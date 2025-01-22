Сегодня, 10:00
— Когда лично вы осознали, что трансфер Абдукодира в «Сити» реален? Как шли переговоры?
— В конце ноября мы поняли, что «Сити» проявляет предметный интерес к нашему футболисту. А в начале декабря английский клуб начал общаться и с «Лансом», и с нами по поводу возможного трансфера.
— Другие варианты были?
— На тот момент буквально половина команд АПЛ вышла с нами на связь по поводу Хусанова.
— Половина?
— В какой-то момент я насчитал, что с нами связывается уже 12 английских клубов.
— Главный конкурент «Сити»?
— «Ньюкасл». Он последним выбыл из этой гонки. Это очень хороший клуб, интересный проект. У него большое будущее. Думаю, «Ньюкасл» в ближайшие годы будет входить в топ-6 в АПЛ. Но из-за финансового фейр-плей и других определенных факторов «Ньюкасл» не смог сформулировать конкретное предложение. Все затягивалось. А в это время «Сити» давил и на «Ланс», и на нас, ждал ответа. Мы в итоге выбрали этот вариант. Сделка состоялась.
— Чем Хусанов прежде всего привлек внимание Хосепа Гвардиолы?
— Наверное, этот вопрос лучше задать Пепу, а не мне. Он со мной такими соображениями не делился (улыбается). Но в моем понимании «Сити» привлекло то, что Абдукодир — игрок молодой, физически сильный, в единоборствах цепкий. Никому не уступает. Такой защитник нужен был Пепу. По всем показателям Хусанов входил в топ-5 лучших центральных защитников до 23 лет в Европе. Я вам даже больше скажу. У всех клубов, которые на нас выходили, Абдукодир стоял на первом месте в списке. Не второй, не третий, а именно первый!
— И у «Сити»?
— Да, и у «Сити» он шел первым в шорт-листе. «Ньюкасл» вообще говорил: «Нам только он нужен — и больше никто»!
— Аббос Файзуллаев из ЦСКА не так давно сказал, что Хусанов развивает скорость в 35 километров час. Ракета?
— Даже не 35, а 37 километров в час. В чемпионате Франции, матч сейчас не вспомню, он убегал от одного нападающего, японца, именно на такой скорости. Очень быстрый. В единоборствах очень сильный, никому не уступает. Можете посмотреть его статистику выступлений в лиге 1 в первом круге. Все сразу станет понятно.
— А не слишком ли быстро развивается карьера Хусанова? Ведь еще в 2023 году он играл в чемпионате Белоруссии за «Энергетик-БГУ».
— Значит, люди, которые были вокруг него, и он сам сделали правильные шаги в плане развития карьеры. Значит, мы не ошиблись.
— А вы держите в голове вариант, при котором «Сити» отдаст Абдукодира в аренду в виду очень серьезной конкуренции?
— Да, конкуренцию никто не отменял. Но, как я понимаю, Пеп решил перестроить команду. И сейчас «Сити» скупает всех лучших молодых центральных защитников. Абдукодир никогда не боялся борьбы за место в составе, он всегда шел туда, где больно, где трудно. И я не думаю, что «Сити» заплатил за него 50 миллионов, чтобы отдать в аренду. Гвардиола хочет видеть его в составе прямо сейчас. В противном случае «Сити» мог его купить и до лета держать в аренде. А раз англичане настаивали на переходе зимой, значит, Гвардиола на него действительно рассчитывает.
— Просто, например, известный агент Дмитрий Селюк считает, что сумма трансфера составляет не 40-50 миллионов, а максимум — 20.
— 40 миллионов. Плюс 10 миллионов бонусами. Думаю, это уже всем известно, везде объявили. В сумме получается 50.
— Павел Родненок, который тренировал Хусанова в «Энергетике- БГУ», уверен: узбекский футболист сожрет всех конкурентов в «Сити». Ментально настолько сильный?
— Тренер «Ланса» Фрэнк Эс, когда увидел 19-летнего футболиста, сказал, что он играет во взрослый футбол. Для Хусанова действительно нет никаких преград, он готов играть против звезд. Это футболист, который получает кайф именно от игры в защите. Не знаю, следили ли вы за матчами «Ланса», но болельщики получали удовольствие от его единоборств. Обычно все приходят в восторг от голов, а тут ему с трибун аплодировали за ведение борьбы в защите! Каждое его удачное действие в защите сопровождалось бурными аплодисментами.
— Родненок говорил, что в «Энергетике-БГУ» у Хусанова было порой по четыре тренировки в день.
— Анатолий Иванович Юревич разработал для Абдукодира специальную программу. У нас, кстати, уже несколько игроков прошли через этого тренера. Мы знаем, какие тяжелые у него нагрузки. Но все, кто справился, заиграли на высоком уровне. Абдукодир попал к Юревичу в 16 лет, и это стало одним из главных факторов того, что в итоге он здорово окреп. У него папа — бывший футболист, играл за сборную Узбекистана. Привил сыну понимание и видение футбола. Он его главный критик и советчик.
— При этом некоторые эксперты считают, что в «Сити» у Абдукодира могут возникнуть проблемы с первым пасом, с началом атак.
— Ну мы же идем к одному из лучших, если не к лучшему, тренеру в мире! Гвардиола может научить Абдукодира многому, исправить его недостатки и сделать его еще сильнее. То есть мы же пошли не по простому варианту, в средний клуб, где он точно будет играть, а туда, где есть серьезные цели и где он обязательно будет расти, прогрессировать. Поэтому в итоге и выбрали «Манчестер Сити». Надеемся, что Пеп сделает из Абдукодира лучшего защитника Европы через несколько лет.
— А что Гвардиола сказал Хусанову при их первом разговоре?
— Я присутствовал при этой беседе. Пеп сказал Абдукодиру: «Я хочу, чтобы ты как можно быстрее выучил английский, чтобы мы могли больше общаться».
— А с английским у него пока не очень?
— Абдукодир же играл во Франции. Сейчас он активно учит английский. Пеп ему так и сказал: «Занимайся каждый день не менее часа, пожалуйста»! Хусанов в целом все понимает в тренировочном процессе, но для Гвардиолы очень важны нюансы, детали. Соответственно, им надо более тесно общаться. Так что Абдукодиру необходимо подтянуть свой английский.
— Когда Абдукодир играл в Белоруссии, были ли у вас предложения от топовых российских клубов?
— У меня есть партнер Улугбек Асанбаев. Мы вместе с ним ведем этого игрока. Может быть, на него и выходили из РПЛ. Я-то был сконцентрирован строго на европейском направлении. Поэтому мне сложно ответить на этот вопрос. Да и не люблю обсуждать то, что не состоялось. Могу сказать лишь. что был интерес из Турции. Но раз мы в итоге оказались в «Манчестер Сити», значит, в принципе, двигались поэтапно верно.
— Теперь уже бывший спортивный директор ЦСКА Андрей Мовсесьян заявил, что армейцы могли подписать Хусанова, но их опередил «Ланс».
— У нас в приоритете всегда стоял европейский чемпионат. Когда парень играл в Белоруссии, мы довольно часто с партнером говорили на эту тему. Он мне поручил работу на европейском направлении. Мы были нацелены именно на это и шли туда.
— Не вправе судить российских игроков, больше сконцентрирован на наших ребятах.
— Хусанов — феномен?
— Это очень талантливый игрок, который получил правильное воспитание, футбольное образование и, наверное, правильное окружение. Я бы так сформулировал.