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Сегодня, 11:30

Благодаря саудитам «Ньюкасл» превращается в топ-клуб. Идет в таблице выше «МЮ», «Челси» и «Ливерпуля»

Дмитрий Гирин
Корреспондент
Полузащитник «Ньюкасла» Мигель Альмирон празднует забитый гол.
Фото Reuters
Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау.
Фото Reuters
Футболисты «Ньюкасла».
Фото Reuters
Нападающий «Ньюкасла» Александр Исак.
Фото Global Look Press
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Про скандалы и токсичность уже почти не вспоминают.

Результаты

На выходных «Ньюкасл» разгромил в гостях «Саутгемптон» (4:1) и взлетел на третье место в таблице. Выше «Тоттенхэма», «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Ливерпуля». За 13 матчей у «сорок» всего одно поражение, а их беспроигрышная серия достигла девяти встреч. Такое не спишешь на легкий календарь: команда Эдди Хау показывает себя конкурентоспособной и против топ-соперников — ничьи с «Манчестер Сити» (3:3) и «МЮ» (0:0), победа над «Тоттенхэмом» (2:1). Проиграл «Ньюкасл» только «Ливерпулю» (1:2), да и то красные забили победный гол на седьмой добавленной минуте.

Такой взлет совпал с первой годовщиной покупки «сорок» саудовскими владельцами. В октябре 2021-го на северо-востоке Англии творилось настоящее безумие — фанаты ликовали, правозащитники возмущались, журналисты и блогеры увлеченно считали деньги. Дата и результаты — отличный повод, чтобы посмотреть, как «Ньюкасл» изменился за это время.

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Тем более что Аманда Стэйвли — одна из миноритарных акционеров клуба (у нее, Мерхада Годдуси и Джейми Ройбена в сумме 20% акций), которая проводила сделку по продаже и, по сути, была поставлена саудовскими владельцами смотрящей, сразу обозначила амбиции: «Хотим ли мы стать чемпионами в следующие 5-10 лет? Да. В плане трофеев у нас такие же амбиции, как у «ПСЖ» или «Манчестер Сити».

Трофеев пока ожидаемо нет, но прогресс очевиден. Саудовская эра в «Ньюкасле» началась с семи матчей без побед, но в последних 18 матчах прошлого сезона «сороки» выиграли 12 раз. И если взять таблицу за 12 месяцев — с октября 2021-го по октябрь 2022-го — то в ней клуб идет на седьмом месте. Что вполне достойно.

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Тренер и инфраструктура

Значительная заслуга в этом принадлежит Хау. Новые владельцы определенно угадали с 44-летним англичанином, хотя их первым выбором был Унаи Эмери. «Ньюкасл» почти договорился с баском. Уже был забронирован частный джет, на котором он должен был прилететь, согласовать последние детали и поставить подпись под соглашением. Однако в 11 вечера накануне вылета Эмери отказался. В итоге в выигрыше оказались все: Эмери провел впечатляющую лигочемпионскую кампанию с «Вильярреалом», дойдя до полуфинала, а затем все равно получил работу в Англии, приняв приглашение «Астон Виллы». Ну а «Ньюкасл» получил Хау.

«Он идеально подходит для этой работы. Я был уверен в том, что, придя, он сразу начнет менять положение дел. Я точно знаю, что он может дать клубу. Хау всегда очень требователен, и это то, что нужно «Ньюкаслу». Клуб может перейти иностранным владельцам, но нужно выжимать максимум из английского ядра. Хау точно знал, как с этим справиться», — говорил в интервью The Athletic нападающий «сорок» Каллум Уилсон, ранее работавший с Хау в «Борнмуте».

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау. Фото Reuters
Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау.
Фото Reuters

При этом требовательность Хау выражается не только на тренировочном поле в работе с игроками. По информации The Athletic, придя в «Ньюкасл», он был неприятно удивлен низким уровнем инфраструктуры, которая во многих аспектах уступала тому, что было в «Борнмуте». В частности, тренер делит офис со своим ассистентом Джейсоном Тиндаллом, однако другой персонал и футболисты располагаются в другой части здания базы, и это, по мнению Хау, крайне неэффективно. Так что он сразу стал настаивать на необходимости реконструкции тренировочного комплекса, сильно запущенного при предыдущем владельце Майке Эшли. А еще лучше — строительстве новой базы. Это требование было услышано. Сейчас идет выбор места — есть четыре варианта площадок.

Другие кадровые и инфраструктурные изменения уже произошли. Например, пост спортивного директора занял Дэн Эшуорт, брат Пола Эшуорта, занявшего осенью аналогичную должность в «Спартаке». Дэн известен как автор программы «ДНК Англии», с помощью который был реформирован институт сборных — и последние несколько лет юношеские и молодежные команды демонстрируют впечатляющие результаты. Кроме того, он успешно работал в «Брайтоне» с Грэмом Поттером.

Значительно увеличился бюджет академии, а женская команда была оформлена в штат. В первой команде появились нутрициолог, тренер-аналитик и еще один специалист по фитнессу. Был расширен персонал коммерческого и других неспортивных отделов, а зарплаты там приведены в соответствие с рынком. Для понимания — в коммерческом отделе «Ньюкасла» работало четыре человека, тогда как в топ-клубах АПЛ бывает и по 250 сотрудников.

С одной стороны, это похоже на ситуацию, когда кто-то охотно сорит деньгами и все, кто может, отчаянно хотят присосаться и урвать свою часть пирога. С другой, неназванный сотрудник «Ньюкасла» сказал The Athletic, что теперь «они чувствуют, что стали похожи на серьезную спортивную организацию».

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Трансферы и игроки

Впрочем, конечно, в первую очередь всех волнуют трансферы. Все ждали, что «Ньюкасл» начнет заваливать рынок миллионами. Отчасти так и происходит. За два трансферных окна «сороки», по данным Transfermarkt, потратили на новичков 266 миллионов евро, а самой дорогой покупкой стал шведский нападающий Александр Исак из «Реал Сосьедад», за которого отдали 70 миллионов.

С другой стороны, по итогам лета-2022 «Ньюкасл» не попал даже в топ-10 раскошелившихся клубов. Больше него тратили, например, «Вест Хэм» и «Ноттингем Форрест», а «Вулверхэмптон» расстался с такой же суммой. При этом нужно понимать, что в отношении «сорок» теперь действует не только английская, но еще и персональная саудовская надбавка, и с ней даже за Криса Вуда — нападающего типажа «отбойный молоток», который даже сам над собой шутит (wood по-английски «дерево») — приходится отдавать «Бернли» 30 миллионов евро. А за перспективного, но не звездного нападающего Александра Исака — и вовсе вываливать 70 миллионов.

Нападающий «Ньюкасла» Александр Исак. Фото Global Look Press
Нападающий «Ньюкасла» Александр Исак.
Фото Global Look Press

Однако в «Ньюкасле» не настроены спешить и скупать все, что движется. В клубе рассчитывают полностью перестроить состав за три летних трансферных окна, а пока прошло только одно. Главная же цель на январь, по информации The Mirror, полузащитник «Лестера» Джеймс Мэддисон.

В выдающейся книге Саймона Купера и Стефана Шиманьски «Футболономика» доказывается крайне важный тезис, что место команды в таблице зависит в первую очередь от величины зарплатной ведомости — именно эта зависимость является основной. По данным ресурса Capology, зарплатная ведомость «Ньюкасла» — 62,6 миллиона фунтов. Это 10-е место в АПЛ, позади не только клубов из топ-6, но и «Астон Виллы», «Лестера» и «Вест Хэма». Так что нынешнее место в топ-3 — это точно оверперформанс.

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Политика

Другой важный вопрос — политический. Никто не скрывает, что «Ньюкасл» для саудитов прежде всего имиджевая покупка. Среди всеобщего фанатского ликования и настроения рабочего оптимизма, воцарившегося за последний год на «Сент-Джеймс Парк», до сих пор есть недовольные. В августе они, объединившись, даже выпустили самиздат «Град в пустыне», где рассказывали о гомофобии в Саудовской Аравии, войне в Йемене и о том, как работает «спортивная прачечная», которой, по их мнению, стал «Ньюкасл».

В октябре перед матчем с «Брентфордом» перед стадионом можно было подписать петицию с требованием освободить Абдула Рахмана аль-Садхама — саудовского гуманитарного активиста, осужденного на 20 лет за пост в соцсети. Никто их не разгонял и не осуждал, но, по мнению журналиста Mirror Саймона Берда, общее настроение фанатов таково: «Почему я не могу поддерживать любимую команду, если премьер-лига одобрила эту сделку, а наше правительство ведет с ними дела?»

Футболисты «Ньюкасла». Фото Reuters
Футболисты «Ньюкасла». Фото Reuters
Фото Reuters
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