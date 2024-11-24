Холанну грозят целые сутки тюрьмы в Швейцарии. Все дело в неоплаченном штрафе

Нарушил правила дорожного движения в 2023-м.

У звезды «Манчестер Сити» Эрлина Холанна возникли проблемы с законом. В случае визита в Швейцарию он может быть заключен под стражу на один день.

Что произошло

По данным Blick, у норвежца есть неоплаченный штраф в размере 60 швейцарских франков (около 65 евро) за нарушение правил дорожного движения, выписанный 25 октября 2023 года в кантоне Во, располагающемся в западной части страны.

Согласно швейцарским законам, в случае неуплаты нападающий может провести один день в тюрьме. Однако такая ситуация маловероятна, поскольку сумма штрафа незначительна для профессионального футболиста его уровня и ему не составит никакого труда ее «покрыть».

Скорее всего, Холанн решит этот вопрос после Рождества. Эрлин планирует навестить своего отца Альфа-Инге, который с 2023 года живет в Швейцарии.

Фото Global Look Press

Скоро подпишет новый контракт?

Новость о проблемах Эрлина с законом появилась на фоне информации о том, что зимой он может стать самым высокооплачиваемым игроком АПЛ. Как сообщает The Mirror, «Манчестер Сити» уже предложил футболисту новый, рекордный контракт на сумму 600 тысяч евро в неделю, который позволит ему остаться на «Этихаде» до конца сезона-2028/29.

Если Холанн согласится, то обойдет одноклубника Кевина Де Брейне, который в настоящее время является самым высокооплачиваемым игроком лиги с зарплатой 481 тысяча евро в неделю.

Фото Global Look Press

Как сейчас выступает Холанн

В этом сезоне Эрлин провел за «Манчестер Сити» 17 матчей во всех турнирах. В них он забил 15 мячей. Прямо сейчас он является лучшим бомбардиром АПЛ, забив 12 голов в 12 турах.

Но команду Пепа Гвардиолы в последний месяц сильно лихорадит. В субботу, 23 ноября, «горожане» потерпели поражение от «Тоттенхэма» (0:4) — они проиграли пять матчей подряд впервые с 2006 года.

А в сборной Норвегии у Холанна все хорошо — на его счету 7+1 в шести встречах Лиги наций. Неделю назад нападающий оформил хет-трик в ворота сборной Казахстана и помог своей национальной команде напрямую выйти в дивизион А.