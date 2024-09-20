Родри угрожает забастовкой из-за удушающего графика. Однако в АПЛ не ждут бунта

Человек устал от напряженнейшего календаря.

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри крайне недоволен плотным графиком матчей. Испанец угрожает забастовкой игроков, организмы которых не в состоянии справляться с таким расписанием.

Что он сказал

Родри выпалил угрозу на пресс-конференции перед стартовым матчем общего этапа Лиги чемпионов против «Интера» (0:0). Игра проходила 18 сентября и стала первой для футболиста в сезоне, когда он вышел в основном составе. До этого один из главных претендентов на «Золотой мяч» получил лишь тайм во встрече чемпионата Англии с «Брентфордом» (2:1), а все остальное время после победного Евро на поле не выходил. Отдых предоставил тренер «горожан» Пеп Гвардиола, который тоже согласен с мнением Родри и чересчур большом количестве матчей.

«Я думаю, мы близки к этому, — сказал игрок на вопрос о возможной забастовке футболистов. — Если так будет продолжаться, то наступит момент, когда у нас не останется другого выбора, но посмотрим». Отмечается, что за два последних сезона «Манчестер Сити» провел 120 матчей во всех турнирах. Команда участвует в национальном первенстве, двух Кубках — Англии и лиги, ЛЧ, а также в зависимости от результатов проводит встречи в Суперкубках и участвует в клубном ЧМ.

Фото Global Look Press

Кто его поддержал

Мнение Родри нашло отклик среди других футболистов, тем более, в последние годы серьезно возросло количество тяжелых повреждений — особенно среди молодых.

«Посмотрите, сколько травм крестообразных связок с начала этого сезона в ведущих лигах. Футболисты не отдыхают ни физически, ни психологически. В интересах клуба их заставляют лететь в Азию или Америку и проводить по-настоящему тяжелые матчи на плохих полях, и они ломаются — или сломаются в дальнейшем», — утверждает Гвардиола.

Также одним из согласившихся с Родри оказался вратарь «Реала» Тибо Куртуа — он как раз пропустил почти весь прошлый сезон из-за разрыва крестообразных связок и последующего повреждения мениска.

«Он прав, — считает бельгиец. — Игр слишком много. Болельщик хочет видеть лучшее, и нам нужно найти баланс, матчей — перебор, и травм больше. С Лигой наций, клубным чемпионатом мира количество встреч увеличивается. Люди говорят, что мы зарабатываем много денег, что не на что жаловаться, и это правда, но нужно найти баланс, потому что лучшие не всегда смогут выходить на поле».

Фото Global Look Press

Насколько реален локаут

Однако некоторые источники утверждают, что забастовка невозможна— причем из-за позиции самих футболистов. По данным Daily Mail, один из функционеров клуба АПЛ резко отверг возможность бунта.

«Абсолютно нет. Я никогда не слышал такой ерунды», — передает слова источника издание. Ключевой причиной, по которой игроки не станут возмущаться, названы деньги — мол, никто не станет рисковать внушительными контрактами.