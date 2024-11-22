Пеп успокоил всех фанатов «Сити».

«Манчестер Сити» объявил о продлении контракта с главным тренером Пепом Гвардиолой. Соглашение пролонгировали еще на два сезона — до лета 2027-го. Это означает, что испанец проведет в клубе более 10 лет.

Что известно о продлении

«Ман Сити» объявил новость на официальном сайте. Нынешний контракт Гвардиолы истекал летом 2025-го — теперь к этому сроку добавили еще два года. Пеп рулит «горожанами» с 2016-го, то есть к моменту завершения договора будет находиться в клубе 11 лет — текущий сезон для него уже девятый у руля команды. Ранее The Athletic сообщал, что соглашение будет пролонгировано по системе «1+1», однако испанец согласился остаться на два полноценных сезона.

«Как и каждый болельщик «горожан», я рад, что путь Пепа в «Манчестер Сити» продолжится: его преданность, страсть и новаторское мышление и дальше будут формировать рисунок игры. Его жажда совершенствования и успеха остается неутолимой, и прямыми бенефициарами этого будут наши игроки и тренерский штаб, культура нашего клуба и английский футбол в целом.

Это обновление позволит Пепу выйти за рамки десятилетия тренерской работы в «Манчестер Сити» и даст ему возможность продолжить переписывать книги рекордов», — обрадовался председатель правления «Сити» Халдун аль-Мубарак.

Сам Гвардиола тоже с радостью прокомментировал продление. «Манчестер Сити» много значит для меня, — признался испанец сайту клуба. — Это мой девятый сезон здесь: мы пережили столько замечательных моментов вместе. Я испытываю особые чувства к этому футбольному клубу. Очень рад, что остаюсь здесь еще на два сезона.

Спасибо всем, кто продолжает доверять и поддерживать меня. Для меня всегда было честью, удовольствием и привилегией быть здесь. Уже много раз говорил об этом, но у меня есть все, что только может пожелать менеджер, и я очень ценю это. Надеюсь, теперь мы сможем добавить еще больше трофеев к тем, что уже выиграли. Это будет моей главной задачей».

Фото Global Look Press

Почему Пеп мог уйти

Контракт Пепа истекал в конце сезона — в руководстве опасались, что он захочет уйти, ведь клуб летом покинет его товарищ Чики Бегиристайн, занимающий место спортивного директора. Испанцы работали вместе еще в «Барселоне» — Чики решил уйти на пенсию по достижении 60 лет. Его место займет Угу Виана из «Спортинга». Газета The Telegraph предполагала, что он приведет с собой Рубена Аморима, но португалец уже возглавил «Манчестер Юнайтед».

Чего «Ман Сити» добился при Пепе

Гвардиола рулит командой с сезона-2016/17 и за это время выиграл 18 трофеев — в том числе в июне 2023-го первую в клубной истории Лигу чемпионов. Также Пеп брал АПЛ в шести из восьми полноценных сезонов в клубе, а после прошлогодней победы сделал «горожан» первой командой, взявшей АПЛ четыре раза подряд. Также под его руководством они стали первыми, кто завоевал 100 очков в одном розыгрыше чемпионата Англии (в сезоне-2017/18).

Пеп близок к тому, чтобы стать тренером с наибольшим количеством матчей во главе «Манчестер Сити». Сейчас этим званием владеет Лес Макдауэлл, работавший с командой с 1950 по 1963 год. У него 587 игр, у Гвардиолы — 490.