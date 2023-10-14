Новый Холанн, звезда «Реала» и 16-летний бриллиант из «Барсы». Главные фавориты Golden Boy

Топ-10 молодых проспектов Европы.

4 декабря в Турине пройдет 21-я церемония вручения премии Golden Boy. С 2003 года приз ежегодно вручается лучшему игроку до 21 года. 12 октября издание Tuttosport выкатило список из 25 претендентов — 20 были отобраны аналитиками из Football Benchmark, еще пятеро получили уайлд-кард от самой редакции.

Конечно, далеко не у всех номинантов есть шансы на победу. Например, про Арнау Мартинеса из «Жироны» или Артюра Вермерена из «Антверпена» до сих пор что-то знают лишь гики. Ну или болельщики их команд, которых тоже немного. Мы отрезали совсем безнадежные варианты и оставили топ-10 фаворитов.

Скоро кто-то из них встанет в один ряд с Месси, Мбаппе и Холанном. А может, наоборот, превратится в нового Андерсона, Пато или Марсьяля. Смотрим, каким там молодым надо дать дорогу.

Джуд Беллингем. Фото Reuters

Джуд Беллингем

С недавних пор самый вероятный победитель. Первую половину года англичанин провел в статусе лидера Дортмунда, но не сделал «Боруссию» чемпионом, хоть и отдал всего себя. Летом «Реал» выложил за Беллингема чуть больше 100 миллионов евро и получил готовую звезду.

Джуд начал сезон так, будто его выдвинули не на Golden Boy, а на «Золотой мяч», причем сразу в топ-3 претендентов. Серьезно, если он продолжит так играть, уже через год спокойно можно забирать награду лучшему футболисту мира вне зависимости от возраста. 10+3 в первых десяти матчах за Мадрид — старт круче, чем у Роналду.

Многие зрители до сих пор удивляются, что Беллингему всего 20 лет, слишком уж зрелым он выглядит на поле. Станет ли удивлением, если Джуд пролетит мимо награды? Да, но достойные конкуренты у него есть.

Джамал Мусиала

Пару месяцев назад именно немец считался главным фаворитом. Пока Беллингем упускал трофей бундеслиги, Мусиала сверкал в «Баварии». В последнем туре именно гол Джамала принес Мюнхену серебряную салатницу.

Сборная Германии утопила выход плей-офф чемпионата мира в социальщине и политике, но Мусиалой все равно восхищались — полузащитник казался самым заметным игроком команды Флика. Конца 2022-го и начала 2023-го хватило, чтобы всерьез претендовать на приз, но в новом сезоне Джамал немного сдал.

За последние два месяца немец забил лишь раз и отдал два ассиста. Вся «Бавария» немного буксует, а Мусиала пока не спасает. Возможно, как раз этот спад помешает ему стать лучшим молодым футболистом мира. Но время исправиться еще есть, да и забывать про бодрые зиму и весну никто не собирается.

Хави Симонс. Фото Reuters

Хави Симонс

Яркий кудрявый тинейджер стал звездой задолго до того, как заиграл на взрослом уровне. В эпоху интернет-маркетинга это не так сложно сделать, особенно когда твой агент Мино Райола. Несколько видосов с финтами от подростка из академий «Барсы» и «ПСЖ», раскачивание соцсетей и запоминающийся внешний образ — готово!

Но теперь Симонс — привлекательный товар для лучших клубов мира, которого очень захотел вернуть «ПСЖ». Дело в крутом отрезке за ПСВ. Хави забил 22 мяча, отдал 11 голевых, выиграл Кубок и Суперкубок Нидерландов, стал основным в сборной, согласился на камбэк в Париж и сразу отправился в аренду в «Лейпциг», где продолжил делать разницу — например, сходу забрал MVP дебютного матча в ЛЧ. Неплохой такой разгон, да?

Медийный вес и реально солидный уровень футбола точно помогут голландцу высоко забраться в голосовании. Его победа станет мини-сенсацией, зато лайков по всем соцсетям будет не сосчитать.

Ламин Ямаль

Единственный игрок из этого текста, который попал в список номинантов благодаря уайлд-кард от Tuttosport. 16-летний Ямаль, кажется, побил уже вообще все рекорды, которые начинаются со слов «самый молодой» — и в «Барселоне», и в сборной Испании.

Ламин родился летом 2007 года, чем не перестает шокировать медиа и публику. Посты по типу «в 2028 году Ямалю будет всего 20 лет» нехило так ломают мозг. Дебют за каталонцев состоялся 29 апреля 2023 года. Уже тогда событие навело шороху, а дальнейшие успехи школьника обсуждаются не слабее любых других новостей из клуба.

В среднем на голевое действие во взрослом футболе испанцу требуется 140 минут, то есть гол или результативная передача случается примерно раз в полтора матча. Безусловно, цифры далеко не беллингемовские, но он и старше на четыре года. Понятно, что попадание в шорт-лист — аванс. Хотя бы потому, что первые несколько месяцев 2023-го Ламин не играл на подходящем уровне. И все равно никто не скажет, что это незаслуженно.

Уоррен Заир-Эмери. Фото Global Look Press

Уоррен Заир-Эмери

Февраль 2023 года. «ПСЖ» принимает «Баварию» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Болельщики изучают стартовые составы, после чего некоторые бросаются в «Гугл» с запросом: «Кто такой Заир-Эмери?». В основе парижан оказался полузащитник 2006 года рождения, у которого к тому моменту уже был один гол в чемпионате Франции, между прочим.

Уоррен сыграл неидеально. Неидеально для взрослого состоявшегося футболиста, а для 16-летнего — великолепно. До мая Гальтье в основном выпускал его с лавки, но потом регулярно ставил с первых минут. В сезоне-2023/24 Заир-Эмери вообще не вылезает из старта «ПСЖ». И это с учетом летнего закупа клуба на 300+ миллионов евро.

Француз играет центрального полузащитника или опорника, поэтому его КПД бросается в глаза не так сильно, как у звезд атаки. При этом аналитики и эксперты отмечают бешеный прогресс футболиста. Если не в этот раз, то за следующую пару лет Уоррен точно вплотную приблизится к награде. Это как минимум.

Флориан Виртц

Второй по стоимости среди немецких игроков и третий во всей бундеслиге. И речь не про какого-то дядьку из «Баварии», а про 20-летнего пацана из «Байера». Виртц так давно играет в основе Леверкузена, что по ощущениям ему около 25, но нет — Флориан родился в 2003-м.

Для понимания: его дебют случился сразу после ковида, вот как только все опять заиграли в футбол со снятием карантина. Кажется, что это было в прошлой жизни. С тех пор Виртцем интересовались десятки топ-клубов — от «МЮ» до, кто бы сомневался, «Баварии».

Если брать конкретно 2023-й, то тут у немца все тоже здорово — 20 баллов по «гол плюс пас» и наконец-то чемпионские амбиции с появлением Хаби Алонсо. Флориан для «Байера» — новая, прокачанная версия Хавертца. И у него есть все, чтобы превзойти предка. Как вариант, выиграть Golden Boy.

Матис Тель. Фото AFP

Матис Тель

Возможно, вы будете удивлены, но игрок «Баварии» номинируется на приз уже в третий раз подряд, хотя ему только в апреле исполнилось 18 лет. В отличие от Беллингема и Мусиалы, которые тоже попали в список далеко не впервые, ранее Тель и близко не считался кандидатом на победу. Но теперь он стал крепче и сильнее как игрок.

С зимы по лето-2023 Матис ни разу не вышел на поле в основе мюнхенцев и все равно забивал. После межсезонья француз превратился в настоящего джокера Тухеля — отмечается голом в среднем раз в 31 игровую минуту. Попаданий в старт тоже прибавилось, правда, пока это произошло только в проигранном Суперкубке и одном матче Кубка.

Тель точно займет высокое место на грядущей церемонии, но до титула если и доберется, то через год-два.

Эван Фергюсон

Очередное открытие «Брайтона». За Мак Аллистером, Кайседо, Кукурельей, Уайтом и Биссума последовал молодой ирландец, который планомерно растет в бомбардира уровня верхушки АПЛ. Недавний хет-трик мощному «Ньюкаслу» — отличное подтверждение.

Меньше чем за год его стоимость увеличилась в 65 раз! Помимо этих ачивок, в 2023-м Фергюсон начал забивать за сборную, сделал это дважды — в матчах с Латвией и Гибралтаром. В апреле «Брайтон» продлил контракт с Эваном до 2028 года, а уж там точно знают, как разглядеть потенциал.

С первого захода Golden Boy берут немногие, но, если постараться, за пару месяцев легко можно улучшить позиции. Топ-5 уже будет успехом для ирландца, а все что выше — вовсе триумфом.

Расмус Хейлунн. Фото Reuters

Расмус Хейлунн

Не путать с Холанном. Датчанин — пример ультраскоростного развития. В начале 2022 года «Копенгаген» без раздумий слил его в «Штурм» за 2 миллиона евро, а летом 2023-го Эрик тен Хаг уломал боссов «МЮ» заплатить за нападающего 75 миллионов. 191-сантиметровая махина, которая, несмотря на размеры, быстро носится по полю. Да, сходств с Холанном действительно достаточно. Только вот вряд ли это можно считать минусом.

Прямо сейчас Хейлунн идет в топе бомбардиров отбора на Евро, на его счету шесть мячей. Пять из них были забиты в двух матчах, как раз в тот момент о нем и заговорили. Классная игра в сборной и восемь весенних голов за «Аталанту» — причины и для трансфера в «Юнайтед», и для претензий на Golden Boy.

Расмус пока молчит в АПЛ, но зажигает в Лиге чемпионов — трижды отличился в двух турах. Только Хулиан Альварес забил столько же, а больше датчанина — никто. Холанн свою награду забрал в 2020 году. Может, пора прибавить еще один пункт в список сходств?

Алехандро Бальде

Жорди Альба десять лет безальтернативно был основным левым защитником «Барселоны» и насобирал вообще все трофеи Европы. А потом появился Бальде, и Альбе пришлось сначала посидеть под молодым, после чего вообще свалить к Месси в «Интер Майами», что, по сути, означает пенсию.

Алекс — точно лучший защитник мира среди тех, кто может претендовать на премию. В списке есть еще Лео Колвилл, Антонио Сильва, Милош Керкез, Усман Диоманде и Арнау Мартинес, но испанец — просто другой уровень. Хави полностью доверяет Бальде — левый защитник «Барсы» почти всегда играет по 90 минут, а максимально требовательный Энрике взял его на чемпионат мира, где Алехандро провел на катарских газонах 124 минуты.

Оборонительный футболист лишь однажды становился победителем Golden Boy — Де Лигт сделал это в 2018 году. Нет сомнений, что Алекс способен стать вторым за 20 лет защитником, которого признают лучшим игроком мира до 21 года. Времени у него хватит на несколько попыток.

Трофим Гондюреев