Родри угрожает забастовкой из-за удушающего графика. Однако в АПЛ не ждут бунта

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Полузащитник «Манчестер Сити» Родри крайне недоволен плотным графиком матчей. Испанец угрожает забастовкой игроков, организмы которых не в состоянии справляться с таким расписанием.
Родри выпалил угрозу на пресс-конференции перед стартовым матчем общего этапа Лиги чемпионов против «Интера» (0:0). Игра проходила 18 сентября и стала первой для футболиста в сезоне, когда он вышел в основном составе. До этого один из главных претендентов на «Золотой мяч» получил лишь тайм во встрече чемпионата Англии с «Брентфордом» (2:1), а все остальное время после победного Евро на поле не выходил. Отдых предоставил тренер «горожан» Пеп Гвардиола, который тоже согласен с мнением Родри и чересчур большом количестве матчей.
«Я думаю, мы близки к этому, — сказал игрок на вопрос о возможной забастовке футболистов. — Если так будет продолжаться, то наступит момент, когда у нас не останется другого выбора, но посмотрим». Отмечается, что за два последних сезона «Манчестер Сити» провел 120 матчей во всех турнирах. Команда участвует в национальном первенстве, двух Кубках — Англии и лиги, ЛЧ, а также в зависимости от результатов проводит встречи в Суперкубках и участвует в клубном ЧМ.
Мнение Родри нашло отклик среди других футболистов, тем более, в последние годы серьезно возросло количество тяжелых повреждений — особенно среди молодых.
«Посмотрите, сколько травм крестообразных связок с начала этого сезона в ведущих лигах. Футболисты не отдыхают ни физически, ни психологически. В интересах клуба их заставляют лететь в Азию или Америку и проводить по-настоящему тяжелые матчи на плохих полях, и они ломаются — или сломаются в дальнейшем», — утверждает Гвардиола.
Также одним из согласившихся с Родри оказался вратарь «Реала» Тибо Куртуа — он как раз пропустил почти весь прошлый сезон из-за разрыва крестообразных связок и последующего повреждения мениска.
«Он прав, — считает бельгиец. — Игр слишком много. Болельщик хочет видеть лучшее, и нам нужно найти баланс, матчей — перебор, и травм больше. С Лигой наций, клубным чемпионатом мира количество встреч увеличивается. Люди говорят, что мы зарабатываем много денег, что не на что жаловаться, и это правда, но нужно найти баланс, потому что лучшие не всегда смогут выходить на поле».
Однако некоторые источники утверждают, что забастовка невозможна— причем из-за позиции самих футболистов. По данным Daily Mail, один из функционеров клуба АПЛ резко отверг возможность бунта.
«Абсолютно нет. Я никогда не слышал такой ерунды», — передает слова источника издание. Ключевой причиной, по которой игроки не станут возмущаться, названы деньги — мол, никто не станет рисковать внушительными контрактами.