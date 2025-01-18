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У «Арсенала» большая проблема, которую надо решать уже этой зимой. Кто будет забивать голы?

«Арсенал» примет «Астон Виллу» в матче 22-го тура АПЛ 18 января
Трофим Гондюреев
корреспондент отдела футбола
Нападающий «Арсенала» Габи Жезус
Габи Жезус получил разрыв крестообразной связки.
Фото Reuters
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Без Саки и Жезуса станет совсем тяжко.

«Арсенал» стремится к соседям по северу Лондона и все больше соответствует знаменитой цитате из фильма «Залечь на дно в Брюгге». Можно ли назвать команду, скажем так, плохой? Ни в коем случае. А до вершин добирается? В рамках АПЛ уже больше 20 лет ответ отрицательный.

В последние годы надежды болельщиков выросли пропорционально амбициям клуба. Боссы доверились Микелю Артете, не погнали его на фоне периодических неудач и дали воплотить все-все-все идеи. Два предыдущих сезона показали, что не зря. «Арсенал» дважды встречал Новый год на вершине чемпионата и до упора кусался с «Сити» за золото, но оба раза безуспешно. Третий заход получается еще менее перспективным: идут вторыми в четырех очках от «Ливерпуля», но у конкурента матч в запасе.

А в третьем раунде Кубка Англии случилось совсем неприятное — Габи Жезус получил разрыв крестообразной связки и выбыл до конца сезона. С одной стороны, не сказать, что бразилец считался прямо ключевым футболистом, но центр нападения и так был самой большой проблемой команды. Теперь, по сути, у Артеты чистых форвардов не осталось вовсе.

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У Жезуса, к слову, есть одна суперсерия, которая явно успокаивала особо суеверных фанатов: его команды никогда не проигрывали в АПЛ, если он забивал. 62 матча подряд работало! В следующий раз проверим эту схему не раньше осени, к сожалению.

Возможно, именно ситуация с завершителями никак не дает лондонцам взять наконец премьер-лигу впервые с 2004 года. Только в январе состоялось два максимально показательных выступления «Арсенала» — против «Ньюкасла» в чемпионате и «МЮ» в Кубке. В первом случае остались вообще без голов при 3,76 xG, а во втором отличились лишь раз, хотя набили 3,44 ожидаемых без учета пенальти, который был.

Нападающий «Арсенала» Габи Жезус покидает поле на носилках после травмы в матче «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед» (1:1, пен. 3:5). 12 января. Лондон
Габи Жезус покидает поле на носилках после травмы.
Фото Reuters

Из топ-6 лиги команда Артеты недобрала больше всех мячей — 4,52. Отсюда хоть и совсем крохотное, но все же отставание по реальным очкам на фоне xPTS — единственные из шестерки с минусом. С защитой все супер, лондонцы пропускают меньше всех представителей «вышки», но с финальной третью необходимо что-то делать.

Чаще всего нападающим выходит Кай Хаверц, который не так плохо реализует, если смотреть на цифры, но при самом обычном просмотре футбола все становится ясно. В этом нет вины немца, он по каким-то непонятным причинам превратился в форварда еще в «Челси». Забивать, конечно, умеет. Просто конкретная роль, очевидно, не его. Каю нужны пара и пространство на подходах к штрафной, чтобы пользоваться сильными сторонами. Неспроста Хаверца нередко сравнивают с Моратой — тоже прекрасен в работе без мяча и подыгрыше, тоже может запороть незапарываемое. Либо, как вариант, вовсе смещать игрока на фланг, где он отлично себя чувствовал в Леверкузене.

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Еще есть 17-летний Итан Нванери, но ему даже Transfermarkt основной позицией пишет «атакующий полузащитник». Собственно, все. Плюс серьезную травму получил Букайо Сака — да, не форвард, но вингер, который обеспечивал стабильный приток голевых действий. Чистого центрального нападающего играть буквально некому. За две с половиной недели с начала окна правдоподобных слухов об интересе «Арсенала» хоть к какому-нибудь форварду не появилось. Очень странно и необъяснимо.

Клубу срочно надо выходить на рынок и заряжать денежный снаряд в направлении элитных завершителей. Первым в голову приходит Виктор Дьекереш, чье будущее пока плотно не связано ни с одной командой. Швед кажется идеальным кандидатом на роль последнего пазла в живописный рисунок Артеты. Результативный, стабильный, зрелый, тактически развитый. И даже в Англии поиграл когда-то.

Нападающий «Спортинга» Виктор Дьекереш
Виктор Дьекереш.
Фото Reuters

Еще можно присмотреться к другому Виктору — Осимхену. У нигерийца не получилось по-хорошему покинуть Неаполь, поэтому приходится терять сезон в «Галатасарае». Летом 2025-го у него останется год по контракту с «Наполи», так что можно будет забрать классного мастера по скидке.

Влахович, Исак, Тюрам, Шешко, Бонифейс — пространства для активных действий навалом. Приобретение качественного забивного центрфорварда сделает «Арсенал» сбалансированным и по-настоящему, безоговорочно грозным для любого соперника. И главным страхом оппонентов перестанут быть угловые, ведь появится кое-что более эффективное.

Англия. Премьер-лига. 22-й тур
18 янв, 20:30. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
Астон Вилла

1
Букайо Сака
Габриэл Жезус
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
Микель Артета
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