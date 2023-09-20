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Сегодня, 11:00

Болельщики снова травят Магуайра. Недавний капитан «МЮ» не заслуживает таких издевательств

Марк Бессонов
Заместитель шефа отдела футбола
Харри Магуайр (в центре).
Фото Reuters
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Харри снова в центре внимания.

В перерыве выездного матча с Шотландией главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поменял центрального защитника Марка Гехи на Харри Магуайра, одного из героев ЧМ-2018 и Евро-2020. Шотландские болельщики тут же начали провоцировать англичанина — насмешливо аплодировали ему за каждый пас и кричали обидные фразы, чтобы вывести того из себя. К 67-й минуте травля сработала — под дикий хохот трибун Магуайр срезал мяч в свои ворота после прострела Робертсона. И пусть Шотландия проиграла 1:3, момент моментально разлетелся на мемы — хозяева забили единственный мяч, ни разу за игру не пробив в створ.

После игры тренера шотландцев Стива Кларка спросили, хотел бы он видеть такого игрока, как Магуайр, в своей команде. «Абсолютно нет», — отвечал коуч. Травля Харри, начатая на трибунах, продолжилась в соцсетях и, как видно, даже в среде профессионалов в зале для пресс-конференций. Даже букмекерские конторы начали открывать линии на автоголы Магуайра — тотал 1,5 за клуб и сборную идет за 2,4.

Фото Reuters

Новая волна насмешек над Магуайром началась еще летом, когда на него накричал новичок «МЮ»

В последние недели Магуайр попал под очередную волну насмехательств, очень похожую на классический школьный буллинг. Летом у Харри отобрали капитанскую повязку в «МЮ», а новичок команды Андре Онана под камеры наорал на него после ошибки в матче с дортмундской «Боруссией». Летом 30-летнего защитника пытались сплавить в «Вест Хэм», но «молотки» отказались от трансфера из-за высокой зарплаты игрока (под другой версии, Харри оставил сам «МЮ» из-за травм центральных защитников). В новом сезоне на клубном уровне Магуайр сидит на скамейке. В его активе лишь полчаса игры против «Арсенала» — он появился на поле при счете 1:1, в итоге же красные проиграли 1:3. И хоть Харри нельзя назвать прямым виновником пропущенных мячей, цепная реакция его травли продолжилась.

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«Это какой-то бред, никогда не видел, чтобы к игроку относились так, как к нему: и шотландские болельщики, и наши комментаторы, и эксперты, кто бы это ни был, — сказал после игры с Шотландией Саутгейт. — Это за гранью всего, что я когда-либо видел. Магуайр был частью самой успешной сборной Англии на протяжении десятилетия. Каждый раз, когда Харри выходил на поле, он демонстрировал стойкость и мужество».

«Как мама, я вижу негативные и оскорбительные комментарии о моем сыне от фанатов, экспертов и СМИ, — написала в соцсетях мама Магуайра Зои. — Это позорно и абсолютно неприемлемо для любой сферы жизни, не говоря о том, кто борется за честь клуба и страны. Я понимаю, что в футбольном мире есть взлеты и падения, положительные и отрицательные стороны, но то, что получает Харри, выходит далеко за рамки футбола. Мне бы не хотелось видеть, как другие игроки или родители проходят через подобное. Я никому не желаю таких издевательств».

То, чему подвергается в последние годы Магуайр, и правда нечто уникальное. Футбол — самый массовый вид спорта, и видео с нелепыми действиями мгновенно разлетаются по Интернету, вызывая широкий резонанс. Сам же англичанин давал поводы смеяться над собой после ошибок, но количество мемов, шуток и видео с его участием просто зашкаливает. Наверняка вы и сами видели как минимум парочку.

Сам Магуайр вроде как держит удар — в ответ на вопросы о насмешках отмечает, что не страдает от психологического давления, так как многое пережил за последние годы. Но у легенды «Ливерпуля» и эксперта Sky Джейми Каррагера другое мнение:

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«Вспомнить эпизод с Магуайром и Онана. Я прекрасно знаю, что Андре ведет себя демонстративно во всех своих клубах, и мне нравится то, что он общается. Но кричать на капитана в предсезонке, когда ты две минуты в клубе — это чересчур. Любой уважающий себя игрок — Кин, Видич, Рио, Стам, я — сказал бы Онана, куда ему идти. Магуайр же был сломлен и ничего не ответил, хотя имел на это право... Вместо этого он стал человеком, чей авторитет полностью подорван. Он должен был поставить Онана на место и заставить проявить уважение. Нельзя уступать тем, кто тебя задирает, иначе игра сожрет тебя».

Очень похоже на то, что Каррагер попал в яблочко — прессинг Магуайра со стороны даже партнеров по команде явно выбивает того из колеи и провоцирует все новые и новые ошибки. Харри поддерживают многие — Бекхэм после автогола отправил сообщение со словами поддержки, Крауч и Оуэн вспомнили, что подвергались чему-то подобному, даже актер Том Холланд отметил, что Магуайр является отличным футболистом, который многое сделал для сборной Англии.

Фото AFP

Причины давления на Магуайра — завышенный трансферный ценник и несовместимость с новым стилем «Юнайтед»

В чем же тогда причина травли? Здесь Харри становится жертвой не только собственных ошибок, но и обстоятельств. Мало кто помнит, что до 24 лет он играл за «Халл» в чемпионшипе и долгое время даже мечтать боялся о попадании в сборную. В 2016-м он поехал на Евро поддержать сборную как обычный болельщик, а через два года был одним из героев ЧМ в ее составе. В 26 же Харри внезапно стал самым дорогим защитником в истории, когда «МЮ» заплатил за него 87 миллионов евро. Стандартная переплата за футболиста с английским паспортом, но тот факт, что за Магуайра отдали даже больше, чем «Ливерпуль» за Вирджила ван Дейка, создавал мощное давление.

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Первое время Харри справлялся — реально выжигал все на своей позиции за счет крутых показателей в борьбе, игре на втором этаже и при стандартах. Да и в целом не просто так дослужился до капитанской повязки в «МЮ». Но Магуайр — классический защитник старой школы, у которого игра на мяче и с высокой линией обороны никогда не была сильной стороной. И если до прихода на пост главного тренера «Юнайтед» Эрика тен Хага ошибки хоть и были, но спорадические, то после этого приобрели лавинообразный характер.

«Магуайр не тот игрок для «Манчестер Юнайтед». У тен Хага особое понимание футбола, и ему нужны футболисты, соответствующие его философии. Магуайр не вписывается в его игру», — считает Рио Фердинанд.

«Харри стал козлом отпущения для болельщиков «МЮ». Когда его убрали из основы, дела не пошли лучше. Дело в полузащите, Магуайр же не является корнем проблем», — считает другой ветеран Мартин Киоун.

Да и сам факт того, что летом «МЮ» пытался продать Харри, говорит сам за себя. Пусть тен Хаг прямо и не говорит о том, что защитник ему не подходит. Магуайру 30 лет, он уже зрелый футболист, и понимает, что в случае перехода в команду уровня «Вест Хэма» вряд ли ему представится еще один шанс поиграть в топ-клубе. Но кажется, что в «МЮ» как минимум при тен Хаге шансов реабилитироваться у него практически не осталось (в теории возможность могла представиться в игре «Баварией» в ЛЧ из-за травм Варана и Мартинеса, но сам Харри накануне игры получил травму и в Мюнхен не полетел). Да и футбол с его требованиями к центральным защитникам ускакал далеко вперед, а олдскульные мускулистые защитники без техники напоминают экспонатов палеонтологического музея. Магуайру же можно только посочувствовать — вряд ли в ближайшее время его стиль игры изменится, как и требования топ-клубов. А задранный ценник при трансфере в «МЮ» так и оставит его персонажем истории, который при всех своих заслугах не оправдал чересчур завышенных ожиданий.

Харри Магуайр
Футбол
Сборная Англии по футболу
ФК Манчестер Юнайтед
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 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 5 5 0 0 14-3 15
2
 Тоттенхэм 5 4 1 0 13-5 13
3
 Ливерпуль 5 4 1 0 12-4 13
4
 Арсенал 5 4 1 0 9-4 13
5
 Брайтон 5 4 0 1 15-7 12
6
 Вест Хэм 5 3 1 1 10-7 10
7
 Астон Вилла 5 3 0 2 11-10 9
8
 Нот. Форест 5 2 1 2 7-7 7
9
 Кр. Пэлас 5 2 1 2 6-7 7
10
 Фулхэм 5 2 1 2 5-10 7
11
 Брентфорд 5 1 3 1 8-6 6
12
 Ньюкасл 5 2 0 3 8-7 6
13
 МЮ 5 2 0 3 6-10 6
14
 Челси 5 1 2 2 5-5 5
15
 Борнмут 5 0 3 2 4-8 3
16
 Вулверхэмптон 5 1 0 4 5-11 3
17
 Шеффилд Юн. 5 0 1 4 5-9 1
18
 Эвертон 5 0 1 4 2-9 1
19
 Бернли 4 0 1 3 4-12 1
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Кр. Пэлас – Фулхэм
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