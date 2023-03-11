Гари Линекера отстранили от работы на ВВС за критику властей. Он сравнил новый закон с политикой нацистской Германии

За журналиста и легенду сборной вступились звезды.

В Англии скандал — Линекера отстранили от работы на ВВС из-за политических высказываний. Гари — один из самых популярных ведущих страны, а также один из самых высокооплачиваемых журналистов в мире, поэтому пройти мимо этого события нельзя. Что же произошло?

Причина отстранения — политические высказывания

В последнее время английская политика пестрит новостями — крупные отставки и массовые забастовки идут вперемешку со спорными законопроектами. К последним можно причислить новую парламентскую инициативу — чиновники планируют запретить нелегальным мигрантам просить убежище в стране.

Немного контекста: в Европе продолжается миграционный кризис, граждане стран Восточной Европы и африканских государств до сих пор массово мигрируют на Запад. Великобритания в списке желанных стран одна из первых, но также самая недоступная — в королевстве суровое миграционное законодательство.

Однако до недавних пор способы попасть на острова были — нелегальные мигранты пересекали Ла-Манш на лодках и уже на берегу подавали запрос на убежище. До сих пор им разрешалось оставаться в стране весь срок рассмотрения заявки, но занявший несколько месяцев назад пост премьер-министра Риши Сунак — враг такой политики. Да и в целом английские управленцы давно работали над новыми ограничениями — в апреле заключили соглашение с Руандой, согласно которому англичане могут отправлять сюда всех нелегалов на содержание. Договор обошелся в 140 миллионов фунтов стерлингов.

Вторым этапом, автором которого считается непосредственно Риши Сунак, стала та самая борьба с миграцией. Теперь, если нелегалы пересекли Ла-Манш и благополучно добрались до островов, их будут отправлять в Руанду. Более того — с пожизненным запретом на возвращение в Великобританию. Именно этот момент задел Гари Линекера.

«Это невероятно жестокая политика, направленная против наиболее уязвимых людей, с риторикой, которая не отличается от той, что использовалась Германией в 30-е годы. Или со мной что-то не так?» — так ведущий отреагировал в твиттере на новости о законопроекте.

Практически сразу же стало известно, что ВВС отстранил Линекера от работы в культовой передаче MOTD — до момента, пока Гари и организация не согласуют «общее видение использования соцсетей».

Фото Global Look Press

Что не понравилось ВВС?

Тут два варианта. Во-первых, ВВС — государственная организация, которая принадлежит английскому правительству и контролируется им же. Ожидаемо, что за критику государственных инициатив государственная же корпорация своего сотрудника не похвалит. Более того, английские чиновники не стали стесняться и высказались напрямую. Суэлла Браверман, один из авторов законопроекта, раскритиковала ведущего, сказав, что он уменьшает значение холокоста, сравнивая действия Великобритании с Германией 1930-х годов. А депутат-консерватор Надин Доррис одобрила действия ВВС: «Это показывает, что BBC серьезно относится к беспристрастности».

Есть еще второй вариант, связанный с первым, — внутренний кодекс поведения ВВС. Согласно ему, сотрудникам компании строго запрещено выражать свои политические предпочтения, так что с этой позиции можно рассматривать отстранение Линекера не как грубый акт цензуры, а как дисциплинарное наказание. Однако это касается только ведущих политических новостей, да и мало кто верит в эту версию. Например, вот что сказал главный репортер Sky News Каве Солхеколь: «Я был на чемпионате мира в Катаре. Когда дело доходит до критики Катара по вопросам прав человека, кажется, что всем разрешено говорить то, что они хотят. Линекеру было разрешено критиковать историю прав человека Катара на BBC, но почему ему не разрешают комментировать историю прав человека страны, в которой он живет?»

Реакция прилетела и от Лейбористской партии — там, по сообщениям английских источников, взбешены случившимся и считают отстранение Линекера актом цензуры и опасным прецендентом.

Кто поддержал ведущего?

Практически все. Как минимум коллеги по MOTD — Алан Ширер, Иан Райт, Алекс Скотт, Мика Ричардс и Джермейен Йенас из солидарности отказались прийти на передачу в эту субботу. Это стало большим ударом для ВВС — фактически нынешний тур АПЛ пройдет без классического сопровождения впервые за много лет.

Уже известно, что в эти выходные футболисты не будут давать видеоинтервью для MOTD (по понятным причинам — некому спрашивать и, возможно, даже снимать), вместо этого игроки отправятся на BBC Radio. Будут делиться эмоциями в аудиоформате.

Таким образом, отстранение Линекера по политическим причинам минимум на один тур парализовало медиасопровождение АПЛ. Отдельные эксперты даже боятся бунта комментаторов и операторов — тогда ВВС попросту нечего будет показывать.

Фото Global Look Press

Вернется ли Линекер?

Вышеупомянутый Каве Солхеколь считает так: «Зная Линекера, он человек, который придерживается своих принципов. Если ВВС ожидает, что он извинится за то, во что он действительно верит, и он откажется, возможно, все закончится его уходом».

Сам Линекер пока еще не давал разъяснений касательно ситуации — лишь через инсайдеров стало известно, что Гари хочет вернуться, но не собирается извиняться. К чему это приведет — скоро узнаем.