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Грузинский герой Евро перешел в «Ливерпуль». Мамардашвили заменит Алиссона?

Мамардашвили перешел из «Валенсии» в «Ливерпуль»
Трофим Гондюреев
корреспондент отдела футбола
Георгий Мамардашвили.
Фото Global Look Press
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Работа на перспективу, но есть вопросы.

Сборная Грузии пошумела на прошедшем чемпионате Европы. Континент узнал несколько новых фамилий и закрепил и так знакомые, среди которых есть вратарь Мамардашвили. Уровень грузин ни за что не позволил бы им надеяться на плей-офф без чудес от голкипера, он совершил 30 спасений за турнир — всего на два меньше рекорда Игоря Акинфеева из 2008 года.

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Последние два с половиной года Георгий продуктивно провел в «Валенсии», а российская публика узнала о нем еще раньше, когда тбилисский «Локомотив» не пустил «Динамо» в Лигу Европы-2020/21 — пять сейвов вратаря и итоговые 2:1 не в пользу москвичей. В Испанию Мамардашвили переехал всего за 850 тысяч евро. А после недавнего Евро стал самым дорогим голкипером мира с ценником в 45 миллионов.

Трансфер на повышение напрашивался давно. Год назад Георгий мог оказаться в «Баварии», но не сложилось. И хорошо. Еще за ним пристально наблюдали «МЮ», «Атлетико» и «Реал», но выбор игрока пал на «Ливерпуль», который заплатит «Валенсии» 30+5 миллионов евро. Даже дешево как-то.

Спрос на грузина неудивителен. Мамардашвили действительно превратился в одного из лучших в Испании, причем в относительно сжатые сроки. Без него «Валенсия» наверняка закончила бы прошлый сезон гораздо ниже девятой строчки, потому что 40 забитых мячей совсем не соответствуют месту в таблице. У «Альмерии», например, 43, а она вообще-то вылетела.

Фото Global Look Press

23-летний вратарь высочайшего уровня отправляется в топ-клуб, претендующий на все трофеи, за которые борется, — казалось бы, какие могут быть вопросы? Но они есть. В первую очередь хочется понимать, какие у Георгия перспективы. В течение переговоров всплывали слухи о нежелании грузина сидеть под Алиссоном. В «Ливерпуле» придумали, что делать. Мамардашвили приедет в АПЛ только следующим летом, хоть контракт и будет подписан уже сейчас. Изначально рассматривался вариант с арендой в менее статусный английский клуб, писали про «Борнмут», но в итоге он просто проведет текущий сезон в «Валенсии». Идеально для всех.

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Ну а бразилец, которому в октябре исполнится 32 года, судя по всему, через год покинет «Энфилд». Алиссон уже отреагировал на новость о покупке грузина: «Клуб должен подготовиться к будущему. Я не могу оставаться здесь вечно, я старею! Конечно, для вратаря я еще молод, у меня много энергии, и я еще многое могу дать этому клубу. Они сделают это и на других позициях. У нас так много важных игроков, у которых истекают контракты, и клубу нужно организоваться на будущее. Я думаю, это была хорошая идея. Я знал о Мамардашвили до того, как это появилось в социальных сетях, и это хорошее сообщение для меня, потому что клуб заботится о том, что я думаю».

Вероятно, Беккер умчится зарабатывать в Саудовскую Аравию. Он и сам не скрывает, что хочет там когда-нибудь поиграть. Вариант рабочий, но как-то рановато — Алиссону всего 31, самый сок для вратаря, мог бы спокойно играть на высочайшем уровне еще лет пять. С другой стороны, следующим летом бразилец может никуда и не уйти, и в таком случае Мамардашвили придется уходить в очередную аренду.

Алиссон Бекер.
Фото Global Look Press

Еще один нюанс — не лучшая игра Георгия ногами. Все главные команды мира стремятся ставить в ворота футболиста, который умеет грамотно участвовать в атаках. Да и Арне Слоту такое необходимо. В предсезонном матче против «Севильи» «Ливерпуль» сделал гол за четыре передачи от Алиссона. Так выглядит слотбол. Не сказать, что Георгий прямо совсем не умеет пасовать и действовать под давлением, но прогрессировать точно нужно, и Алиссону в этом компоненте он очевидно уступает. Есть еще девять месяцев, чтобы прибавить.

Нет сомнений, что в Англии все продумали и тщательно взвесили, иначе этот трансфер не был бы единственным для «Ливерпуля» в межсезонье. Георгия ждут и планируют сделать его основным на долгие годы.

Алиссон Рамзес Бекер (Алиссон)
Георгий Мамардашвили
Футбол
ФК Валенсия
ФК Ливерпуль
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