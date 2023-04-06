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Сегодня, 15:50

Лэмпард — в «Челси». Вы серьезно?

Гоша Чернов
Корреспондент
Фрэнк Лэмпард.
Фото Global Look Press
Фрэнк Лэмпард.
Фото Global Look Press
Фрэнк Лэмпард.
Фото Global Look Press
Фрэнк Лэмпард.
Фото Global Look Press
Кай Хаверц.
Фото Reuters
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Еще одна шокирующая новость со «Стэмфорд Бридж».

Неочевидный кандидат

Во вторник «Челси» уже без Грэма Поттера принимал дома «Ливерпуль». Командой тогда руководил Бруно Сальтор — очевидный временщик, которому определенно рано биться с «Реалом» в Лиге чемпионов. Операторы тщетно искали на стадионе Юлиана Нагельсманна и Луиса Энрике — двух фаворитов на пост главного тренера «Челси». Зато нашли Фрэнка Лэмпарда: лучший бомбардир в истории клуба сидит без работы уже два месяца и, как казалось, просто пришел посмотреть на игру бывшей команды.

И правда, что удивительного в его визите? Лэмпарду на «Стэмфорд Бридж» рады всегда. Он легендарная для клуба личность, статус которой не подорвет ничто. Даже после его увольнения из «Челси» в 2021 году фанаты синих не сняли с трибун баннер со словами «мы верим в Фрэнка». Все были уверены: Лэмпард тут не по работе. Хотя в соцсетях шутили над назначением экс-полузащитника лондонцев.

Фрэнк Лэмпард.
Фото Global Look Press

Контракт на два месяца

Оказалось, зря шутили. Пока журналисты следили за перемещениями Луиса Энрике по Лондону и выуживали крупицы информации из окружения Нагельсманна, Лэмпард тихо вел переговоры с «Челси». К вечеру среды все стало ясно: и главный инсайдер Европы Фабрицио Романо, и главный инсайдер Англии Дэвид Орнштейн сообщили о скором назначении Лэмпарда. А в четверг клуб сделал официальное объявление.

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Контракт 44-летнего тренера рассчитан до конца сезона. Вместе с Лэмпардом в штаб войдут не только его многолетние помощники Джо Эдвардс и Крис Джонс, но и Эшли Коул — экс-защитник сборной Англии раньше не ассистировал Лэмпарду в «Челси», хотя работал с ним в «Эвертоне».

В ливерпульском клубе экс-полузащитник «Челси» пробыл всего год: Лэмпард помог «Эвертону» спастись от вылета в прошлом сезоне, но в этом «ириски» совсем не впечатляли. Команда выиграла всего три из 20 матчей в АПЛ при Фрэнке, так что январская отставка выглядела более чем ожидаемой. Без Лэмпарда «Эвертону» лучше: новый главный тренер Шон Дайч уже одержал те же три победы и выгреб команду из зоны вылета.

Фрэнк Лэмпард.
Фото Global Look Press

Много вопросов

Как при таком раскладе можно всерьез рассматривать Лэмпарда главным тренером топ-клуба, да еще и кризисного? Если бы он преуспел в «Эвертоне», тогда вопросов не возникало бы, но разве он заслужил повышение и второй шанс на «Стэмфорд Бридж»? И самый главный вопрос: если вы не можете назначить постоянного тренера сейчас, то зачем вообще надо было увольнять Поттера? Что Лэмпард даст команде нового за эти два месяца?

Вопросов — тьма, но владелец «Челси» Тодд Боэли за неполный год уже приучил нас к хаотичному стилю руководства клубом. Отставка Поттера именно сейчас выглядела странно, но ее хотя бы можно было оправдать, если бы пришел Нагельсманн или Энрике. Назначение Лэмпарда временщиком говорит о том, что решение Боэли об увольнении Поттера — импульсивное, а не запланированное. Он сначала сделал, а уже потом начал думать.

Фрэнк Лэмпард.
Фото Global Look Press

Логика есть

Но критиковать Боэли и «Челси» сейчас модно и просто. Куда сложнее отыскать логику в его решении и посмотреть на ситуации с его стороны. Как сообщают инсайдеры, Нагельсманн и Энрике не захотели принимать команду сейчас, зато продолжат переговоры с «Челси» для летнего назначения. Оставлять неопытного Бруно Сальтора во главе команды было опасно, ведь впереди «Реал». Значит, требовался кто-то лояльный и согласный поруководить «Челси» пару месяцев.

По всем параметрам подходили только двое — Гус Хиддинк и Лэмпард. Но 76-летнего голландца, конечно, никто не рассматривал — его карьера позади, да и вряд ли друг Романа Абрамовича будет помогать сменившему его американцу. А Лэмпард как раз не очень хорошо попрощался с прежним руководством клуба. The Telegraph писал, что Фрэнк полтора года не общался с Абрамовичем и редко находил общий язык с Мариной Грановской. Гендиректор «Челси» недолюбливала Фрэнка и без сожаления заменила его на Томаса Тухеля зимой 2021-го. Другими словами, возвращение Лэмпарда на «Стэмфорд Бридж» при прежнем руководстве было бы невозможно, но он точно счастлив туда вернуться. А значит, предельно мотивирован.

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Еще один плюс Лэмпарда — опыт работы в кризисных условиях. Он пришел в «Челси» в 2019 году, когда ФИФА наложила на синих запрет на регистрацию новичков. Целый сезон Лэмпард работал с «чужим» составом, но довел команду до зоны Лиги чемпионов и финала Кубка Англии. В тяжелых условиях Фрэнк был вынужден чаще доверять молодежи, и именно тогда расцвели Маунт, Джеймс, Эбрахам, Хадсон-Одои, Томори и Пулишич.

Отсюда вытекает третий плюс Лэмпарда-тренера: умение работать с молодежью. У «Челси» сейчас не только перегруженный футболистами состав, но и достаточно молодежи: Фернандес, Мудрик, оба Фофана, Бадьяшиль, Броя, Мадуэке, Чуквуэмека. По логике боссов «Челси», Лэмпард должен им помочь выйти на новый уровень. Важно и то, что Фрэнк гораздо темпераментнее Поттера — он публично ругался с Юргеном Клоппом и ломал руку, празднуя победный гол «Эвертона». На контрасте это может хорошо повлиять на команду.

Кай Хаверц.
Фото Reuters

Боэли верит, что запала Фрэнка должно хватить на два месяца. Его работа в «Дерби Каунти», «Челси» и «Эвертоне» показывает, что он действительно может давать результат на короткой дистанции, а вот с длинной — пока проблемы. Поэтому какая-то логика в назначении Лэмпарда есть, хотя это все равно не выглядит идеальным решением. Однако если «Челси» снова выиграет Лигу чемпионов с временщиком, как было с Роберто Ди Маттео в 2012-м, то Боэли мигом станет королем.

Фрэнк Лэмпард
Футбол
ФК Челси
Грэм Поттер
Тодд Боэли
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