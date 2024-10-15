Гвардиола в сборной Англии? Это был бы идеальный шторм

Пеп в раздумьях о своем будущем.

В Англии четыре месяца ищут преемника Саутгейту

Ох как же все ругались на Гарета Саутгейта и его сборную Англии всего несколько месяцев назад, во время ЧЕ-2024. Помните? Если что, просто для протокола, лично я тогда считал, что эта критика как минимум преувеличена, а то и вовсе несправедлива — если брать результаты на дистанции, то это вообще была лучшая Англия в истории (полуфинал ЧМ-2018, финал ЧЕ-2020, четвертьфинал ЧМ-2022 и финал ЧЕ-2024), а что касается стиля и зрелищности, то сборные Свена-Ерана Эрикссона или Фабио Капелло, располагавшие игроками вроде Дэвида Бекхэма, Майкла Оуэна, Уэйна Руни, Стивена Джеррарда, Фрэнка Лэмпарда, Пола Сколуза и так далее, были ненамного ярче.

Ненавистный Саутгейт ушел. Но на дворе середина октября, а у сборной Англии по-прежнему нет постоянного главного тренера. Пока командой руководит Ли Карсли, до того возглавлявший молодежку «Трех львов». В Лиге наций англичане в сентябре победили Ирландию и Финляндию, в нынешнюю паузу проиграли Греции и повторно обыграли финнов. Но, в общем-то, всем плевать на Лигу наций и что там происходит. На повестке дня скоро будет отбор на ЧМ-2026, и это уже куда серьезнее. То есть с самим отбором не предвидится никаких особенных проблем, тем более после расширения финального турнира до 48 команд. Главное, что будет летом 2026-го в США. Так что футбольной ассоциации пора принимать какое-то решение.

И кажется, там не сидят сложа руки. Издание The Times дало инсайд, что ФА обратилось к главному тренеру «Манчестер Сити» Пепу Гвардиоле с вопросом: не было бы ему интересно возглавить сборную Англии? Понятно, что речь не идет о каком-то конкретном предложении, но сама идея точно интересна и заслуживает обсуждения.

Контракт Гвардиолы с «Сити» истекает летом 2025 года, то есть по окончании нынешнего сезона. И что будет дальше, пока непонятно. Сам 53-летний каталонец не дает никакой конкретики.

«Мне нужно решить, что я собираюсь делать дальше. Хочу ли я продолжать тренировать «Сити»? Или взять паузу? Возглавить какую-то национальную сборную? Вариантов много», — так Гвардиола в августе ответил на вопрос журналистов относительно возможной работы в сборной Англии.

Как видим, звучит довольно расплывчато. В любом случае со стороны ФА было бы глупо не поинтересоваться у одного из лучших тренеров мира, чей контракт с нынешним работодателем истекает через год, относительно его дальнейших планов и как он в принципе смотрит на возможность возглавить сборную Англии. В конце концов за спрос денег не берут. И кстати, не одни англичане такие умные. По сообщению The Telegraph, перед началом сезона к Гвардиоле обратились сразу три национальные федерации. Да и сам он не раз говорил, что на каком-то этапе карьеры хочет поработать в сборной.

Впрочем, в шорт-листе ФА есть не только Пеп. По информации The Telegraph, там фигурируют Томас Тухель, Эндж Постекоглу, а также Эдди Хау и Грэм Поттер. И самая свежая информация: главный претендент на пост в сборной Англии — Тухель, а Гвардиола продлит контракт с «МС» еще на год. Однако пока это тоже лишь слухи.

Гарет Саутгейт. Фото Global Look Press

Из «Сити» ушел друг Гвардиолы. Он следующий?

На прошлой неделе стало известно, что по окончании сезона из «Сити» уйдет спортивный директор Чики Бегиристайн — давний друг и соратник Гвардиолы. Они вместе играли за «Барселону» в первой половине 1990-х. Затем Бегиристайн стал спортивным директором каталонцев, и именно он приглашал Пепа в клуб уже в качестве тренера — сначала во вторую команду, а спустя год уже в главную. В «Сити» он работал с 2012 года и был одним из инициаторов того, чтобы Гвардиола приехал в Манчестер.

Это можно рассматривать как признак вероятного ухода Пепа из «МС» будущим летом, но сам он опровергает эти предположения.

«Я ухожу из «Сити»? Это неправда, я еще ничего не решил. И также неправда то, что я буду следующим тренером сборной Англии. Если бы я что-то решил, то объявил бы об этом. Но пока я не знаю, всякое может случиться», — сказал тренер в воскресенье в эфире шоу Che Tempo Che Fa на итальянском телевидении.

Согласно инсайдам The Telegraph, Гвардиола сейчас рассматривает возможность продлить контракт с «Сити» еще на один сезон, до лета 2026-го. В этом случае получится, что он отработает в Манчестере ровно десять лет — красивая цифра. И предстоящий уход Бегиристайна никак не повлияет на его собственное решение о будущем.

Есть еще одно обстоятельство, которое нужно учитывать. На прошлой неделе наконец началось рассмотрение дела о нарушении «Сити» правил финансового фэйр-плей, того самого, где 115 эпизодов и которое было открыто еще в январе 2023-го. Слушания продлятся несколько месяцев, а спектр наказаний, которые может получить клуб в случае признание вины, весьма широк — от денежного штрафа до понижения в классе.

Наверняка Гвардиола в случае реализации худшего сценария не хочет выглядеть крысой, которая бежит с корабля. Но и затягивать с решением о своем будущем тоже нельзя хотя бы из уважения к клубу — в «Сити» тоже должны понимать, что им делать и нужно ли начинать поиски нового тренера.

Фото Global Look Press

Возможно ли воплотить идеи Пепа в сборной?

Если же возвращаться к сборной Англии, то один из первых вопросов, который тут встает, — это финансовый. В «Сити» Гвардиола получает 24 миллиона евро в год, тогда как зарплата Саутгейта была шесть миллионов в год, то есть в четыре раза меньше. Здесь точно придется искать компромисс, но ранее Пеп подчеркивал, что если решит возглавить какую-либо сборную, то деньги не будут иметь особого значения — он прекрасно понимает, что в национальных командах тренеры получают куда меньше, чем в клубах.

Разумеется, неизбежно встанет вопрос национальности — да, Гвардиола не будет первым иностранцем во главе сборной Англии, но тем не менее. И дело, кстати, не только в гордости или в чем-то подобном. В The Athletic вспомнили занимательный факт: за всю историю на чемпионатах мира побеждали только команды с местными тренерами, а на чемпионатах Европы было только одно исключение из этого правила — Отто Рехагель и Греция на ЧЕ-2004.

С другой стороны, кому, как не Гвардиоле — великому новатору и великому визионеру — ломать эту традицию. Да еще и со сборной Англии.

Возможно ли вообще перенести идеи и методологию Пепа в национальную команду — неважно, Англию или какую-либо еще? Почти все новички «Сити» подчеркивали в интервью — первый год уходит на адаптацию к новым принципам. Как это будет работать не на ежедневной основе, а во время краткосрочных сборов? И будет ли вообще?

Куча вопросов, на которые мы когда-нибудь получим ответ — ведь рано или поздно мы увидим Гвардиолу во главе какой-либо сборной. Но было бы здорово, если бы это была именно Англия — с ее давлением болельщиков, прессы и многолетними проклятиями. И именно сейчас — с поколением Кейна, Фодена, Беллингема, Трента.