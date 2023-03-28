В АПЛ станет на одних американских владельцев меньше? Легендарный суперклуб все ближе к смене хозяев

Процесс продажи «МЮ» выходит на финишную прямую.

С чего все началось?

В ноябре прошлого года у подавляющего большинства болельщиков «Манчестер Юнайтед» появилась надежда: столь ненавидимые ими владельцы, американское семейство Глейзеров, объявило о намерении продать клуб. Правда, соответствующее заявление было сделано 22 ноября, и оно осталось в тени как раз набиравшего обороты ЧМ-2022, а также скандала с участием Криштиану Роналду.

Тем не менее процесс был запущен — так, Глейзеры привлекли к делу американский банк Raine, который должен был провести сделку (примечательно, что именно он год назад занимался продажей «Челси», когда под санкции попал бывший владелец синих Роман Абрамович). Банк начал прием заявок от потенциальных покупателей, а на 17 февраля был назначен первый, так называемый мягкий дедлайн — когда желающие должны были обозначить свои намерения и прислать стартовые предложения.

Согласно проходившим в медиа публикациям, Глейзеры рассчитывали выручить за «МЮ» шесть миллиардов фунтов (7,4 миллиарда долларов США). Как максимум называлась даже сумма в восемь миллиардов фунтов.

Фото Global Look Press

Кто претендует на приобретение «МЮ»?

На данный момент есть два основных претендента — член катарской королевской семьи шейх Джассим бин Хамад аль Тани и британский миллиардер сэр Джим Рэтклифф.

1. 44-летний шейх Джассим — сын бывшего эмира Катара Хамада бин Халифа аль Тани, который правил страной с 1995 по 2013 год. Одно время был наследным принцем, но еще в 2000-х уступил это право одному из братьев. Образование шейх Джассим получал в Англии — сначала в королевской военной академии в Сандхерсте, затем в Международном колледже в Дорсете. По его словам, с детства болеет за «МЮ». Проверить это утверждение довольно сложно, но точно известно, что он входил в число так называемых «Красных рыцарей» — группы бизнесменов, которая в начале 2010-х пыталась выкупить «Юнайтед» у Глейзеров.

Шейх Джассим намерен взять клуб под полный контроль — то есть сначала приобрести 69% акций, находящихся в руках Глейзеров, а затем 31%, принадлежащий различным миноритариям. Он обещал погасить долг «МЮ» в размере 656 миллионов фунтов, не обременять «Юнайтед» новыми задолженностями, а также инвестировать в различные области клубной инфраструктуры.

Важное преимущество шейха Джассима — доступ к средствам катарского фонда национального благосостояния, благодаря чему он может сразу оформить сделку по покупке «МЮ».

2. 70-летний сэр Джим Рэтклифф — основатель и владелец химического гиганта INEOS, один из богатейших людей Великобритании. В 2018 году издание The Sunday Times оценило его состояние в 21,05 миллиарда фунтов (25,4 миллиарда долларов (1-е место в Британии). В 2020-м Bloomberg писал про 28,2 миллиарда долларов (55-е место в мире, 2-е в Британии). Сам он не признавался в любви к «МЮ», однако родился и вырос он в так называемом Большом Манчестере, всего в 15 км от стадиона «Олд Траффорд».

Джим Рэтклифф. Фото Global Look Press

Последние годы Рэтклифф активно вкладывается в спорт — в INEOS есть даже специальное подразделение. В 2019 году он приобрел французскую «Ниццу», кроме того, британцу принадлежит швейцарская «Лозанна». У INEOS есть своя профессиональная велокоманда, которая побеждала на «Тур де Франс», компания является партнером команды Ф-1 «Мерседес» и одним из спонсоров сборной Новой Зеландии по регби.

Однако даже такой богатый человек, как Рэтклифф, не может просто так взять и купить «МЮ» — для проведения сделки ему придется занимать деньги у инвестфондов. Кроме того, INEOS публично не брала на себя обязательств по погашению клубного долга.

Другие претенденты являются скорее фиктивными. Это американский хедж-фонд Elliot, который недавно был владельцем «Милана» и который контактировал с банком Raine, сказав, что готов оказать финансовую помощь при покупке клуба. С таким же заявлением выступила инвестгруппа Ares Management — они тоже готовы помочь деньгами любому из кандидатов на покупку клуба.

Ares Management. aresmgmt.com

Что происходит сейчас?

На 22 марта был назначен второй дедлайн по заявкам от претендентов. А перед этим и катарцы, и делегация от INEOS во главе с Рэтклиффом приезжали в Манчестер и общались с руководством «Юнайтед». Так, встреча с представителями шейха Джассима (самого его не было) продолжалась около 10 часов.

Интересно, что в итоге Рэтклифф, а затем и катарцы перед самым дедлайном попросили отсрочку и получили ее. Однако к концу прошлой недели оба претендента прислали в Raine пересмотренные и, очевидно, улучшенные предложения.

По информации The Athletic, изначально шейх Джассим называл сумму в 4,5 миллиарда фунтов, а Рэтклифф — 4,3 миллиарда. В обоих случаях это существенно меньше того, что хотели бы получить Глейзеры. При этом рыночная капитализация «МЮ» (общая стоимость всех акций клуба, торгующихся на нью-йоркской фондовой бирже) составляет примерно 3,5 миллиарда фунтов.

Аврам и Джоэл Глейзеры. Фото Global Look Press

Что будет дальше?

Судя по всему, и шейх Джассим, и Рэтклифф действительно заинтересованы в приобретении «МЮ», но ни тот ни другой не хотят переплачивать. Скорее всего, и улучшенные предложения не превышают пяти миллиардов фунтов. По информации источников The Athletic, даже катарцы, при всей величине своих ресурсов, не хотят швыряться деньгами — шейх Джассим, как и его отец, рассматривает футбол в данном случае не как рекламу, а как инвестицию. И понимает, что, переплатив раз, будет вынужден делать это и в дальнейшем, на том же трансферном рынке. Других же реальных кандидатов на покупку «МЮ», которые могли бы поторговаться и тем самым поднять цену, кроме катарцев и Рэтклиффа, нет.

Так что теперь почти все зависит от позиции Глейзеров. Заявляемые дедлайны, по сути, фикция. В отличие от годичной давности истории с «Челси», когда клуб жил под санкциями и мог быть продан новым владельцам, никаких жестких временных рамок у американцев нет, продажа «МЮ» — исключительно их бизнес-решение. До сих пор нельзя исключать вариант, что все предложения будут сочтены недостаточно привлекательными и клуб останется в руках Глейзеров.