«Русский спас клуб и вывел его в АПЛ». Последний российский миллиардер покидает английский футбол

О Максиме Демине и его «Борнмуте».

Стечение обстоятельств

Весной 2015 года «Борнмут» впервые в своей истории вышел в АПЛ. Про эту команду не знали даже в Англии, и для многих было загадкой, как клуб, недавно боровшийся за сохранение прописки в третьем по силе дивизионе, заскочил в одну компанию к «МЮ», «МС», «Ливерпулю» и другим грандам.

История взлета «Борнмута» напрямую связана с российским миллиардером. Произошло все совершенно случайно. В 2010 году бизнесмен приобрел участок земли в элитном районе недалеко от Борнмута — по слухам, на покупке земли в этом месте настояла жена бизнесмена Ирина. Для строительства Демин пригласил местного предпринимателя Эдди Митчелла, который по совпадению оказался владельцем терпящего бедствие футбольного клуба. «Борнмут» был в долгах — зарплаты задерживались, перспективного тренера Эдди Хау переманили, а перед началом сезона команду оштрафовали на 17 очков за внешние долги.

Митчелл начал приглашать Демина на матчи местной команды и рассказывать о бедах клуба. Российский бизнесмен сперва безвозмездно пожертвовал 400 тысяч фунтов, чтобы «Борнмут» выплатил налоги. А затем еще за 450 тысяч приобрел 50% акций. Чуть позже Демин заполучит все 100%. Ему было интересно посмотреть, что можно сделать с футбольным клубом из глубинки.

Максим Демин. Фото Global Look Press

Сам Демин, сделавший себе карьеру в «Татнефти», в детстве болел за «Торпедо». Чтобы наладить процессы в клубе, Максим сформировал совет директоров из российских менеджеров. Вместе они выстроили стратегию развития и начали инвестировать в команду. В первом же январском окне при новых владельцах «Борнмут» побил свой трансферный рекорд, заплатив 995 тысяч евро за форварда «Кроули» Мэтта Таббса (предыдущий рекорд — 270 тысяч, заплаченные еще в 1989-м).

Но Демин не только вбухивал деньги — он добился того, чтобы состав команды укреплялся постепенно. В клуб вернули талантливого молодого тренера Эдди Хау и шаг за шагом начали взбираться по лестнице английских дивизионов. При этом примечательно, что вплоть до выхода в АПЛ в течение четырех сезонов Демин потратил на трансферы чуть более 12 миллионов евро. При этом проблем с финансовым фейр-плей не возникало, так как «Борнмут» неплохо зарабатывал на продажах своих лидеров.

Эдди Хау. ФК «Борнмут»

Всегда в тени

«Русский инвестор Максим Демин спас клуб, а скоро его команда сыграет в АПЛ», — восклицал комментатор после финального свистка матча, в котором «Борнмут» оформил историческое повышение.

До того момента о Демине говорили мало, но теперь его проект привлек всеобщее внимание. Однако сам Максим годами продолжал оставаться в тени и за все время не дал ни одного полноценного интервью английским СМИ.

Известно, что Демин сделал состояние на нефтехимической продукции, а детали его текущего бизнеса малоизвестны. Есть информация, что у него есть гражданство Великобритании, а сам он проживает в Швейцарии. Что не мешало миллиардеру активно вкладываться в обновление стадиона и клубной базы «Борнмута». Хотя на домашние матчи Максим почти не ходил — по слухам, боялся притянуть к команде неудачи.

«Он очень заботится о клубе, — говорил про Демина Эдди Хау (сейчас тренирует «Ньюкасл» и занял 13-е место в списке лучших тренеров Европы по версии FourFourTwo). — Хочет делать все правильно. Он вложил средства не только в команду, но инвестировал в клуб, войдя с ним в новую эпоху. Смелый подход, который, к счастью, оправдал себя».

Председатель правления «Борнмута» также похвалил владельца клуба.

«Максим — особенный человек, — слова Джеффа Мостина. — Если бы не он, мы бы не говорили с вами сегодня».

Демин реально изменил модель работы «Борнмута», сделав клуб из полулюбительского профессиональным. В 2013 году (за два сезона до выхода в АПЛ) в гости к скромной команде на выставочный матч приехал сам мадридский «Реал» с Криштиану Роналду. Под это дело Демин построил новую трибуну и серьезно обновил стадион. Все это лишний раз подтверждало, что бизнесмен рассчитывает играть вдолгую.

Конец эпохи

«Борнмут» неплохо выступал в АПЛ (в сезоне-2016/17 даже занял 9-е место), закрепившись в статусе середняка. Два года назад «вишни» все же вылетели в Чемпионшип, но вернулись уже спустя сезон. Плюс заработали рекордные в истории клуба 45 миллионов евро на продаже защитника Натана Аке в «Манчестер Сити».

В данный момент «Борнмут» идет на 11-м месте в чемпионате и далек от зоны вылета, хотя его состав — самый дешевый в АПЛ по версии Transfermarkt (176 миллионов евро). Казалось бы, есть все возможности для развития проекта, однако в ближайшее время Демин официально должен расстаться с клубом.

25% акций он продал еще в 2015 году инвестгруппе из Чикаго для привлечения денег на реконструкцию стадиона. Слухи о том, что Демин хочет скинуть оставшиеся акции английского клуба, появились еще в прошлом году. По информации 90min, переговоры с группами из ОАЭ, Китая и США провалились, но недавно американский бизнесмен Билл Фоули (владелец хоккейной команды «Вегас Голден Найтс») выразил готовность заплатить за «Борнмут» 150 миллионов фунтов. Как пишет The Athletic, в данный момент уточняются мелкие детали соглашения.

Футболисты «Борнмута». Фото Global Look Press

Сложно сказать, что именно подвигло Демина на продажу «Борнмута». В санкционные списки он не попал, но его бизнес, как и многие другие, мог пострадать сначала от COVID-19, а затем из-за политической обстановки. В любом случае Максима Демина точно запомнят на юге Англии.