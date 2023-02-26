Команду АПЛ возглавил тренер, работавший в «Шиннике». Кто такой Рубен Сельес и чего от него ждать

Уже успел обыграть «Челси».

24 февраля «Саутгемптон» на официальном сайте опубликовал заявление, в котором объявил, что главным тренером команды до конца сезона назначен Рубен Сельес. 39-летний испанец был и.о. с 12 февраля, когда было объявлено об отставке Натана Джонса. Сельес для российского болельщика может быть примечателен тем, что год работал в ярославском «Шиннике», где был ассистентом Александра Побегалова и Игоря Ледяхова. Теперь Рубену предстоит в роли главного спасать «Саутгемптон» от вылета из АПЛ — в данный момент «святые» занимают последнее место в таблице, набрав всего 18 очков в 23 матчах.

Рубен Сельес. Фото Reuters

Работал в Ярославле, мог оказаться в «Ахмате»

Тренерская карьера Сельеса стартовала в греческом «Арисе», где он работал тренером по физподготовке в молодежных и детских командах. Затем были полгода работы в академии «Вильярреала», пока зимой-2010 Сельес не получил предложение из России. Как это было, «СЭ» рассказал тренировавший тогда «Шинник» Игорь Ледяхов:

«В 2010 году я принял «Шинник», и мне нужен был тренер по физической подготовке. Знакомые из Испании меня познакомили с Рубеном. Я с ним встретился, предложил работу, и он быстро согласился на переезд в Ярославль. Для него «Шинник» был ступенькой в большой футбол, ведь до этого он работал только с детьми. Сельес с удовольствием работал в России, правда, отрезок нашей совместной работы получился небольшим — всего восемь матчей. Но мы с ним до сих пор общаемся, в декабре созванивались, поздравили друг друга с праздниками и обсудили один вопрос.

Могу только пожелать ему удачи в «Саутгемптоне». У него большое портфолио — работал в Азербайджане, Греции, Дании и Норвегии. Кстати, мы могли вместе поработать и во второй раз. В 2018 году я возглавил «Ахмат» и хотел пригласить Рубена в свой штаб на должность тренера по физической подготовке. Но у него был контракт с «Орхусом» на три года, поэтому он никак не мог принять мое предложение".

Рубен Сельес с игроками «Саутгемптона». Фото AFP Фото AFP

Методы работы Сельеса

Можно посчитать, что это неважная деталь в образе тренера, но ассистенты редко появляются на матчах в чем-то, кроме спортивных костюмов. По словам тренера Давида Нильсена, ассистентом которого Сельес работал в «Орхусе» и «Стремсгодсете», это был знак руководству о готовности возглавить команду в сложный период.

«Если ты уверен в себе и в своих силах, если ты подготовлен и знаешь, что поможешь этому клубу, тогда ты появляешься в костюме на игры. Рубен не сомневается, что способен стать главным тренером «Саутгемптона» и вытащить его из зоны вылета», — сказал Нильсен Sky.

Также игроки выделяют особое отношение Сельеса к играм, теории и тренировкам. Он никогда не предъявлял претензий игрокам и не говорил, что те опозорили клуб и болельщикам за них стыдно. Зато испанец всегда пытался искать ошибки и настраивал своих футболистов, чтобы они сами подходили к нему и спрашивали, над чем работать.

В 23 года Сельес получил степень магистра спорта и физиологии. Он окончил Исследовательский институт Валенсии по данному направлению, а в 25 получил профессиональную лицензию Pro от УЕФА. Также Рубен подрабатывал видеоаналитиком для «Вильярреала» и «Валенсии», но так и не смог перейти на эту работу на постоянной основе. Зато его аналитические способности пригодились в норвежском «Стремсгодсете».

«Мы были хорошей командой, и у нас были фантастические атакующие таланты, главным из которых был Мартин Эдегор, — вспоминает Нильсен. — Но через пару месяцев мы обнаружили, что проигрываем со счетом 3:5, 2:5. Мы сидели в ресторане, после того как нас уволили, улыбнулись друг другу и сказали: «Теперь мы знаем, что больше никогда такого не повторится». После этого Сельес выработал действительно сильную оборонительную философию».

Рубен Сельес. Фото AFP

И пока слова Нильсена подтверждаются — за два первых матча под руководством Сельеса «Саутгемптон» пропустил всего раз. Правда, за победой над «Челси» (1:0) последовало поражение от конкурента «Лидса» (0:1). Теперь отрыв от заскочившего на спасительную 18-ю строчку «Лидса» — четыре очка, а времени на исправление ситуации все меньше. Зато уже понятно, на чем Сельес собирается строить игру — строгая игра от обороны, контратаки и стандарты от Джеймса Уорд-Проуза. Болельщики же называют тренера «Супер Рубен Сельес» и верят в спасение команды.