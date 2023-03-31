Братья из России зажигают в академиях «МЮ» и «Сити». Старший — будущая звезда «Юнайтед»

История семьи Ибрагимовых.

Старший — непобедимый боец

В Европе не так уж много российских футболистов, а воспитанников крупных академий — еще меньше. Иностранцу вообще тяжело попасть в зарубежную футбольную школу, а тем более в английскую, где после брексита ужесточились правила приема новичков. Поэтому история братьев Ибрагимовых во многом уникальна.

Их семья — более чем спортивная. Около пяти лет назад она перебралась из Буйнакска (Дагестан) в Великобританию, где четыре брата начали делать первые спортивные шаги. У старшего из них — Ибрагима Ибрагимова — уже успешно стартовала карьера. Он боец ММА, который в начале марта одержал четвертую победу на профессиональном уровне. Если считать и любительские бои по правилам ММА, то у Ибрагимова впечатляющая серия: 11-0-0.

В одной команде с детьми Роналду и Руни

Три других брата — будущие футболисты.

Младшего зовут Мухаммад, хотя в Англии его все называют просто Мо, как Салаха. Он играет за команду академии «Манчестер Сити» U-11, и в прошлом сезоне Мухаммад в составе «горожан» выиграл Национальный кубок — главный трофей Англии по своему возрасту. В финале «Манчестер Сити» обыграл «Челси».

Мухаммад Ибрагимов — четвертый справа, нижний ряд. Академия «Манчестер Сити»

У среднего брата более замысловатый путь: Гази Ибрагимову было девять лет, когда он поступил в академию «Шеффилд Юнайтед», но там он отучился лишь один сезон — когда семья Ибрагимовых переехала в Манчестер, Гази оказался в школе «Сити». Но голубую футболку он носил совсем недолго и уже два года защищает цвета «Манчестер Юнайтед».

Команда U-13 — одна из самых многообещающих в академии «красных дьяволов». В ней, например, постоянно забивает талантливая звезда соцсетей Джей Джей Габриэл, а еще осенью бок о бок с Гази играл Криштиану Роналду — младший. Другой узнаваемый бомбардир — старший сын Уэйна Руни Кай, наколотивший 56 мячей за прошлый сезон.

Гази в такой компании не теряется — он не только основной защитник команды, но и капитан. В середине марта «МЮ» стал чемпионом северной конференции Национального кубка своего возраста, и именно Ибрагимов выносил трофей для своих одноклубников.

Гази Ибрагимов (в центре). Фото Соцсети

Лидер и капитан

Ближе всех к взрослому футболу старший из трех братьев — Амир. Болельщики и одноклубники называют его Иброй, и это не только сокращение от фамилии, но и лестное сравнение, ведь, как и Златан, Амир — нападающий.

Амиру было 11 лет, когда он вместе с Гази оказался в академии «Шеффилд Юнайтед». Через год старший из братьев-футболистов напрямую перешел в академию «МЮ», где он уже дорос до приличных высот по меркам юношеского футбола.

Ибрагимов — капитан и один из лидеров команды U-15. Он исполняет штрафные и пенальти, и один из 11-метровых в прошлом мае принес «Юнайтед» победу над «Манчестер Сити» в финале престижного Кубка Альберта Фелана. Амир еще и зрелищно отпраздновал гол акробатическим сальто.

О лидерских и человеческих качествах Ибрагимова говорит прошлогодний эпизод из матча с «Тоттенхэмом». Амир неудачно подобрал бутсы и поскользнулся в чужой штрафной, находясь рядом с защитником, и арбитр назначил пенальти. Большинство форвардов на месте Ибры постаралось бы использовать подвернувшийся шанс, но капитан знал, что упал сам, поэтому подчеркнуто пробил слабо и прямо в руки голкиперу. Видео с этим эпизодом мгновенно стало вирусным и разлетелось повсюду.

«Большой интерес в Европе»

Ибрагимов вообще очень популярен в соцсетях — у него почти 120 тысяч подписчиков. Многие из них — мусульмане, которых привлекло недавнее видео, на котором Амир наизусть читает аяты из Корана. Кто-то подписался на Амира, когда узнал об экстраординарном случае двухмесячной давности: Ибрагимов принес победу «МЮ» U-16 в матче с «Ливерпулем», а сразу после финального свистка отправился на соседнее поле, где помог уже команде U-18 обыграть «Ливерпуль».

Смена игровых партнеров — это нормально для Ибрагимова. Ему всего 15, но в текущем сезоне Амир уже сыграл пять матчей за команду U-18, а в сентябре даже провел товарищескую игру с «Болтоном Б» за U-21, причем отметился в ней результативной передачей.

Минувшим летом Ибрагимов подписал контракт с «Манчестер Юнайтед», по которому он будет находиться в академии до 17 лет, а уже затем оформит профессиональное соглашение с клубом. Издание Manchester Evening News, комментируя это, подчеркнуло, что к Ибрагимову есть «большой интерес в Европе».

Амир Ибрагимов. Фото Соцсети

Англия или Россия?

Клубная карьера Амира может сложиться как угодно, но цвета какой сборной он будет защищать? Ибрагимов — дагестанец, родившийся в России, но уже много лет он живет в Великобритании, где видят его потенциал. В феврале Амир дебютировал за юношескую сборную Англии (U-15), отыграв час в товарищеской встрече с Бельгией.

Впрочем, шансы увидеть Ибрагимова (и его братьев) в национальной команде России еще остаются, ведь можно сменить спортивное гражданство, даже сыграв за юношеские и молодежные сборные. Пока же выбор Амира объясним. В любом случае следить за карьерами братьев из России будет крайне любопытно.