Хайкин мечтал об английском футболе. Мечта начала сбываться

Игорь Рабинер — о переезде российского вратаря в чемпионшип.

Вратарь Никита Хайкин, став двукратным чемпионом Норвегии с «Буде-Глимт», подписал контракт с клубом чемпионшипа «Бристоль Сити». Приятно, когда у хороших людей сбываются мечты — а мечтой Никиты как раз и был английский футбол.

Он же рос в Англии. Никита — сын крупного банкира, в деньгах его семья никогда не нуждалась. После переезда семьи он играл в академиях британских команд с российскими владельцами, а Роман Абрамович как-то раз даже заглянул посмотреть на его, мальчишки, тренировку. Когда мы беседовали для «СЭ» чуть больше двух лет назад, Хайкин рассказывал:

«Абрамович стоял и наблюдал за мной. Я в шоке был. Никак не мог ожидать такого. Ко мне он не подошел — мне кажется, я в ступор от его прихода впал, и мне самому надо было подойти и что-то сказать. Я ведь не только занимался в «Челси», но и болел за эту команду с тех пор, как ее взял Роман Аркадьевич. Но сейчас, когда стал профессиональным футболистом, тех детских болельщицких эмоций больше нет.

Деньги для меня на самом деле имели второстепенное значение. Я просто всегда хотел играть в футбол. И мечтал играть за топ-клуб. Люблю футбол очень сильно, и моя главная мотивация — достичь высокого уровня в Европе. Меня никто никогда не заставлял играть — наоборот, мама была против. Попросил родителей отвести меня заниматься футболом — и до сих пор помню, как папа с мамой забрали меня из школы и повезли в футбольную секцию. Папа никогда не говорил, хочет ли, чтобы я стал футболистом. В глубине души, мне кажется, наверняка хотел, хотя приоритет у него все-таки был — образование.

Никита Хайкин. Фото Global Look Press

Когда я увидел футбол в Англии и Португалии, понял, что он в корне отличается от российского. В первую очередь там я научился неплохо играть ногами, что считаю своей сильной стороной. Когда воспитывался в России, игра низом от вратаря очень редко воспринималась всерьез. Требовалось как можно меньше риска. Но за границей я понял, что это необходимо, стал над этим компонентом работать, и со временем появилась уверенность. Сейчас мы видим, что в современном футболе без этого никуда.

Везде чему-то учился, чего-то набирался. Но по документам молодому парню с русским паспортом задержаться в английском футболе было практически невозможно. Но все, что ни делается, к лучшему. Может, еще и вернусь туда, посмотрим...

Лучше всего я чувствовал себя в Англии и сейчас в Норвегии. В Британии у меня осталось много друзей, причем не из футбольной тусовки. И моя цель — вернуться туда, попробовать свои силы в английском футболе".

Вернулся. Попробует. Удачи ему. Судьба Хайкина — очень необычная история. Профессиональный футбол для людей — это чаще всего социальный лифт. Здесь же этой мотивации не было и близко, а была любовь к игре в чистом виде. У него не получилось в Израиле, потом все подвисло — и просмотр в «Буде-Глимт» Никита рассматривал как последний шанс. Не прошел бы — закончил бы карьеру и, скорее всего, ушел в бизнес.

Вместо этого — два чемпионства в Норвегии в роли основного вратаря, 6:2 у «Ромы» Моуринью, первые вызовы в сборную России. И теперь — попытка закрепиться в английском футболе. Дай Бог, чтобы это было только начало.