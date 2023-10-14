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Сегодня, 13:30

Новый Холанн, звезда «Реала» и 16-летний бриллиант из «Барсы». Главные фавориты Golden Boy

Расмус Хейлунн, Джуд Беллингем, Ламин Ямаль.
Фото «СЭ»
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Топ-10 молодых проспектов Европы.

4 декабря в Турине пройдет 21-я церемония вручения премии Golden Boy. С 2003 года приз ежегодно вручается лучшему игроку до 21 года. 12 октября издание Tuttosport выкатило список из 25 претендентов — 20 были отобраны аналитиками из Football Benchmark, еще пятеро получили уайлд-кард от самой редакции.

Конечно, далеко не у всех номинантов есть шансы на победу. Например, про Арнау Мартинеса из «Жироны» или Артюра Вермерена из «Антверпена» до сих пор что-то знают лишь гики. Ну или болельщики их команд, которых тоже немного. Мы отрезали совсем безнадежные варианты и оставили топ-10 фаворитов.

Скоро кто-то из них встанет в один ряд с Месси, Мбаппе и Холанном. А может, наоборот, превратится в нового Андерсона, Пато или Марсьяля. Смотрим, каким там молодым надо дать дорогу.

Футболист «Реала» Джуд Беллингем.
Джуд Беллингем.
Фото Reuters

Джуд Беллингем

С недавних пор самый вероятный победитель. Первую половину года англичанин провел в статусе лидера Дортмунда, но не сделал «Боруссию» чемпионом, хоть и отдал всего себя. Летом «Реал» выложил за Беллингема чуть больше 100 миллионов евро и получил готовую звезду.

Джуд начал сезон так, будто его выдвинули не на Golden Boy, а на «Золотой мяч», причем сразу в топ-3 претендентов. Серьезно, если он продолжит так играть, уже через год спокойно можно забирать награду лучшему футболисту мира вне зависимости от возраста. 10+3 в первых десяти матчах за Мадрид — старт круче, чем у Роналду.

Многие зрители до сих пор удивляются, что Беллингему всего 20 лет, слишком уж зрелым он выглядит на поле. Станет ли удивлением, если Джуд пролетит мимо награды? Да, но достойные конкуренты у него есть.

Джамал Мусиала

Пару месяцев назад именно немец считался главным фаворитом. Пока Беллингем упускал трофей бундеслиги, Мусиала сверкал в «Баварии». В последнем туре именно гол Джамала принес Мюнхену серебряную салатницу.

Сборная Германии утопила выход плей-офф чемпионата мира в социальщине и политике, но Мусиалой все равно восхищались — полузащитник казался самым заметным игроком команды Флика. Конца 2022-го и начала 2023-го хватило, чтобы всерьез претендовать на приз, но в новом сезоне Джамал немного сдал.

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За последние два месяца немец забил лишь раз и отдал два ассиста. Вся «Бавария» немного буксует, а Мусиала пока не спасает. Возможно, как раз этот спад помешает ему стать лучшим молодым футболистом мира. Но время исправиться еще есть, да и забывать про бодрые зиму и весну никто не собирается.

Футболист «Лейпцига» Хави Симонс.
Хави Симонс.
Фото Reuters

Хави Симонс

Яркий кудрявый тинейджер стал звездой задолго до того, как заиграл на взрослом уровне. В эпоху интернет-маркетинга это не так сложно сделать, особенно когда твой агент Мино Райола. Несколько видосов с финтами от подростка из академий «Барсы» и «ПСЖ», раскачивание соцсетей и запоминающийся внешний образ — готово!

Но теперь Симонс — привлекательный товар для лучших клубов мира, которого очень захотел вернуть «ПСЖ». Дело в крутом отрезке за ПСВ. Хави забил 22 мяча, отдал 11 голевых, выиграл Кубок и Суперкубок Нидерландов, стал основным в сборной, согласился на камбэк в Париж и сразу отправился в аренду в «Лейпциг», где продолжил делать разницу — например, сходу забрал MVP дебютного матча в ЛЧ. Неплохой такой разгон, да?

Медийный вес и реально солидный уровень футбола точно помогут голландцу высоко забраться в голосовании. Его победа станет мини-сенсацией, зато лайков по всем соцсетям будет не сосчитать.

Ламин Ямаль

Единственный игрок из этого текста, который попал в список номинантов благодаря уайлд-кард от Tuttosport. 16-летний Ямаль, кажется, побил уже вообще все рекорды, которые начинаются со слов «самый молодой» — и в «Барселоне», и в сборной Испании.

Ламин родился летом 2007 года, чем не перестает шокировать медиа и публику. Посты по типу «в 2028 году Ямалю будет всего 20 лет» нехило так ломают мозг. Дебют за каталонцев состоялся 29 апреля 2023 года. Уже тогда событие навело шороху, а дальнейшие успехи школьника обсуждаются не слабее любых других новостей из клуба.

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В среднем на голевое действие во взрослом футболе испанцу требуется 140 минут, то есть гол или результативная передача случается примерно раз в полтора матча. Безусловно, цифры далеко не беллингемовские, но он и старше на четыре года. Понятно, что попадание в шорт-лист — аванс. Хотя бы потому, что первые несколько месяцев 2023-го Ламин не играл на подходящем уровне. И все равно никто не скажет, что это незаслуженно.

Футболист «ПСЖ» Уоррен Заир-Эмери.
Уоррен Заир-Эмери.
Фото Global Look Press

Уоррен Заир-Эмери

Февраль 2023 года. «ПСЖ» принимает «Баварию» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Болельщики изучают стартовые составы, после чего некоторые бросаются в «Гугл» с запросом: «Кто такой Заир-Эмери?». В основе парижан оказался полузащитник 2006 года рождения, у которого к тому моменту уже был один гол в чемпионате Франции, между прочим.

Уоррен сыграл неидеально. Неидеально для взрослого состоявшегося футболиста, а для 16-летнего — великолепно. До мая Гальтье в основном выпускал его с лавки, но потом регулярно ставил с первых минут. В сезоне-2023/24 Заир-Эмери вообще не вылезает из старта «ПСЖ». И это с учетом летнего закупа клуба на 300+ миллионов евро.

Француз играет центрального полузащитника или опорника, поэтому его КПД бросается в глаза не так сильно, как у звезд атаки. При этом аналитики и эксперты отмечают бешеный прогресс футболиста. Если не в этот раз, то за следующую пару лет Уоррен точно вплотную приблизится к награде. Это как минимум.

Флориан Виртц

Второй по стоимости среди немецких игроков и третий во всей бундеслиге. И речь не про какого-то дядьку из «Баварии», а про 20-летнего пацана из «Байера». Виртц так давно играет в основе Леверкузена, что по ощущениям ему около 25, но нет — Флориан родился в 2003-м.

Для понимания: его дебют случился сразу после ковида, вот как только все опять заиграли в футбол со снятием карантина. Кажется, что это было в прошлой жизни. С тех пор Виртцем интересовались десятки топ-клубов — от «МЮ» до, кто бы сомневался, «Баварии».

Если брать конкретно 2023-й, то тут у немца все тоже здорово — 20 баллов по «гол плюс пас» и наконец-то чемпионские амбиции с появлением Хаби Алонсо. Флориан для «Байера» — новая, прокачанная версия Хавертца. И у него есть все, чтобы превзойти предка. Как вариант, выиграть Golden Boy.

Футболист «Баварии» Матис Тель.
Матис Тель.
Фото AFP

Матис Тель

Возможно, вы будете удивлены, но игрок «Баварии» номинируется на приз уже в третий раз подряд, хотя ему только в апреле исполнилось 18 лет. В отличие от Беллингема и Мусиалы, которые тоже попали в список далеко не впервые, ранее Тель и близко не считался кандидатом на победу. Но теперь он стал крепче и сильнее как игрок.

С зимы по лето-2023 Матис ни разу не вышел на поле в основе мюнхенцев и все равно забивал. После межсезонья француз превратился в настоящего джокера Тухеля — отмечается голом в среднем раз в 31 игровую минуту. Попаданий в старт тоже прибавилось, правда, пока это произошло только в проигранном Суперкубке и одном матче Кубка.

Тель точно займет высокое место на грядущей церемонии, но до титула если и доберется, то через год-два.

Эван Фергюсон

Очередное открытие «Брайтона». За Мак Аллистером, Кайседо, Кукурельей, Уайтом и Биссума последовал молодой ирландец, который планомерно растет в бомбардира уровня верхушки АПЛ. Недавний хет-трик мощному «Ньюкаслу» — отличное подтверждение.

Меньше чем за год его стоимость увеличилась в 65 раз! Помимо этих ачивок, в 2023-м Фергюсон начал забивать за сборную, сделал это дважды — в матчах с Латвией и Гибралтаром. В апреле «Брайтон» продлил контракт с Эваном до 2028 года, а уж там точно знают, как разглядеть потенциал.

С первого захода Golden Boy берут немногие, но, если постараться, за пару месяцев легко можно улучшить позиции. Топ-5 уже будет успехом для ирландца, а все что выше — вовсе триумфом.

Футболист «Манчестер Юнайтед» Расмус Хейлунн.
Расмус Хейлунн.
Фото Reuters

Расмус Хейлунн

Не путать с Холанном. Датчанин — пример ультраскоростного развития. В начале 2022 года «Копенгаген» без раздумий слил его в «Штурм» за 2 миллиона евро, а летом 2023-го Эрик тен Хаг уломал боссов «МЮ» заплатить за нападающего 75 миллионов. 191-сантиметровая махина, которая, несмотря на размеры, быстро носится по полю. Да, сходств с Холанном действительно достаточно. Только вот вряд ли это можно считать минусом.

Прямо сейчас Хейлунн идет в топе бомбардиров отбора на Евро, на его счету шесть мячей. Пять из них были забиты в двух матчах, как раз в тот момент о нем и заговорили. Классная игра в сборной и восемь весенних голов за «Аталанту» — причины и для трансфера в «Юнайтед», и для претензий на Golden Boy.

Расмус пока молчит в АПЛ, но зажигает в Лиге чемпионов — трижды отличился в двух турах. Только Хулиан Альварес забил столько же, а больше датчанина — никто. Холанн свою награду забрал в 2020 году. Может, пора прибавить еще один пункт в список сходств?

Алехандро Бальде

Жорди Альба десять лет безальтернативно был основным левым защитником «Барселоны» и насобирал вообще все трофеи Европы. А потом появился Бальде, и Альбе пришлось сначала посидеть под молодым, после чего вообще свалить к Месси в «Интер Майами», что, по сути, означает пенсию.

Алекс — точно лучший защитник мира среди тех, кто может претендовать на премию. В списке есть еще Лео Колвилл, Антонио Сильва, Милош Керкез, Усман Диоманде и Арнау Мартинес, но испанец — просто другой уровень. Хави полностью доверяет Бальде — левый защитник «Барсы» почти всегда играет по 90 минут, а максимально требовательный Энрике взял его на чемпионат мира, где Алехандро провел на катарских газонах 124 минуты.

Оборонительный футболист лишь однажды становился победителем Golden Boy — Де Лигт сделал это в 2018 году. Нет сомнений, что Алекс способен стать вторым за 20 лет защитником, которого признают лучшим игроком мира до 21 года. Времени у него хватит на несколько попыток.

Трофим Гондюреев

Джуд Беллингем
Ламин Ямаль
Футбол
Джамал Мусиала
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