернхарда освободили и предложили вернуться в Германию. Однако тот решил остаться в Великобритании, женился на местной девушке и работал на ферме, параллельно играя в футбол за любительские команды и помогая утилизировать неразорвавшиеся авиабомбы. От старого имени, которое не могло нормально произносить англоговорящее окружение, он отказался. С тех пор Траутманн взял себе имя Берт.

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Летом 1949-го Берт подписал первый в жизни профессиональный футбольный контракт — с «Манчестер Сити». Само собой, в те времена «Сити» был далек от статуса топ-клуба, но для человека, еще год назад игравшего в футбол в лагере, это было сродни сказке. К слову, Траутманн защищал ворота от силы год. До этого он успешно выступал на позиции центрального полузащитника, но во время одного из лагерных матчей получил травму и, не захотев покидать поле, встал в рамку. Это было судьбоносное решение — Берт, благодаря росту, реакции и прыгучести, а также умению играть ногами, показывал приличный уровень.

Подписание Траутманна в «Манчестер Сити» вызвало широкий резонанс. У стадиона клуба собралась толпа от 20 до 40 тысяч человек, протестующая против заключения контракта с бывшим солдатом нацистской Германии. Скандала истории добавлял тот факт, что проживающие в Манчестере евреи в большинстве болели как раз за «Сити». Берт на пресс-конференции говорил, что никогда не разделял идеологию национал-социализма и «просто выполнял свою работу», но это не охладило пыл толпы. Хотя было множество и тех, кто с одобрением отнесся к Траутманну: в этой истории видели модель перевоспитания и послевоенного космополитизма. Берта, несмотря на мрачное прошлое, хорошо приняли в команде. За него вступился даже капитан Эрик Уэствуд, хотя он, участник высадки союзников в Нормандии, мягко говоря, недолюбливал немцев.

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Погасить волну негодования болельщиков удалось лишь манчестерскому раввину Александру Альтманну, чьи родители погибли во время холокоста. В открытом письме в Manchester Evening Chronicle религиозный деятель писал:

«Траутманн не должен нести наказание за ужасную жестокость немцев, от которой мы пострадали. Здесь нет ничего плохого, если этот футболист — порядочный парень. Он не должен быть наказан за преступление всей страны. Каждый случай должен оцениваться отдельно».

Берт Траутманн. Фото Global Look Press
Берт Траутманн.
Фото Global Look Press

Тем не менее у Берта ушло много времени, чтобы переубедить самых ярых недоброжелателей. Он здорово играл за «МанСити», но по-настоящему его зауважали лишь в 1956-м, когда «горожане» обыграли «Бирмингем» в финале Кубка Англии. За 15 минут до конца матча Траутманн получил жесткий удар в голову после столкновения с нападающим соперника. Голкипер доиграл встречу до конца и сделал несколько решающих сейвов. На следующий день команда отправилась на прием в Букингемский дворец на встречу с королевой. Елизавета II заметила необычный наклон головы вратаря и спросила, что с ним. Берт ответил, что у него немного болит шея. Три дня спустя рентген выявил повреждение трех позвонков. Финал Кубка Англии Берт доигрывал с переломом шеи, а делавший снимок врач удивился тому, как футболист умудрился остаться в живых.

Траутманн играл за «Сити» до 1964 года, проведя 545 матчей. Его имя — в залах славы клуба, а также английского и немецкого футбола. В 2004-м, за 9 лет до смерти, Берт за помощь в налаживании англо-германских отношений получил от королевы Орден Британской империи, став единственным в истории человеком, одновременно владеющим этой наградой и немецким «Железным крестом». На церемонии Елизавета II удивила Берта тем, что хорошо помнила его спустя 48 лет: королева поинтересовалась, как его шея.

Футбол
ФК Манчестер Сити
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