У Гвардиолы появились проблемы со здоровьем. Кризис «Ман Сити» сводит Пепа с ума

Тренер страдает из-за неудач «горожан».

В среду «Манчестер Сити» уступил «Ювентусу» в Лиге чемпионов (0:2) и продлил неудачную серию — в последних десяти матчах у «горожан» всего одна победа. Кризис «горожан» сказался на состоянии их главного тренера Пепа Гвардиолы — испанец испытывает ментальные и физические проблемы.

Гвардиола признался в ухудшении здоровья

Испанец откровенно поговорил с экс-нападающим сборной Италии Лукой Тони на Prime Video Sport. Пеп признался, что плохая форма «Ман Сити» высасывает из него силы и заставляет страдать: «У меня проблемы с кожей. Я вынужден принимать антигистаминные препараты в течение двух-трех лет. Я человек, который иногда нервничает. У меня бывают плохие дни, я часто ошибаюсь, это заставляет меня переживать. Иногда я теряю рассудок.

Я плохо сплю, у меня проблемы с перевариванием пищи. Мне всегда приходится есть что-то легкое. Вечером — только суп. Я тот же тренер, что и пять месяцев назад. Тот, кто выиграл титул премьер-лиги, и я не иду против своего душевного состояния. Если оно отвратительно, то оно отвратительно. Но я знаю, что это пройдет. То же самое происходит, когда я испытываю радость. Я знаю, что это не навсегда».

Это заявление Гвардиолы усилило беспокойство за состояние тренера. Ранее он появился с расцарапанным лицом на пресс-конференции после матча Лиги чемпионов с «Фейеноордом» (3:3) — Пеп признался, что разодрал себя ногтями, чтобы причинить себе боль, но позже извинился за такие слова. Далее Пеп стал пропадать на базе «Ман Сити» — запирался в офисе и отключал телефон в попытке найти выход из кризиса «горожан».

В соцсетях даже распространяли видео, на котором обозленный Пеп бросается на провоцирующего его болельщика. Однако ролик оказался записанным раньше — инцидент случился после майского финала Кубка Англии, в котором «Ман Сити» уступил «Манчестер Юнайтед» (1:2). Впрочем, многие поверили, что это произошло после проигрыша «Ливерпулю» 1 декабря (0:2) — в настолько критичном состоянии сейчас находится Гвардиола.

Зато после поражения от команды Арне Слота испанец болезненно отреагировал на скандирования «Энфилда» о том, что его вот-вот уволят, — в стиле увядающего Жозе Моуринью показал шесть пальцев в честь шести побед в АПЛ (у «Ливерпуля» она всего одна).

Фото Global Look Press

«Сити» — в кризисе

Страдания Пепа связаны с ужасной формой «горожан» — одна победа в десяти последних матчах во всех турнирах и 23 пропущенных мяча на этом отрезке. В АПЛ «Ман Сити» скатился на четвертую строчку с отставанием в восемь очков от лидирующего «Ливерпуля», у которого есть игра в запасе. В ЛЧ команда вообще находится на грани непопадания в плей-офф: с восемью баллами в шести играх она расположилась на 22-й строчке — в стыковые матчи попадают клубы с девятого по 24-е место. В оставшихся двух турах «Сити» встретится с конкурирующими «ПСЖ» и «Брюгге».

Гвардиола пытается объяснить провалы «Сити» — считает, что перенасыщенный календарь изнашивает футболистов и не дает показывать топ-результаты. Лука Тони спросил, как скоро клуб придет в себя — Пеп ответил, что до нового года этого может не произойти. «Но если мы справимся, кому-то будет нелегко противостоять нам», — подытожил испанец.