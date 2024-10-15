Гвардиола в сборной Англии? Это был бы идеальный шторм

Ох как же все ругались на Гарета Саутгейта и его сборную Англии всего несколько месяцев назад, во время ЧЕ-2024. Помните? Если что, просто для протокола, лично я тогда считал, что эта критика как минимум преувеличена, а то и вовсе несправедлива — если брать результаты на дистанции, то это вообще была лучшая Англия в истории (полуфинал ЧМ-2018, финал ЧЕ-2020, четвертьфинал ЧМ-2022 и финал ЧЕ-2024), а что касается стиля и зрелищности, то сборные Свена-Ерана Эрикссона или Фабио Капелло, располагавшие игроками вроде Дэвида Бекхэма, Майкла Оуэна, Уэйна Руни, Стивена Джеррарда, Фрэнка Лэмпарда, Пола Сколуза и так далее, были ненамного ярче.
Ненавистный Саутгейт ушел. Но на дворе середина октября, а у сборной Англии по-прежнему нет постоянного главного тренера. Пока командой руководит Ли Карсли, до того возглавлявший молодежку «Трех львов». В Лиге наций англичане в сентябре победили Ирландию и Финляндию, в нынешнюю паузу проиграли Греции и повторно обыграли финнов. Но, в общем-то, всем плевать на Лигу наций и что там происходит. На повестке дня скоро будет отбор на ЧМ-2026, и это уже куда серьезнее. То есть с самим отбором не предвидится никаких особенных проблем, тем более после расширения финального турнира до 48 команд. Главное, что будет летом 2026-го в США. Так что футбольной ассоциации пора принимать какое-то решение.
И кажется, там не сидят сложа руки. Издание The Times дало инсайд, что ФА обратилось к главному тренеру «Манчестер Сити» Пепу Гвардиоле с вопросом: не было бы ему интересно возглавить сборную Англии? Понятно, что речь не идет о каком-то конкретном предложении, но сама идея точно интересна и заслуживает обсуждения.
Контракт Гвардиолы с «Сити» истекает летом 2025 года, то есть по окончании нынешнего сезона. И что будет дальше, пока непонятно. Сам 53-летний каталонец не дает никакой конкретики.
«Мне нужно решить, что я собираюсь делать дальше. Хочу ли я продолжать тренировать «Сити»? Или взять паузу? Возглавить какую-то национальную сборную? Вариантов много», — так Гвардиола в августе ответил на вопрос журналистов относительно возможной работы в сборной Англии.
Как видим, звучит довольно расплывчато. В любом случае со стороны ФА было бы глупо не поинтересоваться у одного из лучших тренеров мира, чей контракт с нынешним работодателем истекает через год, относительно его дальнейших планов и как он в принципе смотрит на возможность возглавить сборную Англии. В конце концов за спрос денег не берут. И кстати, не одни англичане такие умные. По сообщению The Telegraph, перед началом сезона к Гвардиоле обратились сразу три национальные федерации. Да и сам он не раз говорил, что на каком-то этапе карьеры хочет поработать в сборной.
Впрочем, в шорт-листе ФА есть не только Пеп. По информации The Telegraph, там фигурируют Томас Тухель, Эндж Постекоглу, а также Эдди Хау и Грэм Поттер. И самая свежая информация: главный претендент на пост в сборной Англии — Тухель, а Гвардиола продлит контракт с «МС» еще на год. Однако пока это тоже лишь слухи.
На прошлой неделе стало известно, что по окончании сезона из «Сити» уйдет спортивный директор Чики Бегиристайн — давний друг и соратник Гвардиолы. Они вместе играли за «Барселону» в первой половине 1990-х. Затем Бегиристайн стал спортивным директором каталонцев, и именно он приглашал Пепа в клуб уже в качестве тренера — сначала во вторую команду, а спустя год уже в главную. В «Сити» он работал с 2012 года и был одним из инициаторов того, чтобы Гвардиола приехал в Манчестер.
Это можно рассматривать как признак вероятного ухода Пепа из «МС» будущим летом, но сам он опровергает эти предположения.
«Я ухожу из «Сити»? Это неправда, я еще ничего не решил. И также неправда то, что я буду следующим тренером сборной Англии. Если бы я что-то решил, то объявил бы об этом. Но пока я не знаю, всякое может случиться», — сказал тренер в воскресенье в эфире шоу Che Tempo Che Fa на итальянском телевидении.
Согласно инсайдам The Telegraph, Гвардиола сейчас рассматривает возможность продлить контракт с «Сити» еще на один сезон, до лета 2026-го. В этом случае получится, что он отработает в Манчестере ровно десять лет — красивая цифра. И предстоящий уход Бегиристайна никак не повлияет на его собственное решение о будущем.
Есть еще одно обстоятельство, которое нужно учитывать. На прошлой неделе наконец началось рассмотрение дела о нарушении «Сити» правил финансового фэйр-плей, того самого, где 115 эпизодов и которое было открыто еще в январе 2023-го. Слушания продлятся несколько месяцев, а спектр наказаний, которые может получить клуб в случае признание вины, весьма широк — от денежного штрафа до понижения в классе.
Наверняка Гвардиола в случае реализации худшего сценария не хочет выглядеть крысой, которая бежит с корабля. Но и затягивать с решением о своем будущем тоже нельзя хотя бы из уважения к клубу — в «Сити» тоже должны понимать, что им делать и нужно ли начинать поиски нового тренера.
Если же возвращаться к сборной Англии, то один из первых вопросов, который тут встает, — это финансовый. В «Сити» Гвардиола получает 24 миллиона евро в год, тогда как зарплата Саутгейта была шесть миллионов в год, то есть в четыре раза меньше. Здесь точно придется искать компромисс, но ранее Пеп подчеркивал, что если решит возглавить какую-либо сборную, то деньги не будут иметь особого значения — он прекрасно понимает, что в национальных командах тренеры получают куда меньше, чем в клубах.
Разумеется, неизбежно встанет вопрос национальности — да, Гвардиола не будет первым иностранцем во главе сборной Англии, но тем не менее. И дело, кстати, не только в гордости или в чем-то подобном. В The Athletic вспомнили занимательный факт: за всю историю на чемпионатах мира побеждали только команды с местными тренерами, а на чемпионатах Европы было только одно исключение из этого правила — Отто Рехагель и Греция на ЧЕ-2004.
С другой стороны, кому, как не Гвардиоле — великому новатору и великому визионеру — ломать эту традицию. Да еще и со сборной Англии.
Возможно ли вообще перенести идеи и методологию Пепа в национальную команду — неважно, Англию или какую-либо еще? Почти все новички «Сити» подчеркивали в интервью — первый год уходит на адаптацию к новым принципам. Как это будет работать не на ежедневной основе, а во время краткосрочных сборов? И будет ли вообще?
Куча вопросов, на которые мы когда-нибудь получим ответ — ведь рано или поздно мы увидим Гвардиолу во главе какой-либо сборной. Но было бы здорово, если бы это была именно Англия — с ее давлением болельщиков, прессы и многолетними проклятиями. И именно сейчас — с поколением Кейна, Фодена, Беллингема, Трента.